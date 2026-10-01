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Cet implant auditif disparaît complètement sous la peau

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 1/10/2026

Avec le « Tici Unico », le microphone est pour la première fois entièrement placé sous la peau sur un implant cochléaire disponible dans le commerce. Cela permet aux utilisateurs de laisser le système allumé même lorsqu'ils dorment, prennent une douche ou nagent.

Avec les implants cochléaires classiques, les utilisateurs portent un processeur audio à l'extérieur de la tête. Il capte le son et alimente le système en énergie. L'entreprise autrichienne Med-El vient de lancer le système sur le marché européen après plusieurs années d'essais cliniques.

Différences entre appareil auditif et implant cochléaire Les appareils auditifs et les implants cochléaires compensent la perte auditive de manières différentes. Un appareil auditif amplifie le son, ce qui nécessite que l'oreille interne fonctionne encore suffisamment. Un implant cochléaire est envisagé en cas de perte auditive sévère à profonde. Il contourne les cellules sensorielles endommagées de la cochlée et stimule directement le nerf auditif via une électrode.

Le microphone fait la différence

Le microphone capte le son à travers la peau. Le processeur audio intégré traite le signal et le transmet à l'électrode située dans la cochlée. Celle-ci stimule le nerf auditif par des impulsions électriques.

Le système se compose de l'implant proprement dit et d'un microphone séparé. Les deux composants sont placés sous la peau au niveau du crâne. Selon Med-El, ils pèsent ensemble environ 20 grammes. Le microphone est logé dans une zone préparée sur l'os crânien et y est fixé par des vis.

Med-El

Pour l'alimentation électrique, le «Tici Unico» utilise une batterie intégrée. Selon le fabricant, une charge dure jusqu'à 40 heures. Elle se recharge sans fil à l'aide d'un chargeur externe appelé «GoPod». Celui-ci est positionné sur la peau au-dessus de l'implant et possède sa propre batterie. Selon Med-El, il devrait fournir au moins assez d'énergie pour une charge quotidienne. Le GoPod lui-même peut être rechargé par câble ou sans fil. Une charge complète de l'implant prend environ une heure, pendant laquelle il reste actif.

Première étude avec six personnes

La base de données cliniques publiée jusqu'à présent est encore restreinte. Une étude de faisabilité publiée en 2025 dans la revue spécialisée «Communications Medicine» a porté sur six adultes souffrant d'une perte auditive sévère à profonde.

Lors des tests de compréhension de la parole, ils ont obtenu des résultats similaires avec le microphone implanté qu'avec un processeur audio externe de Med-El. Les chercheurs soulignent toutefois eux-mêmes le faible nombre de participants. Il n'est pas encore possible d'en tirer des conclusions solides sur les effets secondaires rares ou la fiabilité à long terme.

Au cours de l'année d'observation, les chercheurs ont enregistré 15 événements indésirables. L'un d'entre eux a été classé comme grave et lié à l'appareil. Il s'agissait d'un gonflement au niveau du site d'implantation avec des signes d'infection. Selon l'étude, il a guéri après traitement sans séquelles.

Manque d'expérience à long terme

En ce qui concerne la batterie, il s'agit également principalement d'indications du fabricant. Med-El précise qu'elle devrait encore offrir une capacité suffisante pour une journée entière après au moins 15 ans. Il n'existe naturellement pas encore d'expérience pratique à long terme avec le «Tici Unico».

Med-El

Selon le fabricant, l'implant est également adapté aux examens IRM de 1,5 et 3 Tesla, à condition que les conditions spécifiées soient respectées. Si nécessaire, il peut également être utilisé avec des processeurs audio externes tels que le «Sonnet 2», «Sonnet 3» ou «Rondo 3».

Premières utilisations en dehors des études

Les premières implantations régulières en dehors des études ont eu lieu fin septembre en Autriche. L'entreprise n'a pas encore communiqué de prix public. Il n'y a pas non plus d'informations concrètes sur la prise en charge des coûts en Allemagne pour le moment.

Photo d’en-tête : Med-El

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