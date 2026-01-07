Nouveautés + tendances 1 0

Voici les premières informations sur le nouveau Motorola Razr Fold

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Jusqu'à présent, Motorola n'a proposé que des smartphones compacts et pliables avec ses flip phones. Avec le Razr Fold, le fabricant proposera prochainement pour la première fois un modèle avec un grand écran qui se déplie comme un livre.

Motorola ne donne pas encore de détails sur le matériel. Le salon CES de Las Vegas permet toutefois de se faire une première idée. Le fabricant a d'ailleurs déjà confirmé quelques informations prometteuses.

Un design épuré grâce à Edge 70

En position fermée, le Motorola Razr Fold est un smartphone standard avec un écran de 6,6 pouces. Une fois ouvert, l'écran mesure 8,1 pouces. A titre de comparaison, Le Google Pixel 10 Pro Fold offre 8 pouces en position ouverte et 6,4 pouces en position fermée.

Le Razr Fold en noir et blanc.

Source : Motorola

Les spécifications confirmées sont encore rares

Le module caméra à l'arrière dépasse nettement, comme sur tous les pliables actuels. Le Razr Fold est équipé de trois caméras d'une résolution de 50 mégapixels chacune. La caméra frontale dans l'écran extérieur a une résolution de 32 mégapixels, l'intérieur est de 20 mégapixels.

Motorola n'a pas encore donné d'informations sur le chipset et ne donne pas non plus de détails. Les visiteurs ont toutefois pu se faire une première impression sur place à Las Vegas. La charnière est par exemple solide et souple selon Golem.

En ce qui concerne le logiciel, beaucoup de choses ne sont pas encore claires. Motorola ne fait la promotion que de Dolby Vision pour l'enregistrement vidéo. Il reste donc à voir si le Foldable sera un concurrent sérieux du Samsung Galaxy Z Fold 7 ou du Google Pixel 10 Pro Fold.

Le Razr Fold devrait être disponible en bleu noir avec un dos rugueux et en blanc lys avec une finition un peu plus fine. Pour la disponibilité, Motorola ne donne qu'une indication approximative de 2026 et ne donne pas encore de prix. Le fabricant a cependant déjà mis en ligne une page produit.

Un nouveau stylet en accessoire

Le Razr Fold étant l'équivalent d'une mini-tablette une fois déplié, un stylet est tout indiqué pour prendre des notes. Motorola présente à cet effet le Moto Pen Ultra comme accessoire à acheter séparément. Le stylo détecte la pression pour les lignes fines et la paume de la main, afin que vous n'écriviez pas involontairement avec votre main. Vous pouvez recharger le Moto Pen dans son étui, ce qui lui permet de tenir jusqu'à 31 heures au total - mais l'étui de chargement est plutôt imposant.

Le prix et la disponibilité du Moto Pen Ultra ne sont pas encore connus.

Le nouveau Moto Pen permet de réaliser des croquis et des notes sur le Razr Fold.

Source : Motorola

Photo d’en-tête : Motorola

