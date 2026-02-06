Nouveautés + tendances 14 11

HBO prévoit une série "Baldur's Gate" avec le créateur de "The Last of Us", Craig Mazin

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 6/2/2026

Au lieu de reproduire l'œuvre originale, la série Baldur's Gate prévue mise sur une continuation narrative de l'univers du jeu. Cela oblige la production à se fixer des canons au sein d'un univers de jeu de rôle volontairement ouvert.

Après le succès de «The Last of Us», HBO s'attaque à nouveau à un jeu vidéo populaire. La chaîne de télévision payante américaine développe une série sur «Baldur's Gate», le jeu de rôle à succès qui se déroule dans l'univers de «Dungeons & Dragons».

Le showrunner de la chaîne est Craig Mazin, qui a montré qu'il pouvait adapter des jeux vidéo pour un large public avec l'adaptation HBO de «The Last of Us». La deuxième saison a cependant été critiquée par les fans : trop soft, le personnage d'Ellie trop modifié. De nombreuses personnes soupçonnent que ces changements sont principalement dus à Mazin. Il avait auparavant montré ses talents de créateur de séries avec la célèbre mini-série «Chernobyl».

Les aventuriers avant le prochain départ : le contenu de la série se situe après les événements du jeu.

L'histoire commence après «Baldur's Gate 3»

Contrairement à «The Last of Us», qui retrace l'histoire du jeu vidéo d'origine, Mazin a choisi une approche différente pour «Baldur's Gate». La série doit se dérouler juste après les événements de «Baldur's Gate 3» et poursuivre l'intrigue du jeu. Les personnages, nouveaux ou connus, devront ainsi faire face aux conséquences des événements du troisième volet.

Mazin bénéficie ainsi d'une plus grande liberté créative, mais relève un défi que les adaptations de jeux vidéo ne connaissent pas habituellement : «Baldur's Gate 3» est un jeu de rôle contrôlé par le joueur, dans lequel les décisions de ce dernier influencent massivement le déroulement et la fin. Les états dans lesquels le monde du jeu peut se trouver à la fin vont de la destruction totale au triomphe complet.

Les dragons sont parmi les créatures les plus puissantes de «Baldur's Gate 3». Leur représentation crédible devient centrale pour la série, dans la mesure où ils jouent un rôle.

Un maître du donjon prend le relais

Mazin connaît «Baldur's Gate». Il affirme avoir passé près de 1000 heures dans l'univers de jeu de «Baldur's Gate 3» et même avoir maîtrisé le mode Honor, particulièrement difficile. «Il joue également avec passion à Dungeons & Dragons»depuis 15 ans et dirige lui-même des parties hebdomadaires en tant que maître de donjon.

«Poursuivre l'histoire que Larian et Wizards of the Coast ont créée est un rêve», explique Mazin dans une déclaration officielle. Il se décrit comme un grand fan de la façon dont le développeur Swen Vincke et son équipe ont adapté le jeu de rôle sur table.

Showrunner Craig Mazin est derrière l'orientation créative de la série Baldur's Gate» prévue pour «.

HBO produit la série en collaboration avec Hasbro Entertainment. Chris Perkins, responsable de longue date des histoires chez Wizards of the Coast, accompagne le projet en tant que consultant. L'équipe veut ainsi s'assurer que la série correspond à l'esprit de «Dungeons & Dragons», non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan narratif.

La série prévue n'est pas un projet isolé. Elle coexistera avec une autre série en live action prévue dans l'univers de «Dungeons & Dragons», nommée «The Forgotten Realms», actuellement en cours de développement pour Netflix.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre

Le projet n'en est qu'à ses débuts. Aucune information concrète n'est disponible sur le casting, le début du tournage ou la période de sortie. Pour l'instant, l'accent est mis sur l'orientation créative, tandis que la série est préparée sur le plan conceptuel.

Vue sur Baldur's Gate : la métropole est considérée comme le centre politique et économique du monde du jeu.

Mazin prévoit d'échanger avec les narrateurs du jeu pour voir si et sous quelle forme ils pourraient apparaître dans la série. Il a suivi cette approche avec succès pour «The Last of Us»: Merle Dandridge a été particulièrement en vue, reprenant son rôle de Marlene dans le jeu pour la série HBO. Reste à savoir si une démarche similaire sera mise en œuvre sur «Baldur's Gate».

Le calendrier est étroitement lié au travail actuel de Mazin. Il travaille encore sur la troisième saison de «The Last of Us», qui devrait marquer la fin de la série. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra se consacrer pleinement à «Baldur's Gate». Le lancement d'une série n'est donc pas pour tout de suite

