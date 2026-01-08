Nouveautés + tendances 3 4

GrapheneOS reporte à 2027 l'alternative aux pixels

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 8/1/2026

L'équipe derrière GrapheneOS reporte son propre smartphone à 2027 et a déjà des projets pour les générations suivantes.

GrapheneOS ne devrait plus être réservé aux smartphones Pixel à l'avenir. Pour cela, le projet logiciel travaille avec un fabricant de matériel. Le projet a annoncé que le smartphone» de «ne sortira pas fin 2026, mais en 2027. Il est également prévu d'équiper les modèles suivants de boutons permettant de désactiver le microphone, l'appareil photo, etc.

Un smartphone non pixel compatible avec GrapheneOS n'arrivera pas avant 2027

GrapheneOS est une version d'Android sans Google avec un accent très fort sur la protection des données et de la vie privée. Ironiquement, seuls les smartphones Pixel de Google requièrent jusqu'à présent la configuration matérielle requise. Les appareils d'autres fabricants ne bénéficient pas d'un support logiciel stable ou il est difficile d'installer un autre système d'exploitation. Avec le Pixel 10, Google a toutefois rendu les choses plus difficiles pour le système d'exploitation alternatif. C'est aussi pour cette raison que le travail sur son propre matériel a commencé.

2026 ça ne marche plus avec le smartphone GrapheneOS.

Dans plusieurs articles publiés sur X, GrapheneOS a indiqué que sa collaboration avec un grand fabricant de smartphones devrait porter ses fruits en 2027. Auparavant, le quatrième trimestre 2026 faisait également partie de la période visée. Les appareils du partenaire prévus pour 2026 ne répondent pas encore aux exigences de GrapheneOS. C'est pourquoi ils ne prévoient pas de smartphones adaptés avant l'année suivante. Le projet ne précise pas de quel fabricant il s'agit.

D'autres générations pourraient recevoir des interrupteurs.

A propos du Librem 5, qui disposait d'interrupteurs pour éteindre l'appareil photo, le microphone et d'autres choses, GrapheneOS a d'abord critiqué la mise en œuvre sur ce smartphone. Mais il a également annoncé qu'il avait prévu un interrupteur bien conçu, «Kill-Switch», pour les générations futures d'appareils.

Samsung est le partenaire presque parfait, mais devrait ouvrir un peu ses appareils.

Si quelqu'un veut spéculer sur le fabricant qui pourrait être un partenaire pour le smartphone GrapheneOS, Samsung répond à presque toutes les exigences du projet avec ses appareils. Seul le support d'un autre système d'exploitation sur les appareils mobiles du sud-coréen serait mauvais.

