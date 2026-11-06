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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 31/10 au 07/11)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique Rainer Etzweiler Collaboration: 7/11/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 31 octobre au 7 novembre).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Call of Duty: Modern Warfare 4 (Warzone)», «The Lost Wild», «Fragmentary Order», «Frostpunk 2: The Surge».

Bonne exploration et bon ajout à vos listes de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

«The King's Surveyor»

Vous incarnez un géomètre chargé par le roi de cartographier des parties inconnues du monde du jeu. J'adore les graphismes rétro et la bande-son relaxante de la bande-annonce. J'espère pouvoir désactiver le filtre CRT si jamais il me donne mal à la tête.

Date : ???

Disponible sur : PC

«Metamorphosis»

Je ne peux pas vous dire ce qui vous attend dans ce jeu. Mais le style artistique et l'interaction entre la musique et l'image dans la bande-annonce attisent ma curiosité. À L'AIDE !

Date : ???

Disponible sur : PC

«Bill & Ted's Excellent Adventure: Arcade»

«Party on, dudes!» La franchise de comédie de science-fiction a droit à un nouveau jeu vidéo, incluant le doublage des deux acteurs principaux, Keanu Reeves et Alex Winter. Ce jeu de plateforme en pixel art du développeur australien Art of Play est prévu pour 2027, mais a encore besoin d'un coup de pouce financier pour franchir la ligne d'arrivée. Une campagne de financement participatif devrait permettre à «Bill and Ted’s Excellent Adventure: Arcade» de devenir vraiment «breathtaking»[/doNotTranslate>.

Date : 2027

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Nouvelles manettes PS5

D'accord, ce n'est pas une bande-annonce de jeu. Pourtant, je ne voulais pas vous priver de ces magnifiques nouvelles manettes (et façades). Je m'étais juré de ne plus en acheter. Mais là, je craque encore.

Date : 4 février 2027

Disponible sur : PS5, PC

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces offrant un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Fragmentary Order»

Pas envie de Call of Duty ? Alors le gameplay hardcore plus lent de «Fragmentary Order» pourrait vous plaire. Ce jeu de tir à extraction provient du développeur de «Escape from Tarkov», Nikita Buyanov. Malgré un cadre de science-fiction sombre, le jeu se veut une simulation et se veut réaliste. Dans la nouvelle bande-annonce, vous pouvez voir 14 minutes de gameplay.

Date : ???

Disponible sur : PC

«The Elder Scrolls VI: Sentinel»

Le papa de Bethesda, Todd Howard, dévoile le nom du nouveau jeu «The Elder Scrolls». Vous pouvez lire toutes les informations sur l'annonce ici :

Nouveautés + tendances «The Elder Scrolls VI» : Bethesda dévoile une nouvelle «bande-annonce» Domagoj Belancic 101 likes 101 51 commentaires 51

«The Lost Wild»

Le studio de développement britannique Great Ape Games donne un aperçu du processus de développement du jeu d'horreur avec des dinosaures «The Lost Wild» dans ce mini-documentaire. Je trouve particulièrement génial que les dinosaures soient représentés comme des animaux et non comme des monstres. Je veux m'injecter ce jeu par intraveineuse. Immédiatement.

Date : ???

Disponible sur : PS5, PC

«Ghost Haunting»

Cela ressemble à un magnifique jeu d'aventure point-and-click dans le style des anciens titres «Monkey Island». Pour Phil, ce jeu était l'un des conseils secrets de la Gamescom. Si vous voulez vous en convaincre vous-même, vous pouvez le faire dès maintenant avec une démo sur Steam.

Date : 2027

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«The Citadel Project»

Cela ressemble à «Thief», mais a été réalisé par un développeur solo. Bientôt, vous pourrez vous faire votre propre idée en accès anticipé.

Date : 11 novembre

Disponible sur : PC (accès anticipé)

«Rayman Legends Retold»

Bientôt, la mascotte sans membres sautera à nouveau à travers des niveaux 2,5D colorés dans le remake de «Rayman Legends». Les fans de Playstation peuvent se réjouir d'un costume exclusif «Astro Bot». Si vous n'avez pas encore joué à «Astro Bot» : à rattraper absolument !

Date : 3 décembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«10 Million Pixels»

10 millions de pixels. Parmi eux, un doré quelque part. Vous devez le trouver. Bonne chance. Une idée de jeu rafraîchissante avec une bande-annonce détendue qui me séduit à télécharger la démo sur Steam.

Date : 27 novembre

Disponible sur : PC

«Stronghold 4»

Mauvaises nouvelles pour les fans de «Stronghold». Le quatrième volet est reporté à l'année prochaine. Dans la vidéo, les développeurs expliquent pourquoi.

Date : 20 avril 2027

Disponible sur : PC (accès anticipé)

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Après le lancement de «Call of Duty: Modern Warfare 4», le studio de développement Infinity Ward montre ce qui vous attend dans les semaines à venir en multijoueur, dans le mode DMZ et dans «Warzone».

Date : novembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Guild Wars Afterlife»

«Guild Wars», vieux de plus de 20 ans, reçoit une extension. Ma collègue de rédaction Debora sera ravie.

Date : 13 janvier 2027

Disponible sur : PC, mobile

«Final Fantasy XIV: Evercold»

La grande extension du MMO «Final Fantasy» se montre dans une bande-annonce épique – et révèle une date de sortie. Mais vous devrez encore patienter un peu avant de pouvoir y jouer vous-même.

Date : 23 février 2027

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Arc Raiders»

«Arc Raiders» fête son premier anniversaire. Youpi ! Vous pouvez lire la critique de Phil de novembre 2025 ici :

Critique « Arc Raiders »: l’extraction shooter facile d’accès Philipp Rüegg 63 likes 63 34 commentaires 34

Date : ???

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sonic Racing: CrossWorlds»

«Sonic Racing: CrossWorlds» fête également son anniversaire. Sega montre ce que les fans peuvent attendre de la deuxième année du jeu de course amusant. Pendant ce temps, Nintendo dort et laisse Mario Kart World à son sort.

Date : ???

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Cronos: Lazarus»

L' excellent jeu d'horreur de science-fiction du studio polonais Bloober Team reçoit une première extension. «Cronos: Lazarus» devrait être plus riche en action que le jeu principal. Dans la nouvelle bande-annonce, il y a pour la première fois une date de sortie concrète.

Date : 3 décembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Powerwash Simulator 2: Barbie Pack»

🩷🩷🩷

Date : 3 décembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

En coulisse « Powerwash Simulator » et Cie : des corvées dans les jeux vidéo ? Rainer Etzweiler 83 likes 83 38 commentaires 38

«Dune: Awakening»

Funcom montre ce qui se passera après le lancement sur console de «Dune: Awakening». Dans la vidéo, le studio annonce une extension gratuite, de nouveaux événements, le crossplay et le mode solo hors ligne.

Date : 1er décembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Frostpunk 2: The Surge»

Le jeu de simulation impitoyable «Frostpunk 2» reçoit une extension complète avec une campagne basée sur l'histoire et une nouvelle région. Est-ce que cela suffira à convaincre Simon à nouveau après sa note de 3/5 ?

Date : 14 décembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky Forsaken»

L'invité permanent record de cette liste se manifeste à nouveau avec une nouvelle mise à jour de contenu. Tout cela est bien beau, mais j'aimerais en savoir plus sur le nouveau projet du studio. Light no Fire est-il toujours en vie ?

Date : dès maintenant

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, mobile

«Hogwarts Legacy»

L' excellent jeu «Harry Potter» reçoit une mise à jour DLSS 5. Dans la bande-annonce, vous voyez les différences entre l'ancienne et la nouvelle version de l'upscaler de Nvidia. Euh, oui. Ça a juste l'air différent. Ni mieux ni pire. Pour moi : beaucoup de bruit pour rien.

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Call of Duty: Modern Warfare 4 (Warzone)», «The Lost Wild», «Fragmentary Order», «Frostpunk 2: The Surge».

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