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Piratage de Trivy : des millions d'identifiants de milliers d'entreprises ont fuité

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 14/8/2026

Un piratage chez Trivy et LiteLLM a touché plus d'entreprises que prévu : des données d'entreprises et de services logiciels ont été divulguées et peuvent être utilisées à mauvais escient.

Dès le printemps, des pirates informatiques ont dérobé de nombreuses bases de données de diverses entreprises lors d'une attaque contre plusieurs projets logiciels. Il s'avère maintenant que le piratage est bien plus important qu'on ne le pensait initialement. Le groupe de hackers, qui se faisait appeler «TeamPCP», a dérobé des données d'au moins un millier de services cloud. Un expert de la société de cybersécurité Mandiant rapporte qu'il s'attend à «10 000 victimes supplémentaires».

Comment l'attaque s'est déroulée

Le piratage s'est produit via une chaîne logicielle manipulée – notamment avec le service d'IA LiteLLM. L'outil de balayage Trivy, qui était censé signaler les failles de sécurité et les vulnérabilités, a été piraté et compromis par des logiciels malveillants. Plus tard, les développeurs du projet open source «Lite LLM» ont utilisé exactement la version infectée de Trivy dans leur propre pipeline de construction. Cela a permis à «Team PCP» de dérober des jetons secrets et d'introduire ainsi les versions manipulées de LiteLLM sur «PyPI», le répertoire officiel en ligne pour les paquets logiciels et les bibliothèques basés sur Python. Bien que cela n'ait été découvert qu'après environ 40 minutes, les dégâts étaient faits. Un grand nombre d'entreprises ont été infectées par le code malveillant et «TeamPCP» a dérobé des identifiants d'accès aux clouds, aux plateformes d'IA, aux serveurs SSH et plus encore. Ils ont également obtenu des clés et des jetons pour l'environnement de sécurité des réseaux d'entreprise. Vous trouverez des détails techniques sur Github et Endorlabs.

Hudsonrock

Que peut-il m'arriver ?

Il est possible que cette énorme quantité de données contienne également des identifiants d'accès à des services que vous utilisez. Les sociétés de sécurité CloudSEK et Hudson Rock ont ​​maintenant examiné le butin. 153 gigaoctets avec environ un demi-million d'enregistrements – tous contiennent des identifiants et d'autres informations personnelles d'environ 2500 entreprises dans le monde. Parmi elles, Amazon, Samsung, Adobe, Epic Games, Ubisoft, Ebay, HP, Nvidia, Microsoft, Cisco, IBM, Intel, SAP, Salesforce, Siemens, Airbus, John Deere, Bosch, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, la Deutsche Bahn et d'autres. Un grand échantillon réalisé par des experts indépendants montre que les données sont réelles et fonctionnent parfois encore aujourd'hui.

Que dois-je faire maintenant ?

Si votre entreprise figure sur la liste de Hudson Rock ou de CloudSEK, vous devez en informer le service compétent. Si vous êtes client d'une de ces entreprises, il est possible que vos données client aient été divulguées. Soyez donc attentif aux tentatives de phishing qui semblent vous être destinées. Changez les mots de passe des comptes concernés et continuez à utiliser l'authentification à deux facteurs ou les clés d'accès.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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