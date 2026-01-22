Nouveautés + tendances 4 19

Ubisoft annule le remake de Prince of Persia et ferme des studios

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 22/1/2026

L'éditeur se réorganise radicalement et répartit ses marques entre cinq maisons de création. Le remake de "Prince of Persia : The Sands of Time", longtemps retardé, est définitivement annulé, deux mois seulement avant la date de sortie annoncée.

Le 21 janvier 2026 , Ubisoft a annoncé un vaste remaniement. L'éditeur supprime six projets, ferme deux studios et ramène ses membres du personnel au bureau. Tout cela fait partie d'un «grand redémarrage», comme l'appelle Ubisoft - au niveau de l'organisation, des opérations et du portefeuille.

« La victime la plus en vue : le remake de Prince of Persia : The Sands of Time, annoncé depuis 2020». Après plusieurs retards, il devait sortir fin mars 2026. Aujourd'hui, le projet est définitivement mort.

Une perte de plusieurs millions juste avant la ligne d'arrivée

La décision semble d'autant plus bizarre que le jeu était apparemment sur le point de sortir. L'initié Tom Henderson rapporte que la sortie était prévue pour fin mars. Au lieu de sortir le jeu après des années de développement et de récupérer au moins une partie de ses investissements, Ubisoft prend le risque d'une perte totale, probablement de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Dans son communiqué, Ubisoft explique que le jeu n'est pas au niveau souhaité. Pour l'y amener, il faudrait plus de temps et d'argent, deux choses qu'ils ne peuvent pas fournir. Cela soulève des questions : Comment un remake d'un jeu sorti en 2003 a-t-il pu échouer à ce point ? Deux studios différents ont déjà travaillé sur le projet. La première équipe a échoué et la seconde n'a visiblement pas réussi à le sauver non plus.

Deux scénarios sont possibles : Soit le jeu est en si mauvais état qu'une sortie endommagerait la marque. Ou - et cela semble plus probable - Ubisoft a tout simplement d'autres priorités.

Focus sur des franchises à un milliard de dollars

Ubisoft veut à l'avenir se concentrer sur des franchises annuelles de plusieurs milliards de dollars : Des jeux qui, comme «Assassin's Creed» ou «Far Cry», génèrent des revenus importants année après année. Cette stratégie ne laisse pas de place aux projets de taille moyenne comme «Prince of Persia».

L'éditeur est dans une situation difficile : avec plus d'employés que Playstation, mais peu de séries porteuses, Ubisoft doit jouer la carte de la sécurité. Les jeux qui se vendent à deux millions d'unités ne suffisent pas. Il faut des titres qui se vendent entre dix et quinze millions d'exemplaires - chaque année, à chaque sortie.

L'équipe de «Prince of Persia» a souligné dans une déclaration que cela ne signifiait pas la fin de la série de jeux.

En plus de «Sands of Time», Ubisoft annule cinq autres jeux qui n'avaient pas encore été annoncés - trois nouvelles IP et deux jeux mobiles. Sept autres titres sont reportés afin d'atteindre des standards de qualité plus élevés sur «» .

Cinq maisons de création pour toutes les marques

Le cœur de la restructuration est une nouvelle structure composée de cinq maisons de création appelées «» . Ces entités réunissent le développement et l'édition et assument l'entière responsabilité de leurs marques :

Vantage Studios gère les plus grandes franchises : «Assassin's Creed», «Far Cry» et «Rainbow Six».

Kreativhaus 2 prend en charge les jeux de tir compétitifs et coopératifs tels que «The Division», «Ghost Recon» et «Splinter Cell».

Creativhaus 3 se concentre sur les jeux en live service comme «For Honor», «The Crew», «Riders Republic», «Brawlhalla» et «Skull & Bones».

La Maison de la Création 4 s'occupe de jeux tels que «Anno», «Might & Magic», «Rayman», «Prince of Persia» et «Beyond Good & Evil».

La Maison de la Création 5 se concentre sur les jeux occasionnels et familiaux comme «Just Dance», «Uno» et «Hungry Shark».

Ubisoft souhaite ainsi raccourcir les circuits de décision et se rapprocher des joueurs. Le PDG Yves Guillemot parle d'un «tournant décisif» et des bases pour «croissance durable».

«Far Cry» sera l'une des priorités d'Ubisoft à l'avenir.

Source : Ubisoft

Studios fermés, bureaux à domicile supprimés

La restructuration a des conséquences directes sur le personnel. Ubisoft ferme ses studios d'Halifax (appareil mobile) et de Stockholm. Diverses équipes seront restructurées «» . Le nombre d'emplois supprimés n'est pas clair.

En outre, Ubisoft introduit un retour strict au bureau : Tous les membres du personnel doivent travailler sur place cinq jours par semaine. Le home office n'est possible que dans une mesure limitée.

D'ici mars 2028, Ubisoft veut réduire ses coûts fixes de 500 millions d'euros par rapport à l'exercice 2022/23. Rien que sur les deux prochaines années, le groupe prévoit de réaliser 200 millions d'euros d'économies. Les embauches seront fortement limitées.

La restructuration pèse sur l'activité à court terme : Ubisoft abaisse ses prévisions annuelles de 330 millions, à environ 1,5 milliard d'euros. Mais à long terme, la réorientation devrait assurer le leadership créatif de l'entreprise - du moins si l'on en croit Guillemot.

En coulisse Mais que se passe-t-il chez Ubisoft ? par Philipp Rüegg

