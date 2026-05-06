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Insta et autres : la méta-IA analyse les images pour vérifier l'âge des utilisateurs

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 6/5/2026

Meta étend ses systèmes d'IA en Europe afin de reconnaître les utilisateurs mineurs. Sur Instagram, Threads et Facebook, les caractéristiques physiques des images et des vidéos seront analysées.

Meta renforce sa lutte contre les fausses déclarations d'âge sur ses plateformes en Europe. Pour cela, le groupe étend les systèmes d'IA existants sur Instagram, Facebook et Threads. L'intelligence artificielle doit détecter si des enfants ou des adolescents ont indiqué un âge plus élevé lors de l'inscription, afin de contourner les mécanismes de protection. En effet, même sans interdiction des médias sociaux au niveau légal, il existe un âge minimum - 13 ans - sur Insta et autres.

L'analyse d'images dans l'UE - dès maintenant

Selon Meta, le système démarre dès maintenant dans les 27 pays de l'UE ainsi qu'au Brésil. Dans un premier temps sur Instagram et Threads, Facebook devrait suivre en juin. Les enfants de moins de 13 ans devraient ainsi être plus systématiquement exclus de ces plateformes, tandis que les jeunes de moins de 18 ans seront automatiquement déplacés vers des comptes protégés pour adolescents.

Jusqu'à présent, la méta-IA s'intéressait surtout aux textes et aux données de profil. Par exemple, les personnes décrites dans les commentaires comme étant «, en classe de cinquième,» ou qui publiaient des contenus sur l'école, les examens ou des sujets typiques des jeunes, pouvaient attirer l'attention. Désormais, l'IA analyse également les images et les vidéos ainsi que l'ensemble du contexte d'un compte. Le système reconnaît par exemple des motifs typiques de la vie quotidienne des jeunes utilisateurs ou certains modèles de comportement et interactions avec des tiers sur les plateformes.

L'analyse d'images et de vidéos devrait permettre de tirer des conclusions sur l'âge

En outre, l'IA examine les photos et les vidéos à la recherche de caractéristiques physiques qui devraient permettre de tirer des conclusions sur l'âge approximatif. Selon Meta, cette technologie n'utilise pas la reconnaissance faciale. Meta décrit la nouvelle technologie comme une combinaison d'analyse d'images, d'évaluation comportementale et d'apprentissage automatique. L'entreprise veut ainsi identifier non seulement les enfants de moins de 13 ans, mais aussi les jeunes de 13 à 17 ans qui se sont fait plus vieux pour avoir moins de contraintes.

Les contrôles continus doivent permettre d'analyser l'âge même plus tard.

Source : Meta

Si le système détecte des anomalies, Meta déplace automatiquement les profils concernés vers des comptes dits "adolescents". Des règles de sécurité plus strictes y sont appliquées : Les inconnus ne peuvent envoyer que des messages limités aux adolescents, les contenus sensibles apparaissent moins souvent et certaines fonctions ne sont disponibles que de manière limitée.

Meta annonce également une plus grande implication des parents. À l'avenir, ils recevront des notifications leur permettant de vérifier et de confirmer l'âge de leurs enfants. Parallèlement, le groupe veut éviter que les mineurs bloqués ne créent simplement de nouveaux comptes. Pour cela, Meta s'appuie également sur des systèmes de détection basés sur l'IA.

Une expérience mitigée dans d'autres pays

Meta ne lance pas ces possibilités tout à fait volontairement. En fait, l'entreprise souhaite que la vérification de l'âge soit effectuée dès la configuration d'un smartphone ou directement via les magasins d'applications. Ainsi, des plateformes comme Instagram ou Facebook n'auraient pas à effectuer elles-mêmes la vérification. Néanmoins, Meta a introduit ces systèmes, notamment en raison de la pression exercée par divers gouvernements. Cela a d'abord été le cas aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Dans ces pays, l'IA analyse également le contenu et le comportement d'utilisation afin d'identifier les comptes présumés mineurs. La fiabilité de ces contrôles est toutefois controversée. En Grande-Bretagne, de nombreux mineurs contournent les restrictions d'âge existantes en utilisant des services VPN ou en manipulant les données. Désormais, l'IA ne vérifiera pas seulement l'âge lors de l'inscription, mais analysera en permanence si l'âge indiqué semble plausible.

On ne sait pas encore si Meta prévoit d'introduire cette nouvelle technologie en Suisse. Ainsi, l'e-ID suisse devrait être introduit à la fin de l'année. Celle-ci pourrait également être utilisée à l'avenir pour les preuves d'âge numériques. Des systèmes similaires existent également dans l'UE, mais la fonction «carte d'identité numérique» n'y est parfois disponible qu'à partir de 16 ans.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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