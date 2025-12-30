Avec /e/OS 3.3, le rythme des mises à jour s'accélère pour Android sans Google

Nouveautés + tendances 35 14

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 30/12/2025

Pour /e/OS, le rythme des mises à jour s'accélère. Moins de deux mois après la version 3.2, /e/OS 3.3 est sorti. La nouvelle version de la version Android sans Google corrige des bugs, inclut des mises à jour de sécurité jusqu'à début décembre et apporte peu de nouvelles fonctionnalités.

L'une des critiques adressées à /e/OS dans le passé était que les développeurs du système d'exploitation alternatif mettaient trop de temps à publier des mises à jour de sécurité. Les utilisateurs ne sont donc pas espionnés par Google, mais ils sont exposés à un risque important si les failles de sécurité ne sont pas corrigées. En l'espace de deux mois, e.foundation a publié sa deuxième mise à jour et a ramené les mises à jour de sécurité à leur niveau de début décembre. De nombreux appareils de fabricants établis font alors moins bien.

Mises à jour de sécurité, corrections de bugs et peu de nouvelles fonctionnalités

En plus des mises à jour de sécurité, /e/OS 3.3 contient quelques nouveautés, mais elles sont plutôt mineures. Par exemple, Android Auto est désormais disponible pour les appareils dont le logiciel est basé sur AOSP 15, la version open source d'Android 15. Murena Workspace, le Google Docs et autres de /e/OS, se dote d'un nouveau lanceur et prend désormais en charge les connexions via OpenID Connect.

Une nouvelle fonctionnalité de /e/OS 3.2 a été supprimée. Les notifications permanentes de suivi en temps réel ont suscité de nombreux commentaires négatifs. Nous verrons si les nouvelles notifications de nouvelles fonctionnalités et de maintenance de /e/OS et de l'espace de travail Murena sont bien accueillies.

L'application Calculatrice a été améliorée sur le plan visuel et les sous-titres en temps réel sont désormais disponibles en kirghize. L'affichage du réseau mobile est également amélioré sur le Fairphone 6, dont le site «Device Tree» est désormais open source. Le Fairphone 5 reçoit une mise à jour du firmware avec /e/OS 3.3.

En outre, la mise à jour corrige de nombreux petits bugs, parmi lesquels l'absence de traduction dans le menu du Fairphone 6 devrait être la plus visible.

Si la mise à jour est disponible sur votre appareil, vous pouvez la lancer dans les paramètres sous Mises à jour système.

