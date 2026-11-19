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Étude James : l'IA est devenue beaucoup plus importante pour les jeunes qu'il y a deux ans, tout comme la famille

Michael Restin Traduction : traduction automatique 19/11/2026

Depuis 2010, l'étude James dresse tous les deux ans un portrait du quotidien des jeunes en Suisse. La nouvelle édition montre que deux tiers d'entre eux utilisent régulièrement l'IA, soit trois fois plus qu'en 2024. Le temps passé en famille devient également de plus en plus important pour les 12-19 ans.

Les jeunes font l'expérience d'une poussée massive de l'IA dans leur quotidien. C'est ce que montre la dernière édition de l'étude James de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). Pour cette étude, 1088 personnes âgées de 12 à 19 ans ont été interrogées sur leur vie en ligne et hors ligne. Des applications comme ChatGPT sont devenues une source d'information régulière pour 66 pour cent d'entre eux. Les moteurs de recherche (86 pour cent) et les messageries comme WhatsApp (76 pour cent) ont été cités encore plus fréquemment. Les réseaux sociaux restent comparables avec 60 pour cent.

Les jeunes suivent ainsi la tendance globale de la société : le nombre d'abonnements à l'IA dans les foyers des personnes interrogées est passé de 12 à 35 pour cent entre 2024 et 2026. 21 pour cent des jeunes utilisent également l'IA régulièrement à des fins de divertissement – il y a deux ans, ils n'étaient que cinq pour cent.

Jeux, livres et les applications «Big Four»

En moyenne, les jeunes déclarent être en ligne trois heures par jour en semaine et 4 heures et 50 minutes le week-end. Environ 80 pour cent jouent au moins occasionnellement. 70 pour cent des garçons jouent à des jeux vidéo quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, contre seulement un quart chez les filles. En revanche, deux fois plus de filles que de garçons lisent des livres ou utilisent des livres audio. Les livres électroniques sont également près de trois fois plus populaires chez elles que chez les garçons. L'intérêt pour la lecture diminue avec l'âge.

Les préférences des garçons se reflètent dans le top 5 des jeux : il s'agit de Brawl Stars, Minecraft, EA Sports FC, Fortnite et, nouveauté, la plateforme de jeux Roblox. GTA sort du top 5 pour la première fois depuis dix ans. L'enquête a toutefois eu lieu avant la sortie de GTA 6. Les applications les plus importantes sur smartphone restent WhatsApp, Instagram, TikTok et Snapchat – elles laissent YouTube et Spotify loin derrière. Plus les personnes interrogées sont jeunes, plus TikTok est populaire : chez les 12-13 ans, l'application devance nettement Instagram.

Ces abonnements sont courants

Tous les foyers disposent d'un smartphone et 99 pour cent des jeunes interrogés en possèdent un eux-mêmes. Des différences sociales apparaissent dans l'équipement des ménages en d'autres appareils tels que les tablettes, les appareils photo numériques, les montres connectées ou les trackers de fitness. Les personnes interrogées possèdent surtout des abonnements pour le streaming de musique et de vidéo.

Avec l'âge, la part des abonnements de streaming musical augmente particulièrement. Il existe une différence (prévisible) entre les sexes : les garçons sont cinq fois plus nombreux que les filles à posséder un abonnement forfaitaire de jeux.

Dans les familles ayant un statut socio-économique plus bas, les abonnements sont plus rares, bien que ces jeunes utilisent les médias électroniques avec la même intensité. L'étude interprète cela comme un indice d'une «fracture numérique 2.0» – les couches sociales à bas revenus seraient ainsi dépendantes de versions gratuites ou de contenus s'accompagnant d'une divulgation de données, de publicité ou de fonctionnalités limitées.

Insultes et harcèlement

Le nombre de ceux qui ont fait des expériences désagréables en ligne reste élevé. Au cours des deux dernières années, 59 pour cent ont été confrontés à des insultes dans des messages privés, et près d'un tiers à du harcèlement sexuel. Les filles sont nettement plus souvent concernées lorsqu'il s'agit de questions sur l'apparence physique, d'intentions sexuelles non désirées ou de demandes d'envoi de photos érotiques. Ces expériences augmentent avec l'âge.

Le temps passé en famille devient de plus en plus important

Selon les chiffres, le temps d'écran a atteint un plateau ; il est à un niveau comparable depuis l'enquête de 2022. D'autres activités sont cependant tout aussi importantes pour les jeunes. Près des trois quarts font régulièrement du sport, sortent ou rencontrent des amis. Les sorties en soirée et en club sont moins souvent citées parmi les activités de loisirs régulières qu'auparavant.

Il est remarquable que de plus en plus de jeunes passent régulièrement du temps en famille : la valeur est passée de 16 pour cent lors de la première enquête en 2010 à 29 pour cent en 2020, pour atteindre aujourd'hui 38 pour cent. C'est une belle tendance – les parents et les frères et sœurs ne sont plus qu'à peine derrière les animaux domestiques dans l'échelle de popularité.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Kostikova Natalia

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