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Deco 8 Ultra et Archer 8 Ultra : TP-Link se prépare pour le Wi-Fi 8

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique Florian Bodoky Photos: 4/9/2026

À l'occasion de l'IFA 2026, TP-Link présente les premiers appareils Wi-Fi 8 avec l'Archer 8 Ultra et le Deco 8 Ultra. Mais il faudra encore faire preuve de patience.

À l'occasion de l'IFA 2026 à Berlin, TP-Link élargit son portefeuille de routeurs et de systèmes Mesh. Le produit phare est l'Archer 8 Ultra, un routeur prenant en charge le Wi-Fi 8. De plus, le fabricant chinois lance un système Mesh baptisé Deco 8 Ultra. Il faudra toutefois peut-être patienter avant de tenir ces appareils entre vos mains. L'Archer 8 Ultra devrait être disponible en précommande à partir du 30 septembre «dans certaines régions sélectionnées», comme indiqué. On ignore encore lesquelles, tout comme le prix.

Monstre d'antennes et vitesse promise

L'Archer 8 Ultra est un routeur tri-bande doté de 18 antennes intégrées, mais sans modem. Grâce à ses trois bandes de fréquences de 2,4, 5 et 6 GHz, il devrait atteindre une bande passante allant jusqu'à 19 Gbit/s. Si vous souhaitez connecter des appareils par câble, deux ports 10 Gbit/s sont à votre disposition. S'y ajoutent quatre interfaces 2,5 Gbit/s et un port 1 Gbit/s. En Europe, le signal du routeur devrait couvrir une surface allant jusqu'à 280 mètres carrés.

L'Archer 8 Ultra sera disponible en précommande à partir du 30 septembre.

Source : TP-Link

Le pendant Mesh, le Deco 8 Ultra, atteint également jusqu'à 19 Gbit/s, du moins en Europe. Les 22 Gbit/s promis par TP-Link dans d'autres régions du monde sont sacrifiés chez nous en raison de l'attribution différente des canaux. Ici aussi, on trouve deux ports 10 Gbit/s et deux ports 2,5 Gbit/s. Selon le fabricant, le pack de trois satellites couvre jusqu'à 910 mètres carrés en Wi-Fi. De plus, vous devriez pouvoir faire fonctionner jusqu'à 200 appareils simultanément via le système.

Le Deco 8 Ultra est conçu pour s'intégrer parfaitement à la décoration intérieure.

Source : TP-Link

Par ailleurs, TP-Link abandonne le look « techie ». Les deux appareils arborent un design rond et minimaliste. Cela devrait réduire les réticences à placer les routeurs de manière visible dans l'intérieur, plutôt que de les cacher dans une armoire, ce qui entrave les performances radio.

Le Wi-Fi 7 vient à peine d'arriver, pourquoi le Wi-Fi 8 maintenant ?

Commençons par l'essentiel : la norme Wi-Fi 8 n'est techniquement pas encore au stade final. Elle n'a pas encore été adoptée. Il est probable qu'avant le printemps 2027, il n'y aura pas d'appareils finaux – c'est-à-dire smartphones, ordinateurs portables, etc. – prenant en charge cette norme. Même après cette date, elle restera l'exception pendant un certain temps. Si vous achetez un système Mesh ou un routeur Wi-Fi 8, vous misez donc avant tout sur la pérennité. Les véritables avantages apparaîtront lorsque les appareils Wi-Fi 8 seront disponibles.

Cependant, le Wi-Fi 8 n'est pas vraiment plus rapide que le Wi-Fi 7. La vitesse de pointe reste la même. Il s'agit principalement de connexions plus stables. TP-Link regroupe les différentes technologies Wi-Fi sous le terme «Stability Engine». Sous cette appellation sont regroupées les technologies dites Enhanced Long Range (ELR) et Distributed Resource Units (DRU). Celles-ci visent avant tout à garantir une connexion stable aux appareils IoT basse consommation situés à la limite de la portée Wi-Fi. La pièce du puzzle appelée Dynamic Sub-Band Operation (DSO) veille à ce que chaque appareil ne dispose que de la bande passante dont il a réellement besoin pour fonctionner. Enfin, le Non-Primary-Channel-Access (NPCA) ouvre, si nécessaire, un deuxième canal pour le signal lorsque le canal principal atteint ses limites.

Le fabricant ne révèle toutefois pas quels chipsets il a utilisés à cet effet. Dans la liste des fournisseurs pour le Wi-Fi 8, TP-Link mentionne de manière générale Broadcom, Mediatek et Qualcomm.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

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