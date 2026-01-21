Nouveautés + tendances 2 2

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de janvier et février 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 21/1/2026

Horreur ou concept de haut niveau : avec "Resident Evil Village" et "Death Stranding : Director's Cut", Microsoft introduit deux contrastes forts dans le Game Pass, flanqué d'autres nouveautés jusqu'en février.

Microsoft a annoncé le 20 janvier 2026 la deuxième vague de nouveautés Xbox Game Pass pour le mois de janvier. Après le lancement de deux titres le 20 janvier, d'autres jeux plus ou moins importants suivront tout au long du mois. En février également, deux jeux vous attendent déjà.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, le PC Game Pass est disponible uniquement pour les PC. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Resident Evil Village»

Quand: 20 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Resident Evil Village» vous ramène à la série de survival-horror de Capcom et vous permet d'incarner à nouveau Ethan Winters. Après les événements dramatiques de «Resident Evil 7», ce huitième opus vous emmène dans un village isolé et sombre, peuplé de créatures surnaturelles et de secrets étranges. Vous vous battrez pour survivre, résoudrez des énigmes et rencontrerez des ennemis emblématiques dans un monde à la mise en scène captivante.

«MIO : Memories in Orbit»

Quand: 20 janvier 2026

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass



«MIO : Memories in Orbit» est un metroidvania d'aventure artistique avec une forte composante narrative. Vous contrôlez un robot agile à travers des environnements labyrinthiques et percez les secrets d'un vaisseau spatial abandonné qui dérive dans l'immensité de l'espace.

Le jeu s'appuie sur des graphismes dessinés à la main, des animations fluides et une structure orientée vers l'exploration. Au fil de votre progression, vous rencontrerez des ennemis, découvrirez des itinéraires alternatifs et tomberez sur des contenus cachés comme des fragments de mémoire. Des thèmes comme la mémoire, l'identité et la solitude sont subtilement abordés à travers les mécaniques de jeu et le design visuel.

«Death Stranding : Director's Cut»

Quand: 21 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Le site «Death Stranding : Director's Cut» ajoute du contenu supplémentaire, des mécaniques améliorées et de nouvelles missions au jeu original en monde ouvert de Hideo Kojima. Vous incarnez Sam Porter Bridges et naviguez dans une Amérique post-apocalyptique où vous devez livrer des cargaisons vitales en tant que Porter.

Le jeu combine un gameplay conventionnel en monde ouvert avec des mécanismes sociaux inhabituels, où les actions des autres joueurs peuvent indirectement affecter votre monde. La mise en scène visuelle et l'univers sonore immersif contribuent fortement à l'ambiance unique du jeu.

«RoadCraft»

Quand: 21 janvier

Où: PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass



«RoadCraft» est un mélange créatif d'aventure sandbox et d'exploration stratégique. Dans un monde ouvert, vous utilisez des mécaniques basées sur la physique pour construire des chemins, des véhicules et des structures qui vous aident à progresser. Le jeu vous met au défi de gérer judicieusement les ressources, d'utiliser les environnements de manière tactique et de faire face à des obstacles inattendus. Vos décisions ont un impact direct sur l'efficacité et la progression, ce qui permet un haut niveau de liberté et d'expérimentation.

«Ninja Gaiden : Ragebound»

Quand: 21 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Une vitesse élevée, des commandes à réponse directe et des ennemis impitoyables caractérisent ce jeu d'action. «Ninja Gaiden : Ragebound» renoue avec la tradition de la série et mise sur un système de combat exigeant avec une courbe d'apprentissage claire. Chaque rencontre demande de l'attention, du timing et une utilisation ciblée des compétences. Les erreurs sont rarement pardonnées, mais la progression est d'autant plus gratifiante. L'accent est mis sur l'action directe, sans distraction par des mécaniques secondaires.

«The Talos Principle 2»

Quand : 27 janvier. décembre

Où: Xbox Series X|S, PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass



Des questions philosophiques constituent le fondement de ce jeu de réflexion. «The Talos Principle 2» vous confronte à des problèmes de réflexion complexes, intégrés dans des zones ouvertes et étendues. En même temps, une histoire sur la conscience artificielle, l'éthique et le progrès se développe. Les énigmes demandent un raisonnement logique et de la patience, sans contrainte de temps.

«Anno : Mutationem»

Quand: 28 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Anno : Mutationem» est un Action-RPG qui combine des mécaniques de jeu classiques en 2D avec une mise en scène moderne en 3D, dans un monde cyberpunk dystopique. Vous y incarnez Ann Flores, une solitaire qui a l'habitude de se battre et qui vit dans l'immense métropole de Noctis Town, de plus en plus impliquée dans les intrigues politiques, le pouvoir des corporations et les secrets personnels.

Le jeu combine des combats rapides et directs avec de l'exploration, des dialogues et des éléments de jeu de rôle. Visuellement, «Anno : Mutationem» utilise un mélange frappant de graphismes en pixels et d'environnements en trois dimensions, combinant une esthétique rétro classique avec une présentation contemporaine.

«Drop Duchy»

Quand: 28 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Drop Duchy» est un titre sandbox créatif dans lequel vous construisez, créez et développez votre propre monde. En utilisant différents outils et mécaniques, vous créez des paysages, des structures et des systèmes qui s'adaptent à vos idées. L'objectif est moins compétitif qu'exploratoire : vous ne fixez aucune limite à votre imagination et utilisez des interactions et des ressources basées sur la physique pour créer des environnements de jeu uniques.

«MySims : Cozy Bundle»

Quand: 29 janvier

Où: PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass



Le «MySims : Cozy Bundle» est une réédition ralentie de deux spin-offs Wii de l'univers des Sims. La collection réunit «MySims» (2007) et «MySims Kingdom» (2008) sous une forme techniquement adaptée aux plates-formes modernes. Le contenu du bundle reste proche des originaux, complété par des améliorations mineures de confort et des performances plus stables, sans changer les mécanismes de base du jeu.

Dans «MySims», vous prenez en charge la reconstruction d'une petite ville abandonnée. En construisant des maisons, des meubles et des décorations, vous attirez de nouveaux habitants et répondez à leurs besoins individuels. Vous récupérez des matériaux dans les environs et les combinez librement pour créer des objets.

«MySims Kingdom» étend ce principe à une structure d'aventure. Vous voyagez entre des îles aux thèmes différents, résolvez des énigmes simples et mettez en œuvre des projets de construction plus importants afin de reconstruire un royaume féerique.

«Warhammer 40,000 : Space Marine II»

Quand: 29 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Avec «Warhammer 40,000 : Space Marine II», l'action sans compromis est de retour dans l'univers sombre de la science-fiction. Vous incarnez un Space Marine, une unité de guerriers d'élite génétiquement optimisés, qui se bat en première ligne contre des masses d'ennemis écrasantes.

Le jeu utilise une vue à la troisième personne et combine des fusillades rapides avec des attaques brutales au corps à corps. Au cœur du jeu se trouve un système de combat clairement structuré qui met l'accent sur la force et l'immédiateté et laisse peu de place à l'hésitation tactique. Les ennemis apparaissent souvent en grands groupes, ce qui rend les combats intenses et menaçants.

«Indika»

Quand: 02 février

Où: Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Indika» est un jeu d'aventure inhabituel, à dominante narrative, qui s'éloigne délibérément des conventions classiques du genre. Vous incarnez une jeune nonne dans la Russie du 19ème siècle, en proie à des doutes intérieurs, des dogmes religieux et une voix troublante.

Le jeu combine des passages narratifs linéaires avec des séquences surréalistes, des éléments de puzzle légers et une interaction volontairement réduite. L'accent n'est pas mis sur le gameplay au sens classique du terme, mais sur l'exploration de la culpabilité, de la foi, de la morale et de la liberté personnelle. Indika travaille beaucoup sur le symbolisme, les ruptures visuelles et les changements de ton inattendus, oscillant entre gravité, absurdité et humour noir.

«Final Fantasy II»

**Quand:**03 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy II» apporte l'un des volets les plus inhabituels de la série traditionnelle de JRPG dans le Xbox Game Pass. Contrairement à de nombreux représentants du genre, le jeu renonce à un système de niveau classique et mise à la place sur une évolution du personnage basée sur la progression : les attributs et les capacités des armes s'améliorent en les utilisant activement au combat.

Sur le plan narratif, Final Fantasy II suit une histoire beaucoup plus sérieuse que son prédécesseur et met l'accent sur la résistance contre un empire tyrannique. Vous accompagnez un groupe de jeunes protagonistes qui vivent directement les pertes, les trahisons et la guerre.

Ces jeux quittent le Game Pass

À la fin du mois, certains titres devront également quitter la bibliothèque Game Pass. Ces jeux seront retirés du service d'abonnement le 31 janvier 2026 :

«Shady Part of Me»

«Starbound»

«Lonely Mountains : Snow Riders»

«Paw Patrol World»

«Citizen Sleeper 2 : Starward Vector»

«Orcs Must Die ! Deathtrap»

