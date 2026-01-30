Nouveautés + tendances 14 1

Apple TV+ adapte "Cosmere" de Brandon Sanderson en série et en film

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 30/1/2026

Apple TV+ investit dans un vaste univers de fantasy : "Cosmere" de Brandon Sanderson devrait apparaître à l'avenir dans des films et des séries. La bonne affaire accorde à l'auteur une influence inhabituelle sur la réalisation créative.

Apple TV+ a acquis les droits de Brandon Sanderson «Cosmere». Le service de streaming prévoit d'adapter en séries et en films le vaste univers de fantasy de l'auteur américain de best-sellers. Pour Apple, il s'agit d'une incursion stratégique sur le marché très concurrentiel des grandes franchises de fantasy.

Sanderson est considéré comme l'un des auteurs de fantasy les plus prolifiques et les plus populaires du moment. Ses livres se sont vendus à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Son site «Cosmere» comprend plusieurs séries de romans qui se déroulent dans des mondes différents et sont liés par une mythologie commune : Au centre se trouve la fragmentation d'une entité semblable à un dieu, appelée Adonalsium, en 16 fragments - appelés Shards - dont les forces façonnent les différents mondes et systèmes magiques.

Film et série en développement

Apple envisage une adaptation cinématographique de la série «Mistborn» et une adaptation en série de «The Stormlight Archive», deux des œuvres les plus connues de Sanderson «Cosmere», selon un rapport de The Hollywood Reporter . Les deux projets en sont à un stade précoce de développement. Blue Marble Pictures, dirigé par Theresa Kang-Lowe, devrait s'occuper de la série, tandis qu'aucune société de production n'a encore été choisie pour les films.

La série «Mistborn» raconte l'histoire d'une révolte contre un empire tyrannique, portée par des allomaniaques qui font de la magie en brûlant des métaux. L'histoire offre des scènes d'action visuellement spectaculaires et des intrigues politiques, ce qui en fait un candidat prometteur pour une adaptation au cinéma.

«The Stormlight Archive» est nettement plus vaste. Les cinq tomes publiés jusqu'à présent (pour la traduction allemande, les livres ont été divisés en deux volumes chacun) de la série prévue en dix parties font partie des romans de fantasy les plus longs du moment et s'articulent autour d'un ordre de chevalerie, de conflits politiques et d'un système magique complexe. La complexité et l'ampleur de l'histoire suggèrent une série de plusieurs saisons.

Un droit de regard inhabituel

La bonne affaire entre Apple et Sanderson est très différente des contrats d'adaptation typiques. Après une guerre d'enchères avec la plupart des grands studios hollywoodiens, Apple a concédé à Sanderson d'être «l'architecte de l'univers» qui sera créé à partir de ses livres. L'auteur n'obtient pas seulement des crédits de producteur, mais un véritable droit de regard sur les décisions créatives.

L'auteur de best-sellers Brandon Sanderson est considéré comme l'un des écrivains de fantasy les plus marquants du moment.

Source : Brandon Sanderson / Facebook

À titre de comparaison, George R.R. Martin n'avait pas le droit d'approbation finale des épisodes sur «Game of Thrones», ce qui a entraîné des modifications que l'auteur a ensuite critiquées publiquement. Sanderson a déjà acquis de l'expérience en tant que consultant pour la série d'Amazon «The Wheel of Time», où ses conseils ont toutefois souvent été ignorés. Chez Apple, les choses devraient être différentes.

Ce contrôle pourrait être décisif. Sanderson est connu pour ses systèmes de magie bien pensés, avec des règles claires qui fonctionnent presque comme une science. Les fans apprécient précisément cette cohérence et cette logique dans ses mondes. Une adaptation qui diluerait ces éléments décevrait probablement la communauté.

L'attaque d'Apple sur la concurrence de la fantasy

Pour l'Apple TV+, le site «Cosmere» pourrait devenir la figure de proue dont on a tant besoin. Le service a certes connu le succès avec des séries comme «Ted Lasso» ou «Severance», mais il manque encore une franchise de fantasy mondiale. Alors qu'Amazon investit des milliards dans «Le Seigneur des Anneaux» et que HBO poursuit l'univers de «Game of Thrones» avec «House of the Dragon», Apple veut à son tour entrer dans la danse.

La date exacte de lancement des premières productions et la date à laquelle on peut s'attendre à voir des films ou des séries ne sont pas encore connues. Mais compte tenu de la phase de développement précoce et des délais de production habituels pour les adaptations de fantasy de qualité, il faudra probablement attendre au moins deux à trois ans avant que le «Cosmere» n'apparaisse sur votre écran.

Photo d’en-tête : Michael Whelan

