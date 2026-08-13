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Voici les nouveaux jeux PS Plus d'août 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 13/8/2026

« Kingdom Come: Deliverance 2 », « Helldivers 2 » et « Two Point Museum » comptent parmi les plus grandes nouveautés de Playstation Plus en août.

Sony ajoute huit titres au catalogue de jeux Playstation Plus Extra et Premium en août. Deux classiques sont également disponibles exclusivement avec Playstation Plus Premium.

«Helldivers 2» est déjà disponible depuis le 12 août. Les autres nouveautés suivront le 18 août.

Quels sont les niveaux d'abonnement Playstation Plus ? Playstation Plus est divisé en trois niveaux : Essential, Extra et Premium. Le niveau Essential offre un accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra inclut tous les avantages d'Essential et étend l'offre avec un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, contient en outre une collection de titres classiques des ères PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps de jeux sélectionnés ainsi que des fonctions de streaming dans le cloud.

Nouveautés pour l'abonnement Premium

«Onimusha: Dawn of Dreams» (2006)

Quand : 18 août

Où : PS4, PS5

Genre : Jeu de rôle et d'action

Type de jeu : Solo



«Onimusha: Dawn of Dreams» vous plonge dans le Japon féodal de la fin du XVIe siècle. Après la mort d'Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi prend le pouvoir. Au même moment, les démoniaques Genma reviennent. Vous incarnez le jeune guerrier Soki, qui combat les démons avec plusieurs alliés. Les combats se déroulent en temps réel et combinent des duels à l'épée rapides avec différentes capacités des personnages jouables.

«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» (2001)

Quand : 18 août

Où : PS4, PS5

Genre : Action-aventure / Plateforme 3D

Type de jeu : Solo



«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» est basé sur le film d'animation Disney du même nom. Avec Milo Thatch et une expédition, vous partez à la recherche de la cité perdue d'Atlantis. Vous explorez des niveaux en trois dimensions, sautez par-dessus des obstacles et résolvez de petites tâches. Au cours de l'aventure, vous contrôlez différents membres de l'expédition, chacun ayant ses propres capacités.

Nouveautés pour les abonnés Extra et Premium

«Helldivers 2» (2024)

Quand : 12 août

Où : PS5

Genre : Shooter coopératif

Type de jeu : Coopération en ligne jusqu'à quatre personnes



Dans «Helldivers 2», vous combattez en tant que membre d'une unité militaire d'élite pour la démocratie dirigée. Jusqu'à quatre joueurs accomplissent ensemble des missions sur des planètes étrangères et y rencontrent des insectes géants, des armées de machines et d'autres ennemis. Une partie importante des combats est constituée d'armes de soutien, de frappes aériennes et d'artillerie lourde, que vous demandez via des combinaisons de touches.

Critique "Helldivers 2" est un spectacle d'action apocalyptique Philipp Rüegg 55 likes 55 35 commentaires 35

«Kingdom Come: Deliverance 2» (2025)

Quand : 18 août

Où : PS5

Genre : Jeu de rôle et d'action

Type de jeu : Solo



«Kingdom Come: Deliverance 2» poursuit l'histoire de Henry de Skalitz. Le jeu de rôle vous emmène en Bohême au XVe siècle et s'inspire fortement d'événements historiques. Henry se retrouve pris entre des nobles rivaux, des intrigues politiques et une guerre civile. Vous pouvez résoudre de nombreux conflits avec des armes, par des conversations ou par une approche habile. Le monde ouvert combine des villes, des villages et des forêts avec de nombreuses quêtes, des dialogues approfondis et un système de combat au corps à corps exigeant.

Critique Test de « Kingdom Come Deliverance 2 » : immersion totale dans le Moyen-Âge Philipp Rüegg 98 likes 98 44 commentaires 44

«Vampire Survivors» (2022)

Quand : 18 août

Où : PS4, PS5

Genre : Roguelite / Auto-shooter

Type de jeu : Solo et coopération jusqu'à quatre personnes



Dans «Vampire Survivors», vous contrôlez principalement le mouvement de votre personnage, tandis que les attaques se déroulent automatiquement. Au début, vous ne rencontrez que de petits groupes d'ennemis. Cependant, en quelques minutes, l'écran se remplit de hordes de monstres de plus en plus grandes. Les ennemis vaincus laissent des points d'expérience avec lesquels vous choisissez de nouvelles armes et améliorations. Cela crée une combinaison différente de projectiles, d'attaques de zone et de bonus passifs à chaque partie.

«Hell is Us» (2025)

Quand : 18 août

Où : PS5

Genre : Action-aventure

Type de jeu : Solo



«Hell is Us» se déroule dans un pays fictif dévasté par une guerre civile. Vous incarnez le soldat Rémi, qui recherche ses parents disparus. Il y rencontre des conflits humains, des créatures surnaturelles et les conséquences d'une catastrophe mystérieuse. Le développeur Rogue Factor combine des combats au corps à corps à la troisième personne avec un monde de jeu semi-ouvert.

Critique « Hell is Us » à l’essai : à la recherche d’une famille dans la guerre civile Simon Balissat 17 likes 17 1 commentaire 1

«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» (2024)

Quand : 18 août

Où : PS4

Genre : Jeu de fête

Type de jeu : Solo et multijoueur local et en ligne jusqu'à quatre personnes



«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» transforme les personnages de la série animée et de jeux du même nom en personnages pixelisés. Lors du Slapdash Grand Prix, quatre équipes s'affrontent dans plusieurs disciplines. Celles-ci incluent des courses d'obstacles, du basketball, du dodgeball et un concours de nourriture. Avant chaque discipline, vous choisissez un personnage de votre équipe et collectez autant de points que possible pour le classement général.

«Two Point Museum» (2025)

Quand : 18 août

Où : PS5

Genre : Simulation économique et de construction

Type de jeu : Solo



Après les hôpitaux et les universités, Two Point Studios se consacre cette fois aux musées. En tant que conservateur, vous concevez des salles d'exposition dans «Two Point Museum», embauchez du personnel et vous occupez des besoins de vos visiteurs. Vous obtenez de nouvelles expositions via des expéditions auxquelles vous envoyez vos propres équipes d'experts. Ensuite, vous devez présenter les découvertes de manière significative tout en gardant un œil sur les revenus, le personnel et les flux de visiteurs.

Critique "Two Point Museum" célèbre la monotonie créative Debora Pape 13 likes 13 3 commentaires 3

«Metro Exodus» (2019)

Quand : 18 août

Où : PS, PS5

Genre : Jeu de tir à la première personne / Survival-horror

Type de jeu : Solo



«Metro Exodus» quitte en grande partie les tunnels du métro de Moscou de ses prédécesseurs. Le protagoniste Artyom voyage avec un groupe de survivants à travers la Russie post-apocalyptique. L'histoire vous emmène à travers plusieurs grandes zones que vous pouvez explorer librement. Les fusillades alternent avec des passages furtifs et des éléments de survie. Les munitions, les filtres et autres ressources jouent un rôle important.

vidéo Test de produit digitec plays "Metro Exodus" : Enfin, nous ne sommes pas les monstres les plus laids Philipp Rüegg 12 likes 12 2 commentaires 2

«Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition» (2022)

Quand : 18 août

Où : PS4, PS5

Genre : Jeu de rôle et d'action / Survival-horror

Type de jeu : Solo et coopération en ligne jusqu'à quatre personnes



Sur les toits, les façades et les ruines, vous vous déplacez dans «Dying Light 2 Stay Human» à travers une ville ouverte peuplée d'infectés. Le jeu combine le parkour avec des combats au corps à corps. En tant qu'Aiden Caldwell, vous utilisez plus tard des outils tels que le parapente et le grappin. Après le coucher du soleil, des infectés particulièrement dangereux quittent leurs cachettes et rendent les rues beaucoup plus risquées.

Test de produit « Dying Light 2 » : attendre en valait la peine Philipp Rüegg 25 likes 25 8 commentaires 8

Photo d’en-tête : Warhorse Studios

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