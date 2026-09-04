Deco 8 Ultra et Archer 8 Ultra : TP-Link se prépare pour le Wi-Fi 8
À l'occasion de l'IFA 2026, TP-Link présente les premiers appareils Wi-Fi 8 avec l'Archer 8 Ultra et le Deco 8 Ultra. Mais il faudra encore faire preuve de patience.
À l'occasion de l'IFA 2026 à Berlin, TP-Link élargit son portefeuille de routeurs et de systèmes Mesh. Le produit phare est l'Archer 8 Ultra, un routeur prenant en charge le Wi-Fi 8. De plus, le fabricant chinois lance un système Mesh baptisé Deco 8 Ultra. Il faudra toutefois peut-être patienter avant de tenir ces appareils entre vos mains. L'Archer 8 Ultra devrait être disponible en précommande à partir du 30 septembre «dans certaines régions sélectionnées», comme indiqué. On ignore encore lesquelles, tout comme le prix.
Monstre d'antennes et vitesse promise
L'Archer 8 Ultra est un routeur tri-bande doté de 18 antennes intégrées, mais sans modem. Grâce à ses trois bandes de fréquences de 2,4, 5 et 6 GHz, il devrait atteindre une bande passante allant jusqu'à 19 Gbit/s. Si vous souhaitez connecter des appareils par câble, deux ports 10 Gbit/s sont à votre disposition. S'y ajoutent quatre interfaces 2,5 Gbit/s et un port 1 Gbit/s. En Europe, le signal du routeur devrait couvrir une surface allant jusqu'à 280 mètres carrés.
Le pendant Mesh, le Deco 8 Ultra, atteint également jusqu'à 19 Gbit/s, du moins en Europe. Les 22 Gbit/s promis par TP-Link dans d'autres régions du monde sont sacrifiés chez nous en raison de l'attribution différente des canaux. Ici aussi, on trouve deux ports 10 Gbit/s et deux ports 2,5 Gbit/s. Selon le fabricant, le pack de trois satellites couvre jusqu'à 910 mètres carrés en Wi-Fi. De plus, vous devriez pouvoir faire fonctionner jusqu'à 200 appareils simultanément via le système.
Par ailleurs, TP-Link abandonne le look « techie ». Les deux appareils arborent un design rond et minimaliste. Cela devrait réduire les réticences à placer les routeurs de manière visible dans l'intérieur, plutôt que de les cacher dans une armoire, ce qui entrave les performances radio.
Le Wi-Fi 7 vient à peine d'arriver, pourquoi le Wi-Fi 8 maintenant ?
Commençons par l'essentiel : la norme Wi-Fi 8 n'est techniquement pas encore au stade final. Elle n'a pas encore été adoptée. Il est probable qu'avant le printemps 2027, il n'y aura pas d'appareils finaux – c'est-à-dire smartphones, ordinateurs portables, etc. – prenant en charge cette norme. Même après cette date, elle restera l'exception pendant un certain temps. Si vous achetez un système Mesh ou un routeur Wi-Fi 8, vous misez donc avant tout sur la pérennité. Les véritables avantages apparaîtront lorsque les appareils Wi-Fi 8 seront disponibles.
Cependant, le Wi-Fi 8 n'est pas vraiment plus rapide que le Wi-Fi 7. La vitesse de pointe reste la même. Il s'agit principalement de connexions plus stables. TP-Link regroupe les différentes technologies Wi-Fi sous le terme «Stability Engine». Sous cette appellation sont regroupées les technologies dites Enhanced Long Range (ELR) et Distributed Resource Units (DRU). Celles-ci visent avant tout à garantir une connexion stable aux appareils IoT basse consommation situés à la limite de la portée Wi-Fi. La pièce du puzzle appelée Dynamic Sub-Band Operation (DSO) veille à ce que chaque appareil ne dispose que de la bande passante dont il a réellement besoin pour fonctionner. Enfin, le Non-Primary-Channel-Access (NPCA) ouvre, si nécessaire, un deuxième canal pour le signal lorsque le canal principal atteint ses limites.
Le fabricant ne révèle toutefois pas quels chipsets il a utilisés à cet effet. Dans la liste des fournisseurs pour le Wi-Fi 8, TP-Link mentionne de manière générale Broadcom, Mediatek et Qualcomm.
Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu.
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