Xbox Developer Direct : de nouvelles informations sur "Forza Horizon 6", "Fable" et plus encore

Debora Pape Traduction : traduction automatique 23/1/2026

Le Xbox Developer Direct fournit de nombreuses nouvelles informations sur "Forza Horizon 6", "Beast of Reincarnation" et le très attendu "Fable". Le show réserve également une surprise avec le beat-em-up en ligne "Kiln", qui n'avait pas été annoncé auparavant.

L'année vient à peine de commencer que Microsoft donne déjà un aperçu approfondi des produits phares qui vous attendent sur Xbox dans les mois à venir. Le livestream de «Xbox Developer Direct» dure environ une heure et donne la parole aux équipes de développement de quatre jeux qui sortiront cette année. Vous pouvez regarder l'émission en entier ici:

«Forza Horizon 6»: du touriste au professionnel de la course

Le studio britannique Playground Games a ouvert l'événement avec un aperçu détaillé de «Forza Horizon 6». Le spectacle de course se déroule cette fois au Japon. Le gameplay de base est déjà connu des précédents opus : Vous commencez en tant que débutant et gagnez dans les premières compétitions l'accès à de nouveaux événements, des régions de niveau supérieur et bien sûr de nouveaux véhicules ainsi que des possibilités de tuning. En plus des courses classiques, il y a aussi des parcours d'obstacles et des défis de contre-la-montre.

Voici une nouvelle bande-annonce:

Pour le lancement, il y a déjà plus de 550 véhicules à bord. Parmi les nouvelles rencontres de voitures, il y a la légendaire aire d'autoroute de Daikoku. Vous y présenterez vos véhicules et pourrez partir avec d'autres pour des trajets communs. Avec «Legend Island», il y a une zone de fin de jeu qui, selon les développeurs, sera un véritable défi à atteindre.

En dehors des courses, vous explorez le monde à votre propre rythme, comme d'habitude. Le studio a donné un aperçu de la conception du monde virtuel. Ils ont voulu capturer l'ambiance japonaise et faire ressentir aux joueurs ce que l'on ressent sur les routes du Japon. Pour ce faire, l'équipe a effectué des recherches approfondies sur le terrain avec des consultants. Cela permet de découvrir de nombreux détails de la culture japonaise dans le jeu.

Les routes en lacets font autant partie du Japon que les cerisiers.

Votre exploration doit vous faire ressentir les contrastes entre la tradition et la modernité, la nature rurale dans les montagnes et la vie urbaine. Des routes en lacets vous mèneront à travers d'épaisses forêts de bambous et des paysages enneigés, en passant par des bâtiments traditionnels. Tokyo est de loin la plus grande ville d'un jeu Forza «» . Différents districts vous mèneront dans des rues étroites de banlieue, dans des zones portuaires animées et vers des constructions routières monumentales.

Les développeurs ont profondément remanié le système de logement. Au lieu d'acheter une résidence toute prête comme auparavant, vous pouvez désormais acquérir un terrain vide et y construire une structure à votre goût. Vous y exposez vos véhicules et invitez vos copains à les utiliser pour faire du flex.

Le jeu sortira le 19 mai 2026 sur Xbox, PC et plus tard dans l'année sur PS5.

«Beast of Reincarnation»: système de combat combiné

La suite de l'aventure se déroulera directement au Japon avec «Beast of Reincarnation». Ce jeu d'action-RPG est développé par Game Freak, le studio derrière les jeux Pokémon «» . «Beast of Reincarnation» est présenté comme un jeu «One person, one dog»: Vous contrôlez Emma, une jeune femme qui voyage avec son chien Koo dans un Japon post-apocalyptique, dans un futur lointain. Une mystérieuse épidémie appelée Blight a détruit la civilisation et fait fusionner les animaux avec les plantes.

Voici l'extrait du jeu tiré du Developer Direct:

Le jeu attire l'attention grâce à un design de monstres imaginatif, un monde magnifiquement conçu entre science-fiction et nature, et des éléments de jeu frais. Ainsi, Emma peut transformer ses longs cheveux en vrilles végétales qui l'aident à se déplacer dans le monde ouvert du jeu.

Les développeurs donnent également un aperçu du système de combat dans le stream. Vous contrôlez Emma en temps réel. Elle utilise des combinaisons et des actions spéciales pour tuer ses adversaires. Elle est aidée par Koo. Vous ne contrôlez pas directement le chien, mais vous lui donnez des ordres pendant le combat. Le jeu ralentit alors. Cela donne un système de combat en temps réel, mais qui contient aussi des éléments tactiques comme dans un jeu de rôle au tour par tour.

Emma et Koo ont chacun leur propre arbre de talents, mais les compétences d'Emma influencent celles de Koo et vice versa. Cela vous permet de développer un style de jeu qui vous est propre.

La sortie sur PS5, Xbox Series X et PC, ainsi que sur Game Pass, est prévue pour l'été 2026.

«Kiln»: poterie et destruction

Ce jeu, qui n'a pas encore été annoncé, est la surprise de la soirée. Il est l'œuvre du studio américain Double Fine Productions, fondé par la légende du développement Tim Schafer. Schafer a travaillé sur les classiques «Monkey Island» et «Day of the Tentacle» il y a des décennies. Le nouveau jeu «Kiln» est un beat-em-up coloré. Vous fabriquez des objets qui prennent vie sur un tour de potier.

Les pots vous servent de corps pour les matchs en ligne 4v4. Vous aurez une grande liberté - et vous obtiendrez différentes capacités en fonction de ce que vous créez. Vous devrez faire preuve de créativité et d'esprit d'équipe. L'objectif est d'éliminer le four de potier (en anglais : Kiln) de l'adversaire avec de l'eau. Les points d'expérience vous permettent de débloquer de nouvelles techniques de poterie.

Voici la bande-annonce :

La bande-annonce laisse présager un spectacle multijoueur plein d'action avec des personnages amusants dans des arènes fantaisistes. Dans le stream, Schafer explique que tout le monde dans son studio peut proposer des idées de jeu créatives. Si l'idée remporte un vote interne, elle est mise en œuvre. C'est ainsi que «Kiln» a vu le jour. «Tout dans le jeu consiste à créer quelque chose, puis à se détruire mutuellement avec», raconte Schafer.

Actuellement, vous pouvez vous inscrire pour un essai bêta. «Kiln» devrait sortir au printemps sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.

«Fable»: des choix libres dans un univers de jeu féerique

En plus de «Forza», Playground Games a également apporté des informations sur son jeu de rôle fantastique «Fable». Le jeu, un reboot du jeu original de Lionhead de 2004, a été annoncé en 2020. Pour la première fois, des scènes détaillées et des informations sur le monde du jeu, Albion, ont été dévoilées.

Voici une courte bande-annonce de gameplay du jeu :

«Fable» est conçu pour offrir un monde de jeu ouvert et vivant, dans lequel vous êtes libre de choisir qui vous êtes et comment vous vous comportez. Grâce au système de moralité, les PNJ se souviennent de vos actions et vous en font subir les conséquences. Le jeu devrait s'intéresser à ce qui fait l'héroïsme. L'humour morbide britannique ne doit pas être absent et, selon la bande-annonce, une fin heureuse n'est pas non plus garantie.

En plus de vos aventures en tant que héros, vous êtes également libre d'exercer un travail, de vous marier avec des villageois et de fonder une famille. L'équipe de développement insiste sur le fait qu'elle veut capturer l'esprit de l'ancien jeu classique et y ajouter de nouveaux éléments.

Le jeu devrait enfin voir le jour à l'automne : Le jeu sortira sur Xbox, PS5 et PC.

