"Assassin's Creed : Ubisoft travaille sur la "sorcière" et sort une nouvelle édition de Black Flag

Debora Pape Traduction : traduction automatique 6/3/2026

Alors qu'Assassin's Creed Shadows s'apprête à prendre sa retraite, Ubisoft prépare l'avenir de la franchise. Le nouveau responsable du contenu, Jean Guesdon, nous donne un aperçu de ce sur quoi ils travaillent actuellement.

Jean Guesdon est depuis peu responsable de l'orientation du contenu de la franchise «Assassin's Creed». Près d'un an après la sortie de «Assassin's Creed Shadows», le 20 mars 2025, il partage quelques informations sur les projets actuellement en cours.

Il n'a pas beaucoup de détails dans ses bagages, mais confirme plutôt des rumeurs. L'ensemble du blog doit plutôt être considéré comme un signe de vie destiné à éveiller la curiosité. En tant que responsable du contenu, Guesdon est chargé de l'orientation et du contenu de tous les projets actuels de «Assassin's Creed».

Ubisoft est en proie à de graves problèmes financiers et il est donc logique qu'il donne un signe de vie. La vente du géant du jeu vidéo a même été évoquée. L'entreprise s'est récemment réorganisée et .a transféré il y a près d'un an des franchises importantes, dont «Assassin's Creed», dans une maison de création «soutenue par le méga-groupe technologique chinois Tencent». Depuis, peu d'informations officielles ont été données sur les projets en cours.

«Shadows» ne reçoit plus de mises à jour majeures

Le jeu actuel «Shadows» entre maintenant dans sa phase finale de support, selon Guesdon. Après une année de mises à jour de fonctionnalités et d'améliorations, il n'y aura plus que de petites mises à jour - dont «quelques surprises» - à intervalles irréguliers. Guesdon souligne que l'étroite collaboration entre le studio et les joueurs et créateurs de contenu engagés a fait beaucoup de bien au jeu et que cette approche sera poursuivie à l'avenir.

Le 20 mars, un flux de développeurs sera disponible sur Twitch. Si vous regardez, vous pourrez gagner des drops et des giveaways.

Nom de code «Sorcière»: sombre et axé sur l'histoire

Le prochain grand jeu a été annoncé dès 2022. En l'absence d'informations confirmées, des rumeurs circulent depuis plusieurs années déjà. Ubisoft Montréal travaille sur un «complètement différent d''Assassin's Creed'», a fait savoir l'entreprise à l'époque, et le logo du nouveau jeu a également été montré il y a quatre ans. L'histoire se déroulera probablement à l'époque de la chasse aux sorcières en Europe aux XVIe et XVIIe siècles, peut-être dans les pays germanophones

Guesdon, qui est également le directeur créatif du jeu, ne confirme pas les rumeurs concernant «Hexe», ni ne donne de nouveaux aperçus. Il se contente d'annoncer «une expérience 'Assassin's Creed' unique, sombre et basée sur l'histoire à un moment clé de l'histoire». Ce sont toujours les vétérans de la franchise d'Ubisoft Montréal qui sont responsables de ce projet. Selon Guesdon, le titre est actuellement en cours de développement. Il ne faut donc pas s'attendre à des détails dans un avenir proche.

Selon les rumeurs, le jeu pourrait être beaucoup plus atmosphérique et horrifique que les titres récents.

Code «Invictus»: rien de nouveau sur le jeu PvP

Le site «Invictus» a également été mentionné pour la première fois par Ubisoft il y a quelques années. Il s'agit d'un jeu multijoueur PvP dans l'univers des Assassins. L'équipe d'Ubi-Montréal, qui a précédemment développé le jeu de beat-em-up en ligne «For Honor», travaille sur ce projet. Le jeu proposera une expérience multijoueur inédite pour la franchise. Guesdon indique que le jeu «ne sera pas tout à fait» ce que les rumeurs laissent entendre. La confusion devrait donc être totale et Guesdon ne donne pas plus de détails.

La communauté des joueurs devrait toutefois être impliquée très tôt dans le développement.

Réédition : «Black Flag : Resynced»

Ceux qui aimaient jouer les pirates Assassins dans les Caraïbes en 2013 peuvent se réjouir. Le jeu va être réédité. La rumeur courait déjà depuis des années, ce n'est donc pas vraiment une surprise. La rumeur est désormais officiellement confirmée. Guesdon n'en dit pas plus. Il conseille à toutes les personnes intéressées de se rendre sur «et de garder les yeux rivés sur l'horizon» - en espérant que d'autres news y apparaissent bientôt. Il est possible qu'il s'agisse d'un remake complet et non d'un simple remaster - selon les rumeurs.

L'assassin et pirate Edward Kenway a lui aussi les yeux rivés sur l'horizon.

Nom de code «Jade» et série Netflix

« Guesdon indique qu'un titre Assassin's Creed», dont le nom n'est pas précisé, et qui était en phase de développement précoce, a été abandonné. Cependant, le jeu dont le titre provisoire est «Jade» et qui est développé pour les appareils mobiles est toujours en vie. Il se déroulera en Chine, ce qui était déjà connu. Ubisoft souhaite également expérimenter à nouveau des mécaniques de jeu coopératives, mais ne confirme pas dans quel jeu elles trouveront leur place.

La production par Netflix d'une série en live action sur la franchise est connue depuis longtemps et confirmée depuis juillet dernier. Elle couvrira plusieurs époques et mettra en lumière le conflit entre les Assassins et les Templiers. Guesdon confirme indirectement les infos sur les acteurs impliqués et tease également qu'il y aura bientôt plus d'infos sur la série.

Selon les rapports, Roberto Patino («Westworld», «Sons of Anarchy») et David Wiener («Halo», «The Killing») seront les showrunners. La réalisation serait assurée par Johan Renck, lauréat d'un Emmy Award et connu pour son travail sur «Chernobyl» et «Breaking Bad». Pour le casting, Netflix a apparemment fait appel à de jeunes talents en devenir.

En dernier lieu, Guesdon annonce que les versions PS5 et Xbox Series de «Assassin's Creed Unity» ont reçu un patch pour l'affichage en 60 FPS. Vous pourrez ainsi jouer à ce vieux classique de manière plus fluide.

