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Fitbit Air : le nouveau traqueur de fitness de Google renonce à l'écran

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 7/5/2026

Les traqueurs d'activité physique sont pratiques pour enregistrer la vie quotidienne et l'activité physique. Mais ils peuvent être une source de distraction. C'est pourquoi Google présente le Fitbit Air, un traqueur de fitness sans écran.

Le Fitbit Air de Google est un bracelet de suivi textile sans écran. Ainsi, aucun écran ne vous distrait et vous ne portez en fait qu'un accessoire confortable et élégant. Pour plus de flexibilité, Google propose des bracelets interchangeables en tissu ou en silicone.

Pas d'innovation, mais une tendance pratique

L'idée d'un traqueur de fitness sans écran n'est pas nouvelle - au contraire, les premiers modèles Fitbit n'en avaient pas du tout. Aujourd'hui, la tendance revient comme un contre-mouvement au style de vie «Always-on», comme l'a fait Polar avec son tracker Loop-2 ou le Whoop Band le montrent.

Google suit également cette voie avec le Fitbit Air : le plus simple et le moins intrusif possible, tandis que le tracker recueille en arrière-plan des données de santé précises.

Sans écran, vous pouvez vous concentrer sur votre entraînement.

Source : Google

Le confort du Fitbit Air est assuré par un bracelet textile souple avec une sangle métallique légère. Pour les activités sportives comme la natation, le bracelet interchangeable en silicone convient. Les deux bracelets sont proposés par Google en différents coloris.

Le bracelet textile peut être porté de 130 à 210 mm de tour de poignet. Pour la version en silicone, le fournisseur propose deux tailles : 120-175 mm (S) et 165-210 mm (L). Le tracker est également étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur.

Le petit tracker se clipse facilement dans un autre bracelet.

Source : Google

Un cycle de charge hebdomadaire et un mois de mémoire

Vous connectez le Fitbit Air à votre smartphone afin de pouvoir consulter toutes les données dans l'application Health de Google. Google a considérablement remanié l'application, nous y consacrons une section plus bas.

Le bracelet stocke un jour de données d'entraînement, sept jours de données d'activité physique détaillées et le total quotidien pendant 30 jours. Il enregistre également les fréquences cardiaques au rythme de deux secondes. Après sept jours au plus tard, le tracker doit être branché sur l'adaptateur de charge pendant environ 90 minutes.

Sur le chargeur USB, le tracker se recharge complètement en 90 minutes.

Source : Google

Les capteurs et composants suivants sont intégrés dans le Fitbit Air:

Un cardiofréquencemètre optique

Un accéléromètre à 3 axes et un gyroscope

des capteurs de surveillance de la saturation en oxygène (SpO2)

Un capteur de température de l'appareil (affichage des variations de température de la peau dans l'application «Google Health»)

un moteur de vibration

Un accessoire discret avec divers capteurs.

Source : Google

Fitbit Air avec la nouvelle «Google Health»-App

Pour lire les données du Fitbit Air, vous devez impérativement utiliser l'application «Google Health». Elle remplace l'application Fitbit d'origine. L'application «Google Fit» sera complètement abandonnée pour que tout fonctionne avec une seule application. Avec Google Health, vous avez toutes vos données de santé au même endroit et vous pouvez les partager avec vos amis ou votre médecin si vous le souhaitez.

La nouvelle application Google Health laisse de la place à la personnalisation.

Source : Google

Elle est organisée en quatre onglets : Aujourd'hui, Forme, Sommeil et Santé. Vous pouvez personnaliser ce qui est affiché à tel ou tel endroit de l'application. De la santé cardiaque et du métabolisme au sommeil et au cycle. Elle se connecte également à de nombreuses applications tierces, comme Apple Health, Nike Run, Peloton et Headspace.

Pratique : vous pouvez connecter le Fitbit Air et la Pixel Watch à l'application Health et passer de l'un à l'autre en toute transparence. Les données sont automatiquement synchronisées dans l'application. Si vous le souhaitez, vous pouvez également filtrer les données par Fitbit Air et Pixel Watch.

Prix et disponibilité

Le Fitbit Air est disponible en divers coloris à partir de 100 francs ou euros (prix de vente conseillé). Dès qu'il sera disponible chez nous, je le mettrai volontiers en lien dans cet article.

Google Health est disponible gratuitement pour iOS (16.4 ou plus récent) et Android (11.0 ou plus récent). Un compte Google est toutefois nécessaire. Si vous souhaitez partager vos résultats avec un coach de santé, vous devez utiliser une version d'abonnement : Google Health Premium. Elle vous coûtera 10 francs par mois ou 100 francs par an. Trois mois vous sont offerts à l'achat du Fitbit Air.

L'abonnement vous donne droit à un coach santé IA qui vous fournit des plans d'entraînement et des conseils personnalisés et avec lequel vous pouvez échanger en langage naturel sur vos résultats et vos objectifs futurs.

Avec l'abonnement Premium, vous avez votre coach santé personnel.

Source : Google

Photo d’en-tête : Google

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