/e/OS 3.2 met en garde contre les applications qui partagent des données

Jan Johannsen 7/11/2025

La mise à jour vers /e/OS 3.2 ajoute une nouvelle fonctionnalité qui avertit lorsque les applications partagent des données par inadvertance. Le Fairphone 6 reçoit des nouveautés supplémentaires et le Fairphone 5 reçoit enfin Android 15.

L'une des critiques majeures de /e/OS est le retard avec lequel les mises à jour sont publiées. Avec /e/OS 3.2, la variante d'Android sans Google contient désormais les mises à jour de sécurité d'octobre 2025. Pour le Fairphone 5 ainsi que le Pixel 7 et le Pixel 8, le système d'exploitation est enfin basé sur AOSP 15, le code source open source d'Android 15. Jusqu'à présent, le Fairphone 5 devait encore se contenter en partie d'Android 13. Mais l'AOSP 16, et donc Android 16, se fait toujours attendre.

Attention aux fuites de données

Avec /e/OS 3.2, l'e.foundation ajoute à la fonction «Advanced Privacy» un avertissement lorsque des apps divulguent involontairement des données. Les utilisateurs doivent ensuite effectuer eux-mêmes d'autres actions. Dans le «App Lounge», l'App Store de /e/OS affiche enfin la taille des fichiers des apps dont la source est F-Droid. Les suggestions d'applications ne sont plus basées sur des zones locales mais sur des zones régionales - elles couvrent donc des zones plus larges.

En outre, toutes les corrections de bugs et les mises à jour de sécurité de LineageOS 22 sont intégrées dans /e/OS 3.2. Pour cela, le navigateur reçoit une mise à jour et microG, qui permet l'utilisation anonyme des services Google Play, ne devrait plus planter lorsque /e/OS reçoit une mise à jour.

Il y a aussi d'autres corrections de bugs, plutôt mineurs. Par exemple, le bouton pour plus de détails dans le rapport hebdomadaire de «Advanced Privacy» devrait enfin fonctionner et les écouteurs filaires devraient pouvoir être utilisés sur le Fairphone 6.

Améliorations pour le Fairphone 6

Le Fairphone 6 est le smartphone qui reçoit le plus d'améliorations spécifiques à l'appareil. Ainsi, il est désormais possible d'attribuer librement les touches de commutation et de définir une limite de charge pour la batterie dans les paramètres. De plus, l'application appareil photo de Fairphone est disponible sur l'appareil.

Vous pouvez lire tous les changements en détail dans les Notes de mise à jour.

