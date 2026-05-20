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Google I/O 2026 : Recherche d'IA, agents d'IA, lunettes d'IA, modèles d'IA

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 20/5/2026

La Google I/O met l'accent sur les logiciels. En conséquence, le coup d'envoi a été marqué par de nombreuses annonces de nouveautés en matière d'IA, mais aussi par un peu de matériel pour l'IA.

La keynote d'ouverture de la Google I/O a duré deux heures. Il y a eu beaucoup de nouveaux outils et modèles d'IA, ainsi que la prise de conscience que leur utilisation coûte de l'argent et nécessite une grande confiance dans le fournisseur. Pour finir, il y avait aussi du nouveau matériel avec des lunettes intelligentes.

Les lunettes intelligentes pilotent l'IA dès l'automne

Google place de grands espoirs dans les lunettes appelées «intelligent eyewear». Pour cela, Google fournit le logiciel avec Android XR et Samsung la technologie. Les deux premiers modèles de lunettes ont été créés par Gentle Monster et Warby Parker.

Ces lunettes permettent d'utiliser l'IA sur le smartphone connecté sans le prendre en main. Les microphones intégrés permettent de contrôler la voix et les caméras intégrées à la monture des lunettes permettent à l'IA de voir et d'inclure l'environnement ou de prendre des photos.

Ces deux modèles marquent le lancement des lunettes intelligentes.

La navigation, les traductions et toutes les autres choses arriveront dans les oreilles des premiers modèles à partir de l'automne via de petits haut-parleurs. Plus tard, il y aura aussi des modèles qui pourront afficher des informations sur un écran en verre. Pour tous les modèles, de plus amples informations sur le prix et la disponibilité devraient suivre dans les prochains mois.

Fitbit Air a été annoncé avant l'I/O, mais a fait de nombreux caméos aux poignets sur la scène.

Nouveau design pour l'application Gemini

Parmi les nombreuses annonces, les nouveautés de l'application Gemini sont probablement les plus pertinentes pour la plupart des gens. «Neural Expressive» est le nom donné par Google au nouveau look, qui comprend de nouvelles couleurs, un retour haptique et des animations. De plus, l'assistant IA ne fournit plus de réponses purement textuelles, mais intègre des éléments tels que des images, des graphiques, des vidéos ou des lignes de temps.

Dans l'application Gemini, les changements ne se font pas seulement en coulisses.

En outre, les dialectes devraient bientôt être sélectionnables dans l'application. Il n'y avait cependant pas d'exemples en allemand.

L'IA n'est pas gratuite

Au vu des sommes colossales investies dans les centres de données d'IA, l'utilisation de l'IA ne peut pas rester gratuite en permanence. Pour Google, ce moment semble être arrivé. Bien qu'il existe encore de nombreuses fonctionnalités de base gratuites, vous devrez payer pour de nombreuses nouveautés.

Par exemple, «Gemini Omni» n'est utilisable que par les personnes qui paient pour AI Plus, AI Pro ou AI Ultra. Le nouveau modèle permet de créer de nouveaux contenus à partir de textes, de vidéos, d'images et de sons. On commence par les vidéos, dont le style, les personnages, l'environnement ou les détails peuvent être modifiés par commande vocale.

Gemini Omni est le dernier modèle d'IA générative de Google.

Egalement réservé aux utilisateurs payants, le nouveau «Daily Brief» est disponible - aux États-Unis - dans l'application Gemini. L'agent IA consulte chaque matin votre boîte de réception, votre calendrier et d'autres éléments pour vous dire ce qui est important - un peu comme «Now Brief» dans le Galaxy AI de Samsung.

Si vous voulez créer des Google Docs à la voix avec «Docs Live» ou créer ou modifier des images dans l'espace de travail avec «Google Pics», vous devez également payer et là, l'abonnement le moins cher ne suffit plus. AI Pro ou AI Ultra sont nécessaires.

Pour les utilisateurs fréquents, l'IA devient tout de même un peu moins chère. Pour l'abonnement Ultra, Google baisse le prix - aux États-Unis - de 250 à 200 dollars et introduit également une variante à 100 dollars.

Le contenu de l'IA doit être reconnaissable

Avec SynthID, Google dispose d'un filigrane pour les contenus d'IA, qui identifie plus de 100 milliards d'images et de vidéos générées depuis son lancement. Cependant, jusqu'à présent, le contenu ne pouvait être vérifié que via l'application Gemini. À l'avenir, vous pourrez également le faire dans Chrome, via Circle-to-Search ou la recherche.

Avec l'introduction de «C2PA Content Credentials Verification», SynthID contient également plus de métadonnées. De plus, OpenAI, Kakao et IIIElevenLabs sont des fournisseurs d'IA qui prennent en charge le filigrane. Nvidia en fait partie depuis l'année dernière.

L'IA cherche pour vous

La recherche par IA devient de plus en plus la norme de la recherche Google. Avec Gemini 3.5, elle utilise désormais un nouveau modèle d'IA. Visuellement, cela se traduit par un nouvel écran de saisie qui tente de compléter les questions au fur et à mesure de la saisie.

Plus tard cet été, Gemini 3.5 Flash devrait fournir des mises en page dynamiques dans les résultats de recherche. Les réponses ne seront pas seulement textuelles, mais incluront également des graphiques ou des animations créés pour l'occasion.

Même dans la recherche, toutes les fonctions d'IA ne sont pas gratuites.

Pour pouvoir utiliser des agents IA dans la recherche, il faut à nouveau souscrire un abonnement payant. Avec Gemini Spark, vous pouvez alors définir des paramètres pour les cours des actions et recevoir une notification lorsqu'ils sont satisfaits.

A partir de cet été, «Ask Youtube» permettra de poser des questions complexes aux Etats-Unis et la plateforme trouvera la vidéo correspondante. De la même manière que cela est déjà possible avec «Ask Maps» sur Google Maps.

Vous devez faire confiance à l'IA et à Google

Avec Gemini Spark, Google introduit un agent IA qui est censé être votre assistant personnel. Tout comme le outil à la mode OpenClaw, Spark doit pouvoir faire toutes sortes de choses pour vous. Au début, dans l'application Gemini, puis par e-mail et dans Chrome, ainsi que sous forme de Halo Android, également dans Android 17.

Pour utiliser Spark, vous avez non seulement besoin d'un abonnement AI-Ultra de Google, mais vous devez également donner à l'agent IA l'accès à vos données. Cela commence par les e-mails et les entrées de calendrier. Sans ces données, Spark ne peut pas effectuer ses tâches. Pour les données qui sont de toute façon déjà chez Google, l'obstacle devrait être moins important que pour les données externes. Mais OpenClaw a déjà montré qu'il ne faut pas faire aveuglément confiance à une IA. Google a tout de même intégré la possibilité pour Spark de se faire confirmer certaines actions et de ne pas agir sans demande.

Un panier d'achat de Google pour tout.

Avec le protocole UCP (Universal Commerce Protocol), Google tente d'établir une norme qui permette aux agents IA de faire plus facilement des achats pour vous. En plus de nouveaux partenaires qui prennent en charge UCP dans leurs magasins, Google l'étendra au Canada, à l'Australie et au Royaume-Uni dans les prochains mois. En outre, UCP ne devrait pas seulement inclure des produits, mais aussi des hôtels ou de la nourriture pouvant être commandée. Avec Universal Cart, c'est-à-dire un panier d'achat transversal, Google veut ensuite gérer toutes vos commandes.

Googlebooks et Android 17 avec leur propre événement

Les deux heures de la keynote I/O étant réservées à l'IA, Google a annoncé les nouveautés d'Android 17 ainsi que les Googlebooks, successeurs des Chromebooks, une semaine plus tôt. Ce n'est pas comme si l'IA n'y jouait qu'un rôle secondaire.

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Photo d’en-tête : Google LLC

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