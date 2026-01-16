Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Nouveautés + tendances
"Palworld" aura son propre jeu de cartes à collectionner : lancement prévu pour juillet 2026
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes. Comme nous avons suspendu les articles pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An 2025/2026, nous vous proposons également tous les meilleurs trailers des semaines précédentes que vous avez manqués.
Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «The Blood of Dawnwalker», «Star Trek Voyager», «Exekiller».
Etes-vous prêt pour 2026, l'année du jeu ? C'est l'année où nous, les indignes, pourrons enfin jouer à l'encensé «GTA 6» - si Dieu le veut. Mais avant d'en arriver là, beaucoup d'autres moments forts nous attendent.
Dans cette série d'articles, la rédaction résume chaque semaine les meilleurs trailers et les nouvelles annonces les plus excitantes et les plus absurdes de la semaine. Nous parcourons les vidéos et les communiqués de presse à l'infini et sélectionnons pour vous les meilleurs moments avec la plus grande prudence.
C'est parti.
Ces titres viennent d'être annoncés.
J'aimerais bien savoir quel est le problème du développeur «Nohost» avec les grenouilles. En effet, dans son nouveau jeu «Brekekex», vous défoncez d'innombrables amphibiens géants à l'aide d'armes de mêlée. Visuellement, le titre se distingue par une belle optique cel-shading de style anime et des effets stop-motion. Selon les développeurs, il n'y a pas d'éléments de RPG, pas d'échelle de compétences ou de statistiques compliquées : «Tout ce qui compte, c'est vous, votre skill et le poids de votre arme».
Date: ???
Paraît sur: PC
La
dreiste «Pokémon»-Kopie hommage affectueux «Pokémon» « Palworld» se lance dans le business des cartes à collectionner. Des cartes à collectionner à l'effigie de ces adorables monstres devraient être disponibles dès cet été.
Vous trouverez tous les détails de cette annonce dans l'article de Kim
Date: 30 juillet
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.
Le studio de développement polonais Rebel Wolves célèbre le début de la nouvelle année avec une nouvelle vidéo de son action-RPG «The Blood of Dawnwalker» - et elle est très réussie. L'équipe revient sur l'année dernière, au cours de laquelle le jeu a été annoncé. Dans la vidéo, vous pouvez également voir ou entendre le thème principal du jeu, interprété par un orchestre en direct. Enfin, vous découvrirez de nouveaux aperçus du jeu et de la boîte. Tout ce qui manque ? Une date de sortie.
Pour connaître les impressions de Phil sur la Gamescom, lisez cet article :
Date: ???
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
La sortie de l'anime-soulslike «Code Vein 2» approche à grands pas. Pour que vous sachiez ce qui vous attend dans ce jeu très dur, Bandai Namco publie une bande-annonce détaillée. Nous vous proposons également une bande-annonce d'un donjon ainsi qu'une bande-annonce de l'incroyableéditeur de personnage, qui promet encore plus d'options que dans le premier opus.
Date : 30 janvier
Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Square Enix publie la vidéo d'introduction du jeu en guise d'introduction à la sortie de «Dragon Quest VII Reimagined». Au cas où vous l'auriez manquée : Une démo de la nouvelle édition du JRPG classique a également été publiée au début de l'année. Vous pouvez transférer la sauvegarde de la démo dans le jeu final.
Date : 5 février
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Les jeux de sport de Mario sont «hit or miss». Le nouveau jeu de tennis avec le plombier semble plutôt se diriger vers «hit» plutôt que «miss». D'autant plus que la nouvelle bande-annonce d'aperçu montre de nombreux contenus et modes de jeu passionnants. Selon Nintendo, il y a 38 personnages jouables - plus que dans tout autre jeu «Mario Tennis» auparavant.
Date : 12 février
Lancement sur : Switch 2
Vous êtes un chasseur de primes dans un désert rétro-futuriste, quelque part entre «Red Dead Redemption», «Fallout» et «Cyberpunk 2077». Quel mélange, quel jeu ! Il semble presque trop beau pour être vrai. Où est le piège?
Date: ???
Publication sur : PC dans un premier temps, puis consoles
Vous avez envie d'un nouveau jeu de tir d'extraction ? Alors vous pouvez ajouter «Marathon» à votre liste d'envies. Dans cette nouvelle vidéo, le studio de développement Bungie («Halo», «Destiny») présente les différentes façons de jouer à ce titre multijoueur.
Date : mars
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Un jeu de tir multijoueur en équipe dans lequel vous construisez des araignées mecha géantes pour affronter d'autres joueurs et des ennemis contrôlés par l'ordinateur dans le désert. La nouvelle bande-annonce donne une date de sortie.
Date: mars
Lancement sur : PS5, PC
Le troisième volet de la série «Yakuza» a droit à un remake. Le studio de développement japonais culte RGG ne se contente pas d'une simple réédition, mais offre un nouveau jeu en bonus. Dans «Dark Ties», vous incarnez Mine, le méchant de «Yakuza 3», et assistez de près à sa transformation en antagoniste. La nouvelle bande-annonce montre à quel point le boss des Yakuza se bat de manière sale.
Mon Kyoudai et expert en Yakuza Rainer vous propose un essai pour savoir si ce voyage nostalgique à Okinawa en vaut la peine.
Date : 11 février
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
L'équipe de développement de «Star Trek Voyager» présente en détail le système de combat du jeu de stratégie dans une nouvelle bande-annonce. Vous n'aurez pas à patienter longtemps avant de mettre la main à la pâte.
Date : 18 février
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Le jeu furtif mettant en scène un orque hideux dévoile dix minutes de gameplay dans un nouveau trailer. Notre collègue de la rédaction et maître rôdeur Kim est impatient de découvrir ce jeu de fantasy.
Date : 19 février
Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Un jeu de tir qui ressemble un peu à «Rainbow Six Siege» dans une perspective top-down. Quel est le rapport avec «PUBG»? Ce n'est pas clair. Cela a quand même l'air intéressant.
Date : 5 février (accès anticipé)
Lancement sur: PC
Ces jeux sont déjà sortis et reçoivent des bandes-annonces de nouveaux contenus ou de mises à jour.
Après que «Les Simpson» aient déjà pu se défouler dans «Fortnite», c'est au tour des garçons et filles de «South Park». L'événement durera jusqu'au 5 février.
Date : déjà en direct
Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, appareil mobile, PC
Les personnages de l'adaptation télévisée de Fallout «» prennent d'assaut «Call of Duty : Black Ops 7». Plutôt cool. Mais... Attendez une minute.
Activision n'avait-il pas promis d'éviter les skins délirants et les collaborations bizarres dans le dernier opus de «CoD»? En août dernier, l'entreprise laissait encore entendre qu'elle avait compris que la série s'était trop éloignée de son gameplay immersif et intense et qu'elle devait redevenir plus authentique. Ah oui, d'accord.
Date: déjà en direct
Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
