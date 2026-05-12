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Googlebook au lieu de Chromebook : La prochaine tentative d'ordinateur portable de Google avec Gemini

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 12/5/2026

Une semaine avant le début de la conférence des développeurs I/O, Google a présenté le successeur du Chromebook : Sur les Googlebooks, l'IA Gemini est partout, y compris dans le curseur.

Depuis 15 ans, Google s'immisce dans le secteur des ordinateurs portables avec Chrome OS. Comparé à Windows et macOS, le système d'exploitation ne joue qu'un rôle mineur. Aujourd'hui, les fonctions d'intelligence artificielle de Gemini et un lien étroit avec les smartphones Android devraient permettre au Googlebook de percer.

Pour programmer le curseur IA, le smartphone en miroir et les widgets

Comme pour Android 17, Gemini Intelligence devrait également prendre en charge de nombreuses tâches sur les Googlebooks.

Nouveautés + tendances I/O 2026 : Google montre Gemini Intelligence et Android 17 en avant-première par Jan Johannsen

Le curseur d'un Googlebook est en contact avec Gemini. Il suffit de le secouer pour que l'IA s'active au niveau du curseur de la souris. Elle propose alors des options contextuelles en fonction de ce sur quoi se trouve le «Magic Pointer», le nom du curseur de Google. Par exemple, pointer sur une date dans un e-mail et Gemini suggère d'en faire une réunion.

Le smartphone Android est directement connecté à un Googlebook via «Cast my Apps». Ainsi, les notifications du smartphone apparaissent sur l'ordinateur portable et, en un clic, vous pouvez voir et utiliser les applications du téléphone sur l'ordinateur portable. Avec «Quick Access», vous pouvez accéder directement aux fichiers de votre smartphone avec le navigateur de fichiers de Googlebook.

Comme sous Android 17, vous pouvez également faire programmer des widgets par l'IA sur un Googlebook. Un autre point commun avec le système d'exploitation du smartphone est que l'IA fonctionne en partie directement sur l'appareil - par exemple le Magic Pointer - et en partie dans le cloud.

Google résume les connaissances actuelles sur le Googlebook.

Source : Google

Pas encore de détails sur le matériel

Pour Google, les Googlebooks sont un nouveau type d'ordinateur portable qui exécute une version améliorée de Chrome OS. Le nom du système d'exploitation n'est pas encore connu. Les ordinateurs portables devraient disposer de «Premium Hardware». Comme pour les Chromebooks, Google ne fabrique pas lui-même les Googlebooks. Au lieu de cela, des fabricants comme Acer, Asus, Dell, HP ou Lenovo les fabriquent selon les spécifications de Mountain View et les vendent.

Le design emblématique des Googlebooks de Google.

Source : Google

En matière de design, Google accorde une grande importance à la «Glowbar». Il s'agit d'une bande lumineuse à l'extérieur du couvercle qui, en plus d'être esthétique, remplit des fonctions non encore mentionnées.

De plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les prix ou la disponibilité devraient suivre plus tard dans l'année - pas encore le 19 mai pour le lancement de l'I/O. Google publiera progressivement plus d'informations sur googlebook.com.

Photo d’en-tête : Google

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