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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour novembre 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 4/11/2026

Avec « Warhammer Survivors », « Escape Academy 2 » et « Football Manager 27 », plusieurs nouveautés arrivent dans le Xbox Game Pass en novembre. D'autres titres rejoignent des niveaux d'abonnement supplémentaires.

Microsoft a annoncé le 3 novembre la première vague de nouveaux jeux pour le Game Pass. Au total, 14 titres seront progressivement débloqués pour différentes plateformes et abonnements jusqu'au 17 du mois.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. Il existe également le PC Game Pass. Le niveau Essential offre un accès au multijoueur en ligne, un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et des réductions pour les membres. Le niveau Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux jouables sur console Xbox, comptant des centaines de titres. Le niveau le plus élevé et le plus coûteux est Ultimate. Il comprend tous les jeux du Game Pass, l'accès aux sorties « Day One » des jeux des studios Microsoft, ainsi qu'à EA Play et au Cloud Gaming.

«Football Manager 27»

Quand : 3 novembre (PC), 10 novembre (console)

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Simulation de gestion de football

Type de jeu : Solo et multijoueur en ligne



Dans «Football Manager 27», vous prenez la direction sportive d'un club de football. Vous composez votre effectif, négociez les transferts, développez les talents et définissez l'orientation tactique de votre équipe.

Dans ce nouvel opus, le développeur Sports Interactive a notamment retravaillé l'interface utilisateur et la simulation de match. Un nouveau système évalue la capacité de vos joueurs à mettre en œuvre les consignes tactiques. Pendant les matchs, vous pouvez également intervenir de manière plus ciblée sur le plan tactique.

La version console propose une prise en main adaptée aux manettes.

«Pit of Goblin»

Quand : 3 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre : Horreur en coopération, survie

Type de jeu : Solo et multijoueur en ligne



Dans «Pit of Goblin», vous incarnez un gobelin qui fouille des donjons dangereux à la recherche de nourriture et d'objets précieux. Vous devez éviter les pièges, esquiver les monstres et gérer votre équipement limité. Vous pouvez entreprendre les expéditions avec d'autres joueurs ou partir en solo. Dans les donjons, des objets peuvent être utilisés comme outils ou comme manœuvres de diversion. Après des expéditions réussies, vous livrez votre butin au seigneur gobelin. Si vous échouez dans votre mission, il menace de vous dévorer lui-même.

«Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors»

Quand : 4 novembre

Où : Cloud, Xbox Series, console portable et PC

Comment : Nouveau dans Premium ; déjà inclus dans Ultimate et PC Game Pass

Genre : Roguelite, deckbuilding, dungeon crawler

Type de jeu : Solo



Les développeurs de «Vampire Survivors» combinent dans «Vampire Crawlers» des combats au tour par tour avec un système de cartes. Vous explorez des donjons à la première personne, collectez des cartes et combinez leurs capacités pour créer des attaques aussi efficaces que possible. Au fil de vos parties, vous améliorez votre deck de cartes et développez de nouvelles stratégies contre différents ennemis. Bien que le jeu soit basé sur des tours, vous pouvez exécuter les actions à un rythme soutenu. Les combats vous laissent ainsi le choix entre une approche réfléchie et des combinaisons rapides.

«Void/Breaker»

Quand : 4 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass ; nouveau sur Xbox Series X/S et dans le Cloud

Genre : Roguelite, jeu de tir à la première personne

Type de jeu : Solo



Une intelligence artificielle hostile vous retient prisonnier dans une simulation dans «Void/Breaker». Pour vous échapper, vous devez vous frayer un chemin à travers différentes zones remplies de machines et d'autres ennemis. Le jeu mise sur des mouvements rapides, des environnements destructibles et un système d'armes complet.

«Escape Academy 2: Back 2 School»

Quand : 5 novembre

Où : Cloud, Xbox Series, console portable et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu de réflexion, aventure escape room

Type de jeu : Solo et coopération locale/en ligne pour deux personnes



Dans «Escape Academy 2: Back 2 School», vous retournez dans une école où la résolution d'énigmes fait partie du programme. Contrairement au premier volet, vous explorez un monde ouvert où vous attendent diverses escape rooms, missions et secrets. Vous examinez votre environnement, combinez des indices et résolvez des énigmes mécaniques et logiques pour débloquer de nouvelles zones.

«Firefighting Simulator: Ignite»

Quand : 5 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre : Simulation de pompiers

Type de jeu : Solo et coopération en ligne jusqu'à quatre personnes



Combattre les incendies et sauver des vies font partie de votre quotidien dans «Firefighting Simulator: Ignite». Vous incarnez un pompier américain et intervenez sur différentes missions. Sur place, vous devez évaluer la situation, dérouler les tuyaux, éteindre les foyers d'incendie et mettre en sécurité les personnes en danger.

«MySims: Cozy Bundle»

Quand : 5 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass ; nouveau sur console et dans le Cloud

Genre : Simulation de vie, aventure de construction

Type de jeu : Solo



Le «MySims: Cozy Bundle» contient des rééditions des deux jeux «MySims» et «MySims Kingdom». Dans le premier volet, vous concevez une ville, construisez des maisons et des meubles, et exaucez les souhaits de ses habitants. Pour cela, vous collectez des matériaux et débloquez des options de personnalisation supplémentaires.

«MySims Kingdom» déplace l'action dans un monde fantastique dont les habitants ont besoin de votre aide pour divers problèmes. Vous y explorez plusieurs zones, résolvez des énigmes et construisez de nouveaux bâtiments et installations.

«Warhammer Survivors»

Quand : 10 novembre

Où : Cloud, Xbox Series, console portable et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Action « bullet heaven », roguelite

Type de jeu : Solo



Les mondes de «Warhammer 40 000» et «Warhammer Age of Sigmar» forment le cadre de «Warhammer Survivors». Vous contrôlez des personnages connus des deux univers en vue de dessus et combattez des vagues d'ennemis toujours plus grandes.

Pendant les combats, vous accumulez de l'expérience et améliorez votre équipement. Différentes armes et capacités peuvent être combinées, ce qui vous permet de modifier votre style de combat au cours d'une partie. Le jeu mise sur des graphismes en pixels animés et est développé par Auroch Digital en collaboration avec poncle, le développeur de «Vampire Survivors».

«Tanuki: Pon’s Summer»

Quand : 10 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Aventure en monde ouvert, simulation de vie

Type de jeu : Solo



Un chien viverrin nommé Pon tient le rôle principal dans «Tanuki: Pon’s Summer». Sur son vélo BMX, il livre des lettres et des colis aux habitants d'une île d'inspiration japonaise. Vous explorez plusieurs localités, apprenez à connaître leurs habitants et accomplissez diverses tâches.

En plus des livraisons, vous pouvez préparer des sushis, essayer le sumo ou donner un coup de main dans un bar. De plus, vous vous occupez de la restauration d'un sanctuaire en ruine. Vous avez un mois pour cela, car le sanctuaire doit être restauré avant le grand festival Tanuki.

«Hope in the City»

Quand : 11 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Aventure mystère, jeu de détective

Type de jeu : Solo



Hope Song, 17 ans, rentre chez elle et trouve son appartement dévasté. Aucune trace de ses parents. Dans «Hope in the City», vous incarnez l'apprentie artiste et tentez de découvrir ce qui est arrivé à sa famille. Vous examinez différents lieux, cherchez des indices et notez vos observations dans un carnet de croquis. Ensuite, vous reliez les informations collectées pour obtenir de nouvelles connaissances. Avec chaque découverte, vous en apprenez davantage sur les secrets de sa famille et les circonstances de leur disparition.

«Thronefall»

Quand : 11 novembre

Où : Cloud, Xbox Series, console portable et PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre : Stratégie, tower defense

Type de jeu : Solo



Pendant la journée, vous construisez une colonie et préparez sa défense dans «Thronefall». Vous construisez des bâtiments, améliorez votre économie et investissez vos revenus dans des murs, des tours et des troupes supplémentaires. La nuit, des unités ennemies attaquent votre royaume. Vous devez alors utiliser vos défenses le plus habilement possible et pouvez intervenir vous-même dans les combats. Comme vos ressources sont limitées, vous devez trouver un équilibre entre croissance économique et sécurité militaire.

«John Carpenter’s Toxic Commando»

Quand : 12 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre : Jeu de tir en coopération, action-horreur de survie

Type de jeu : Solo et coopération en ligne jusqu'à quatre personnes



Une menace hors de contrôle a transformé de grandes parties de l'humanité en créatures semblables à des zombies dans «John Carpenter’s Toxic Commando». En tant que membre d'une unité spéciale armée, vous combattez les infectés et tentez d'empêcher une catastrophe encore plus grande. Les missions vous mènent à travers de vastes zones, parfois ouvertes.

«Aphelion»

Quand : 17 novembre

Où : Cloud, Xbox Series, console portable et PC

Comment : Nouveau dans Premium ; déjà inclus dans Ultimate et PC Game Pass

Genre : Aventure de science-fiction, action-aventure

Type de jeu : Solo



Après un atterrissage forcé sur une planète glacée, deux astronautes tentent de survivre dans «Aphelion». Vous contrôlez Ariane, qui doit retrouver et sauver son collègue blessé, Thomas. Dans votre recherche, vous traversez un environnement hostile avec des parois rocheuses abruptes, des étendues de glace et d'autres obstacles. Outre l'exploration, des rencontres dangereuses et des changements inhabituels de la réalité jouent un rôle. Au fil de l'histoire, vous prenez le contrôle des deux personnages principaux.

«Paw Patrol: Dino World»

Quand : 17 novembre

Où : Cloud, Xbox Series et PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass

Genre : Aventure familiale, action-aventure

Type de jeu : Solo et coopération pour deux personnes



Les chiens de la «Paw Patrol» se retrouvent sur une île habitée par des dinosaures dans «Paw Patrol: Dino World». Vous y explorez différentes zones, aidez les animaux préhistoriques et déjouez les plans du maire Hellinger. Chacun des chiens jouables dispose de ses propres capacités, que vous utilisez pour surmonter les obstacles et résoudre de petites tâches.

Huit jeux supplémentaires pour le Game Pass Essential

De plus, Microsoft enrichit le Game Pass Essential de huit jeux le 15 novembre. Parmi eux se trouvent plusieurs classiques du développeur Rare ainsi que des titres des séries «Halo» et «Gears of War». Les jeux suivants rejoignent le niveau d'abonnement le plus abordable :

«Banjo-Kazooie» (Cloud, console)

«Banjo-Tooie» (Cloud, console)

«Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts» (Cloud, console)

«Gears of War: Judgment» (Cloud, console)

«Halo: Spartan Assault» (Cloud, console, PC)

«Perfect Dark» (Cloud, console)

«Viva Piñata» (Cloud, console)

«Viva Piñata: Trouble in Paradise» (Cloud, console)

Ces 13 jeux quittent le Game Pass

Outre les nouveautés, Microsoft a également annoncé les prochains départs. Le 15 novembre, les 13 jeux suivants disparaîtront de l'abonnement :

«1000xResist»

«Barbie Horse Trails»

«Dragon Ball Xenoverse 2»

«Firefighting Simulator – The Squad»

«GoldenEye 007»

«Great God Grove»

«Moonlighter»

«Pigeon Simulator»

«Police Simulator: Patrol Officers»

«Relic Hunters Legend»

«Total Chaos»

«Winter Burrow»

«Wreckfest»

Photo d’en-tête : astragon Entertainment

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