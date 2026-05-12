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I/O 2026 : Google montre Gemini Intelligence et Android 17 en avant-première

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 12/5/2026

Gemini devrait effectuer encore plus de tâches et Android 17 se dote de nouveaux emojis, d'outils de création et de fonctionnalités de bien-être. Avec Android Auto, la forme de l'écran n'a plus d'importance.

Une semaine avant le début de la conférence des développeurs I/O, Google dévoile les nouveautés d'Android 17 dans le site «The Android Show : I/O Edition». Parmi elles, Gemini Intelligence, Screen Reactions et les emojis 3D. Si vous utilisez Android Auto, la carte sera bientôt en 3D et plus détaillée pendant la navigation.

Gemini Intelligence fait encore plus de tâches pour vous

Contrairement au système d'exploitation précédent, Google parle d'un système d'intelligence pour Android 17. Les agents d'intelligence artificielle de Gemini peuvent effectuer encore plus de tâches pour vous. L'intelligence de Gemini n'est pas liée à Android 17. Bien que les deux soient liés, Google les met à jour différemment et l'IA n'est pas seulement utilisée sur les smartphones.

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Les nouvelles fonctionnalités de Gemini Intelligence devraient apparaître en plusieurs vagues à partir de l'été 2026, d'abord sur les appareils Pixel de Google et les modèles Galaxy de Samsung. Dès le mois de juin, Gemini devrait fournir à Chrome une fonction de remplissage automatique plus intelligente sur le Web.

D'une manière générale, avec Gemini Intelligence, Google revoit l'apparence de son assistant IA et permet notamment de savoir quand l'IA travaille et réfléchit. Elle ne doit pas seulement répondre à des questions comme auparavant, mais faire des choses.

Par exemple, Google cite la commande de billets ou les réservations dans les hôtels ou les restaurants. Cela me rappelle les promesses faites il y a des années à propos de Google Assistant. Mais maintenant, cela devrait mieux fonctionner.

Cela pourrait être principalement dû au fait que Gemini comprend mieux ce que vous dites, même si ce n'est pas parfaitement formulé. Par exemple, l'assistant IA utilise le clavier de Gboard pour créer des listes de courses lorsque vous avez terminé de penser. Les éléments que vous avez supprimés entre-temps - «Ah non, les olives sont toujours là.» - ne doivent pas apparaître. Comme gadget, les termes peuvent également apparaître dans la liste sous forme d'emojis et pas seulement en toutes lettres.

En outre, Gemini pourra à l'avenir créer des widgets pour vous. Vous dites ce que vous voulez voir dans le widget et l'IA écrit le code pour le faire et place le widget sur votre écran d'accueil. Si cela vous semble familier : Nothing a fait quelque chose de similaire depuis le Phone (3) et propose avec le Nothing Playground un lieu de partage des widgets.

Gemini Intelligence fonctionnera en partie directement sur l'appareil et en partie sur le cloud. Google n'explique pas quelle fonction nécessite un accès à Internet, se contentant de dire que cela dépendra de la qualité et de la disponibilité, ainsi que de l'utilité de l'appareil.

Android 17 : Screen Reactions, nouveaux emojis, outil de pause et partage de données

Pour Android 17, Google annonce, en plus de Gemini Intelligence, d'autres nouvelles fonctionnalités ou outils.

Par exemple, «Screen Reactions» peut être enregistré. Il n'est pas nécessaire de changer d'application ou de passer à l'écran vert pour se mettre au premier plan d'une photo ou d'une vidéo en parlant. Cette fonctionnalité sera d'abord disponible sur les smartphones Pixel cet été.

Plus tard dans l'année, Android 17 devrait marquer des points avec des emojis remaniés. Ils seront plus détaillés en 3D. Au début, vous aurez besoin du clavier Gboard de Google pour les utiliser.

L'échange de données de QuickShare vers AirDrop devrait s'améliorer et arriver sur les smartphones de Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi et Honor. Si votre smartphone n'en fait pas partie, vous pouvez utiliser QuickShare pour générer un code QR qui permettra à d'autres d'accéder à vos données dans le cloud avec leurs appareils iOS.

Avec «Pause Point», il existe un nouvel outil pour votre bien-être. Il vous permet de marquer les applications comme distrayantes et de limiter le temps d'utilisation par un minuteur, par exemple. Des exercices de respiration sont également prévus pour vous aider à vous calmer et d'autres outils de bien-être numérique devraient suivre dans le courant de l'année.

Définir une minuterie pour les applications avec Pause Point>Google

La transition de l'iPhone vers les appareils Android devrait être simplifiée. Les données transférables sans fil incluront à l'avenir les mots de passe, les photos, les messages, les applications, les contacts, la disposition de l'écran d'accueil et les eSIM. Cela devrait d'abord fonctionner sur les modèles Pixel et Galaxy.

En outre, Android 17 permet à Instagram d'accéder aux fonctions de l'appareil photo telles que l'Ultra HDR, la stabilisation d'image et le mode nuit. Cela permet d'améliorer l'appareil photo intégré de l'application. À cela s'ajoutent des possibilités d'édition exclusives dans l'application Edits d'Instagram. Quant à l'application Youtube, elle s'enrichit du montage vidéo avec Adobe Premiere.

Google a également fait des efforts sur les fonctions de sécurité.

Source : Google

Android Auto : nouvelle apparence et les vidéos continuent de tourner en arrière-plan

Android Auto, qui apporte Android sur l'écran de votre voiture, atteint également une nouvelle génération avec Android 17. Avec «Material 3 Expressive», le langage de conception utilisé depuis Android 16 arrive également dans le cockpit et ne se soucie plus de la taille et de la forme de l'écran. Le système s'adapte.

La forme de l'écran n'a pas d'importance.

Source : Google

Lors de la navigation, la carte affiche plus de détails et de bâtiments en vue 3D. Youtube et Spotify bénéficient également d'une révision visuelle. Si vous n'êtes pas au volant, vous pouvez regarder des vidéos HD à 60 FPS - d'abord uniquement sur Youtube, puis dans d'autres applications. Si une application vidéo autorise la lecture en arrière-plan, il est également possible de l'écouter uniquement en conduisant (pour Youtube Musique, la version Premium payante est nécessaire). La prise en charge du Dolby Atmos est disponible pour certaines applications et véhicules de huit marques automobiles.

Nouvelle vue lors de la navigation.

Source : Google

Gemini Intelligence s'invite aussi dans la voiture pour commander le dîner à la maison au retour d'une excursion, par exemple. Dans plus de 100 voitures de 16 marques, l'assistant IA a accès à des informations sur la voiture en question. Gemini sait alors si un paquet tient dans le coffre ou à quoi correspond tel ou tel voyant d'alerte.

Photo d’en-tête : shutterstock.com/Norbert Maurice

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