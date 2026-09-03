Nouveautés + tendances 3 1

Fermi Explorer prévoit de lancer une première sonde vers Alpha Centauri d'ici fin 2029

Martin Jud Traduction : traduction automatique 3/9/2026

La mission Fermi Explorer vise à envoyer la première sonde spatiale ciblée vers l'étoile voisine Alpha Centauri avant la fin de 2029. Le voyage dure environ 80 000 ans. La mission est prévue avec un budget cible de moins de 15 millions de dollars et offre au moins un kilogramme de charge utile pour des objets personnels tels que des échantillons de cheveux ou des photos.

Une organisation à but non lucratif appelée Fermi Explorer Mission a un objectif ambitieux : envoyer la première sonde spatiale vers une autre étoile. La sonde doit coûter moins de 15 millions de dollars américains, peser entre 100 et 110 kilogrammes, offrir de la place pour au moins un kilogramme de charge utile et être lancée avant la fin de 2029. En l'espace de 79 800 ans, elle doit passer à moins de 2 600 unités astronomiques (UA) d'Alpha Centauri, soit environ 0,044 année-lumière.

Cela ressemble à de la science-fiction, mais une étude de faisabilité externe réalisée par la Physical Superintelligence PBC (PSI) en juillet 2026 aboutit à un résultat clair : avec la technologie actuelle, la mission est possible sous certaines conditions. L'étude de PSI a été réalisée à l'aide d'une IA. Contrairement aux sondes Voyager, qui dérivent simplement dans l'espace, la Fermi Explorer sera dirigée spécifiquement vers l'étoile voisine.

Comment la sonde doit atteindre Alpha Centauri

Après son lancement en 2029, la sonde mettra environ douze ans à quitter notre système solaire. Elle orbitera plusieurs fois autour du Soleil et allumera son moteur chaque fois qu'elle en sera particulièrement proche. C'est là que le rayonnement solaire est le plus intense, et la gravité du Soleil permet à chaque poussée d'être particulièrement efficace.

L'étude de PSI recommande pour cela un moteur ionique, tel que celui déjà utilisé par la NASA sur Deep Space 1. Il éjecte des particules chargées électriquement et génère ainsi une poussée continue pendant des mois et des années, ce qui est idéal pour les longs voyages dans l'espace.

L'étude a également calculé la probabilité de succès : sur 20 000 lancements simulés avec des sources d'erreur réalistes, 98,2 % des sondes devraient arriver dans la zone cible. La plus grande incertitude réside dans la performance exacte du moteur. Si elle s'écarte ne serait-ce que légèrement des calculs, la probabilité de succès diminue considérablement.

Une capsule temporelle pour le futur

La mission Fermi Explorer est aussi une capsule temporelle. À bord voyagera une copie du Golden Record, ce disque qui a déjà été envoyé dans l'espace sur les sondes Voyager. S'y ajouteront des instruments scientifiques et des œuvres d'art, pour lesquels des appels à projets seront lancés. Les travaux ne seront plus vus pendant environ 80 000 ans.

La partie sans doute la plus émouvante est que des enfants de chaque pays pourront écrire 300 caractères dans leur langue sur la sonde. C'est un hommage aux alunissages d'Apollo, lors desquels des messages avaient également été envoyés sur la Lune.

Pourquoi Alpha Centauri, et pourquoi Fermi ?

Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche ressemblant au Soleil. Les deux étoiles principales rayonnent environ 2 000 fois plus d'énergie que la naine rouge Proxima Centauri. Cela rend le système plus intéressant pour une future colonisation.

La cible de la mission : Alpha Centauri, l'étoile voisine de notre système solaire.

Source : The Fermi Explorer Mission

La sonde ne visera pas la position actuelle d'Alpha Centauri, mais celle au moment de son arrivée. À ce moment-là, l'étoile se trouvera là où l'on peut voir aujourd'hui la constellation du Cancer.

La mission s'appelle Fermi Explorer, du nom du physicien Enrico Fermi. Il a posé la célèbre question de savoir où se trouvaient toutes les autres civilisations, ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Avec autant d'étoiles, il devrait en réalité y avoir de nombreuses civilisations. Pourtant, nous n'en voyons aucune. La réalisation de ce projet doit montrer qu'il est possible de voler vers d'autres étoiles et qu'il existe au moins une espèce qui essaie, à savoir nous.

Comment soutenir la mission et même envoyer une mèche de tes cheveux en voyage

L'organisation, enregistrée comme association à but non lucratif aux États-Unis, finance la mission par des dons. Quiconque donne 10 dollars américains verra son nom figurer sur le site web. Pour 100 dollars, les initiales seront gravées sur la sonde spatiale, et pour 1 000 dollars, le nom complet. Pour 10 000 dollars, une image sera embarquée, pour 100 000 dollars un petit objet comme une mèche de cheveux, et pour un million de dollars un objet plus grand comme une pierre précieuse. Les détails sont disponibles sur la page de dons. Ceux qui souhaitent soutenir davantage peuvent acheter des tasses ou des t-shirts dans la boutique de produits dérivés.

Photo d’en-tête : La mission Fermi Explorer

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







