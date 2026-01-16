Nouveautés + tendances 0 0

Voici les nouveaux jeux PS Plus de janvier 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/1/2026

Les fans d'horreur auront droit à l'entrée la plus proéminente de janvier avec "Resident Evil Village". En même temps, Sony remplit son catalogue avec un grand jeu de rôle Yakuza, plusieurs jeux indépendants et un classique des années 1990.

Sony ajoute à nouveau de nouveaux jeux au Playstation Plus en janvier 2026 pour les trois niveaux d'abonnement. Les titres pour Premium et Extra seront débloqués le 20 janvier et seront alors disponibles dans leur catalogue de jeux respectif. Les jeux Essential sont déjà disponibles depuis le 6 janvier et peuvent être ajoutés à la bibliothèque jusqu'au 2 février 2026.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Ridge Racer»

Quand: 20 janvier

Où: PS5

Année: 1993



«Ridge Racer» rappelle d'où vient l'ADN des jeux de course d'arcade modernes. Ce classique fait l'impasse sur le réalisme et privilégie les virages à la dérive, la vitesse élevée et les sensations de conduite immédiatement accessibles. Vous apprenez les circuits non pas par essais et erreurs, mais par le rythme et la précision, ce qui confère encore aujourd'hui au jeu une élégance particulière.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Resident Evil Village»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2021



«Resident Evil Village» combine des éléments classiques de survival-horror avec une mise en scène moderne de l'action, sans pour autant abandonner ses racines. Vous vous déplacez dans un village isolé, dont la structure spatiale est logique et qui vous donne constamment l'impression d'être observé.

Capcom met en scène la menace moins par des moments de choc que par l'atmosphère, le design sonore et l'architecture des niveaux. Les ressources restent rares, les décisions ont du poids et chaque pièce exige une approche prudente. Parallèlement, Village intègre des éléments de jeu de tir plus forts que les précédents épisodes de la série, ce qui augmente le rythme sans nuire à la tension.

«Like a Dragon : Infinite Wealth»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Infinite Wealth» étend l'univers des Yakuza à un jeu de rôle d'une ampleur inhabituelle. Vous voyagez entre Honolulu et Kamurocho : deux lieux à l'ambiance, à la culture et à la structure totalement différentes.

L'histoire mêle drames personnels et thèmes sociaux sans perdre son essence humoristique. Les combats restent au tour par tour, mais semblent plus dynamiques que dans les précédents volets grâce aux systèmes de positionnement, aux mécaniques de classe et aux influences de l'environnement. Les missions secondaires, les mini-jeux et les activités annexes ne sont pas du remplissage, mais façonnent le caractère du monde.

«Expeditions : A MudRunner Game»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Expeditions» déplace l'accent de la simple conduite tout-terrain vers la planification logistique et la gestion du terrain. Vous conduisez des véhicules lourds à travers des paysages impraticables, analysez la nature du sol, choisissez des itinéraires et calculez les risques.

La vitesse est rarement l'objectif. Le contrôle, la préparation et la patience font la différence entre le succès et l'échec. Les modèles physiques simulent la traction, le poids et la résistance de manière convaincante, ce qui rend chaque décision tangible.

«A Quiet Place : The Road Ahead»

Quand: 20 janvier

Où: PS5

Millésime: 2024



Le silence devient la ressource la plus importante et le plus grand danger dans ce jeu. Les sons constituent, comme dans la série de films, la mécanique centrale du jeu : Chaque pas, chaque trébuchement ou chaque bruit irréfléchi peut avoir des conséquences mortelles. Au lieu de combattre les ennemis de front, vous vous déplacez prudemment, observez les schémas et planifiez des itinéraires de fuite. Les niveaux sont conçus de manière à ce que la tension naisse de l'incertitude et non de la densité des ennemis.

«Darkest Dungeon II»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Darkest Dungeon II» reste intransigeant dans ses mécaniques et son atmosphère. Vous dirigez une équipe dans un monde sombre où non seulement les points de vie mais aussi la stabilité psychologique de vos personnages comptent. Les conflits, le stress et les décisions morales influencent sensiblement le cours du jeu.

Le système de combat est tactique, lent et intolérant aux erreurs, tandis que le design roguelike rend chaque manche unique. La progression se fait moins par grinding que par une planification intelligente et une évaluation des risques.

«The Exit 8»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2023



Le minimalisme peut être étonnamment efficace dans l'horreur. Ce titre inhabituel en est la preuve éclatante. Vous vous déplacez dans des couloirs apparemment sans fin, presque identiques, et vous devez repérer les moindres écarts pour progresser.

Au lieu de chasses aux monstres, le jeu mise sur des irritations subtiles, la répétition et la paranoïa croissante. A chaque boucle, l'incertitude grandit quant à savoir si vous êtes vraiment aux commandes.

«Art of Rally»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2020



Le rallye n'apparaît pas ici comme un événement spectaculaire de sport automobile, mais comme une épreuve de conduite concentrée avec un fort sens de l'esthétique. «Art of Rally» renonce délibérément à un graphisme photoréaliste pour privilégier des formes épurées, des paysages réduits et une palette de couleurs calmes qui attirent l'attention sur l'essentiel.

Mais sous cette surface stylisée se cache un modèle de conduite précis qui exige une dérive propre, un freinage contrôlé et une direction prévoyante. Vous traversez différentes régions du monde, découvrez des tracés et améliorez votre timing à chaque virage.

«A Little to the Left»

Quand: 20 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2022



«A Little to the Left» est un jeu de puzzle calme, basé sur l'ordre, sans pression temporelle ni compétition. Vous triez des objets, réorganisez des structures et reconnaissez des motifs qui semblent anodins au premier abord. Chaque tâche semble logique, mais rarement triviale. Le jeu repose sur une présentation charmante, des énigmes intelligentes et une atmosphère relaxante

Nouveau pour les abonnés Essential

Les titres Playstation Plus Essential sont déjà disponibles au téléchargement depuis le 6 janvier. Vous pouvez encore les obtenir jusqu'au 2 février 2026.

«Need for Speed Unbound»

Quand: 6 janvier

Où: PS5

Millésime: 2022



Le street racing prend un aspect stylisé frappant dans ce volet, qui se démarque du genre. À Lakeshore City, vous participez à des courses illégales, échappez à la police et bâtissez votre réputation. Le jeu combine un rythme d'arcade avec des décisions tactiques : Vous devez évaluer quand vous risquez tout et quand vous assurez des gains.

«Disney Epic Mickey : Rebrushed»

Quand: 6 janvier

Où: PS4, PS5

Année: Remasterisation 2024 (original 2010)



Le Wasteland comme décor montre clairement que les jeux de plateforme Disney peuvent aussi être sombres et contemplatifs. Vous explorez un monde de personnages Disney oubliés et utilisez des mécanismes de pinceau pour modifier activement les environnements. Au lieu des obstacles classiques des plateformes, l'accent est mis sur les énigmes et les décisions. Vos interventions influencent visiblement le monde et donnent au jeu une identité propre.

«Core Keeper»

Quand: 6 janvier

Où: PS4, PS5

Année: 2022



Core Keeper combine survie, crafting et exploration dans un monde sandbox souterrain. Vous collectez des ressources, construisez des bases, développez de l'équipement et rencontrez des créatures de plus en plus puissantes. Le mode coopératif, qui peut accueillir jusqu'à huit joueurs, élargit considérablement l'expérience en répartissant les tâches et en développant des stratégies en commun.

