Nouveautés + tendances 4 0

Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 19 au 27 septembre)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 26/9/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 19 au 27 septembre).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Stronghold 4», «Rayman Legends Retold», «Quarantine Zone: Miami Zero Update», «Arc Raiders: Frozen Trail».

Bonne navigation et bon ajout à vos listes de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

Ces titres viennent d'être annoncés.

«Lufia 1 and 2 The Sinistrals Saga»

Deux classiques du jeu de rôle font le saut de la SNES vers les plateformes modernes. L'éditeur Clear River Games indique que les titres ont été « portés avec amour et optimisés pour les plateformes modernes ». La bande-annonce laisse supposer que les fans de l'original ne devraient pas s'attendre à trop de changements ou d'ajustements.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Switch, Switch 2, PC

«Dust till Dawn»

Un simulateur de travail avec une touche surnaturelle. En tant qu'agent d'entretien, vous nettoyez des appartements dans un village japonais. Le problème, c'est que ces appartements sont hantés par des esprits maléfiques. La bande-annonce révèle également qu'Akira Yamaoka («Silent Hill») est responsable de la musique. Génial.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Ace Attorney: Dual Destinies VR»

Le classique du jeu d'aventure et d'enquête «Ace Attorney: Dual Destinies» (2013, Nintendo 3DS) est réédité en tant que jeu VR. Une idée amusante, mais pourquoi ne pas proposer directement un nouvel opus «Ace Attorney» en VR ?

Date : 2027

Sortie sur : Meta VR Glasses, Meta Quest 3/3S, Quest Pro, Quest 2

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces offrant un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Stronghold 4»

La dernière bande-annonce du « simulateur de château original » (citation de l'éditeur) donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités. Le jeu de stratégie devrait sortir cette année, mais aucune date de sortie précise n'a encore été communiquée.

Date : 2026

Sortie sur : PC

«Rayman Legends Retold»

Avons-nous besoin d'un remake de «Rayman Legends» ? Non. Ce jeu de plateforme haut en couleur de 2013 a remarquablement bien vieilli et est toujours aussi sensationnel. Pourtant, Ubisoft nous propose une nouvelle version. Découvrez ce qu'elle a dans le ventre dans la nouvelle bande-annonce de présentation.

Date : 5 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Titan Quest 2»

Envie d'un action-RPG à la «Diablo» ? «Titan Quest 2» quittera l'accès anticipé l'année prochaine et arrivera en version complète non seulement sur PC, mais aussi sur consoles.

Date : 19 janvier

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Obstacle Overdrive»

Rien qu'en regardant cette bande-annonce de «Obstacle Overdrive», je m'énerve déjà. Vous conduisez une voiture miniature sur des parcours d'obstacles pour jouets. Ragequit garanti.

Date : 2 octobre

Sortie sur : PC

«Hello Sunshine»

Aucune idée de ce dont traitent la bande-annonce ou le jeu. Mais j'aime l'ambiance. Un monde post-apocalyptique (?), des robots géants et de la solitude. Magnifique.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix présente de nouvelles impressions de gameplay du magnifique «Final Fantasy» en 2D-HD lors du Tokyo Game Show. Si vous souhaitez essayer le jeu avant sa sortie, vous pouvez le faire dès maintenant grâce à une démo d'environ cinq heures. Votre progression sera transférée dans le jeu final.

Date : 22 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Tutorial Hell»

Vous détestez les tutoriels autant que Phil ? Alors «Tutorial Hell» est peut-être fait pour vous. Dans ce jeu, un tutoriel veut vous tuer. Vous ne vous laissez pas faire et vous ripostez. La bande-annonce laisse supposer qu'il y a assez d'idées folles ici pour une douzaine de jeux.

Date : ???

Sortie sur : PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Arc Raiders: Frozen Trail»

L'un des jeux de tir d'extraction les plus populaires reçoit une mise à jour majeure avec «Frozen Trail». Dans cette vidéo détaillée des coulisses, le studio de développement montre ce qui vous attend.

Date : 8 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Quarantine Zone: Miami Zero Update»

Dans «Quarantine Zone», vous contrôlez les survivants d'une épidémie de zombies à un point de contrôle. Avec la mise à jour «Miami Zero Update», vous pouvez désormais le faire à Miami.

Date : 15 octobre

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«Cairn - On the Trail: Deep Water»

Dans l'extension gratuite du jeu de survie et d'escalade exigeant «Cairn», trois nouvelles montagnes n'attendent que d'être gravies. Je n'ai pas encore joué au jeu, mais la bande-annonce est très belle. Peut-être devrais-je sortir mon équipement de randonnée et commencer à grimper ?

Date : 29 octobre

Sortie sur : PS5, PC

«Ball x Pit - Risen Ballbylon»

Devolver Digital soutient de manière exemplaire le roguelike addictif «Ball x Pit» avec des mises à jour. «Risen Ballbylon» (excellent jeu de mots !) est la quatrième extension et promet d'offrir les défis les plus difficiles à ce jour pour les vrais maîtres de la balle.

Date : 12 novembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Stronghold 4», «Rayman Legends Retold», «Quarantine Zone: Miami Zero Update», «Arc Raiders: Frozen Trail».

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







