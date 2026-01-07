Nouveautés + tendances 5 1

La nouvelle gamme Signature de Motorola est fine, légère et de haute qualité

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Avec le nouveau Signature, Motorola veut jouer dans la cour des smartphones haut de gamme. Le fabricant associe le meilleur de la technologie actuelle à un dos haptique et à des couleurs Pantone.

Une puce puissante, un refroidissement par métal liquide et de l'aluminium de qualité aéronautique : dans sa nouvelle gamme Premium, Motorola intègre un bon matériel dans un boîtier robuste. Avec 186 grammes, le Signature est en outre extrêmement léger.

Design : fin, léger et des couleurs Pantone

Le Motorola Signature mesure 6,99 millimètres d'épaisseur et ne pèse que 186 grammes. Il fait donc partie des smartphones les plus légers. Son cadre est en aluminium de qualité aéronautique et son dos a une finition textile dans les deux couleurs. Avec le bleu carbone et le vert olive, Motorola puise une fois de plus dans la palette de couleurs de Pantone.

Motorola protège le Signature avec du Gorilla Glass et l'a fait certifier IP69.

Source : Motorola

Le Motorola Signature est équipé d'un écran AMOLED de 6,8 pouces. Le taux de rafraîchissement peut atteindre 165 hertz. La protection de l'écran est assurée par le verre Gorilla Glass Victus 2, légèrement plus ancien. Le Signature est également certifié IP69, ce qui lui permet de résister à une immersion de 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau douce.

Une puce puissante et une batterie en silicone-carbone

Le Signature est alimenté par la puce Qualcomm la plus puissante du moment : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pour éviter la surchauffe, un nouveau système de refroidissement est utilisé : un refroidissement par métal liquide avec un treillis de cuivre. Pour les photos, Motorola met sous le capot quatre appareils photo de 50 MP : ultra grand angle, grand angle, périscope et frontal.

Une puce puissante et quatre caméras sont embarquées.

Source : Motorola

Pour que l'appareil puisse tenir longtemps, il est équipé d'une batterie de 5200 mAh. La particularité : Il s'agit de la nouvelle technologie silicone-carbone, donc plus de batterie Li-ion. Cela signifie plus de puissance dans un espace plus petit. La batterie se charge soit jusqu'à 90 watts avec un câble, soit jusqu'à 50 watts sans fil.

Le Signature-Phone est livré avec Android 16. En matière de logiciel, Motorola a enfin rattrapé la concurrence et offre sept ans de mises à jour de sécurité et d'Android. Pour les fonctions d'intelligence artificielle, le fabricant utilise d'une part des outils de Google, comme Gemini, et d'autre part le Moto Ai maison.

Le Signature sera disponible en bleu carbone et vert olive à partir du 15 janvier pour 999 francs ou euros (prix de vente conseillé)

Photo d’en-tête : Motorola

