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Aux États-Unis, un téléphone rétro pour enfants devient viral

Debora Pape Traduction : traduction automatique 29/4/2026

Alors que les smartphones sont de plus en plus critiqués par les parents et les écoles, une relique que l'on croyait morte fait son retour en tant que gadget moderne. Le Tin Can Phone crée un pont sans écran pour les réseaux sociaux des enfants.

La plupart des personnes de moins de 30 ans ne les connaissent plus qu'à travers les films : les téléphones filaires. Mais depuis l'année dernière, une tendance a pris de l'ampleur aux Etats-Unis, ramenant les combinés téléphoniques et leurs câbles à anneaux typiques dans les foyers. Plus précisément, dans les chambres d'enfants. Le «Tin Can Phone» est un gadget qui permet de faire exactement ce que les téléphones fixes ont fait pendant des décennies : parler entre eux.

La startup américaine Tin Can présente son produit comme «nouveau téléphone fixe scolaire pour les amis» et s'adresse donc directement aux enfants qui n'ont pas encore de smartphone. Ils tapent l'identifiant de leur interlocuteur sur le clavier physique et peuvent ensuite parler avec lui ou elle. Pour fonctionner, l'appareil a seulement besoin d'électricité, d'une connexion Internet et d'un enregistrement unique. Il n'y a pas d'écran ni de fonctions supplémentaires, à l'exception d'un répondeur. Les appels ne sont possibles qu'entre appareils enregistrés et vers le numéro d'urgence national.

Il est familier aux plus âgés d'entre nous : Le Tin Can Phone ressemble à un téléphone filaire classique.

Source : Tin Can

Les parents peuvent définir les identifiants avec lesquels leur enfant peut être en contact. Les appels publicitaires ou les appels d'inconnus ne sont ainsi pas possibles. Grâce à un abonnement mensuel de dix dollars, le Tin Can Phone autorise également les appels sur le réseau téléphonique régulier. Actuellement, le Tin Can Phone n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.

Les enfants qui n'utilisent pas de smartphone semblent apprécier l'appareil malgré ses fonctions radicalement réduites.

Une tendance rétro qui émane des écoles

Ainsi, Bloomberg rapporte notamment que l'appareil à 100 dollars s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires» depuis son lancement en avril 2025 «. Les parents indiquent que leurs enfants préfèrent même le téléphone aux consoles ou à la télévision. La raison en est qu'il permet de parler facilement et de manière autonome avec ses amis, sans avoir à demander son smartphone à ses parents.

La plupart des parents savent que les smartphones ne sont adaptés aux enfants qu'à partir d'un certain âge. Mais interdire à son enfant d'utiliser un smartphone peut susciter de la jalousie et un sentiment d'exclusion dans le cercle social de l'enfant.

C'est précisément pour cette raison que les écoles jouent un rôle important dans la diffusion. Selon Bloomberg, elles effectuent des achats groupés à l'initiative des parents et distribuent les appareils à des classes entières. L'objectif est d'éloigner les enfants des écrans omniprésents tout en leur permettant d'avoir des contacts sociaux.

La diffusion virale de l'appareil repose sur l'effet de réseau classique : plus la base d'utilisateurs est large, plus le désir de participer soi-même et de convaincre les autres de le faire est grand.

Les lignes fixes fixes sont une espèce en voie d'extinction

Pourquoi les enfants sans smartphone n'utilisent-ils pas un téléphone fixe ordinaire, demandez-vous ? La réponse est simple

Les enquêtes montrent que trois quarts des foyers de l'autre côté de l'Atlantique n'ont plus du tout de ligne fixe à domicile. Les gens misent entièrement sur leurs téléphones portables personnels. D'ailleurs, cette tendance existe aussi chez nous, même si elle est loin d'être aussi nette. En Allemagne, en 2023, 72 pour cent des ménages disposent encore d'un téléphone fixe.

Le mot Tin Can Phone signifie d'ailleurs en allemand téléphone en boîte de conserve, un ancien jouet populaire à construire soi-même : Deux boîtes de conserve et une ficelle tendue entre elles permettent d'obtenir une liaison phonique primitive. Le câble du Tin Can Phone n'est pas une nécessité technique, mais un choix de design délibéré qui, avec le combiné classique, doit également susciter la nostalgie chez les parents. En même temps, le nom souligne le caractère ludique et rétro de l'appareil.

De nombreuses personnes souhaitent moins de temps d'affichage

A une époque où de nombreuses personnes ressentent la fatigue des smartphones due aux distractions et à la disponibilité permanente, le principe du «low tech living» fait un retour en force. Il s'agit notamment des dumbphones comme le light phone ou du jeûne conscient «smartphone». Les personnes prennent alors leurs distances, de manière permanente ou temporaire, avec certaines applications ou l'Internet mobile en général. Le Tin Can Phone peut être considéré comme l'expression enfantine de cette tendance.

Photo d’en-tête : Tin Can

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