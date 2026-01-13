Nouveautés + tendances 6 2

"Palworld" aura son propre jeu de cartes à collectionner : lancement prévu pour juillet 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 13/1/2026

"Palworld" fait son entrée sur le marché des jeux de cartes à collectionner. Pocketpair et Bushiroad annoncent un jeu de cartes à collectionner officiel pour l'été 2026, qui transpose les célèbres pals, la construction de bases et la gestion des ressources dans un format physique.

«Palworld» s'est forgé une réputation de «Pokémon avec des armes» depuis son lancement en early access. C'est précisément cette comparaison qui a déjà fait l'objet de conséquences juridiques. Le studio a dû adapter des mécaniques de jeu parce qu'elles étaient trop proches de «Pokémon».

Malgré cela, le studio de développement japonais Pocketpair passe à l'offensive : plutôt que de se retirer, la société étend sa marque et fait passer «Palworld» de l'écran à la table de jeu. Le 30 juillet 2026 sortira le «Palworld Official Card Game».

Si vous ne connaissez pas encore «Palworld» ou si vous voulez situer l'engouement : Dans un jeu de notre collègue Phil, il montre pourquoi le jeu compte à la fois parmi les sorties les plus réussies et les plus controversées de ces dernières années.

Du jeu de survie au jeu de cartes à collectionner

Le jeu de cartes est créé en collaboration avec Bushiroad, un éditeur expérimenté de jeux de cartes à collectionner (TCG) tels que «Cardfight !! Vanguard» et «Blanc Noir».

Il s'adresse à deux joueurs et transpose des mécaniques centrales du jeu vidéo dans un format TCG classique. Vous utilisez vos Pals, les compagnons animaux, de manière ciblée, gérez les ressources et construisez votre base pour obtenir des avantages tactiques.

La première bande-annonce montre des personnages familiers comme Lamball, Chillet, Anubis et Grizzbolt. D'autres impressions visuelles montraient également des pals comme Lifmunk, Rooby et Jormuntide, réinterprétés pour le jeu de cartes. Les designs finaux des cartes ou un jeu de règles complet ne sont pas encore disponibles.

Bushiroad insiste également sur l'aspect collector du jeu : toutes les cartes du premier set devraient apparaître avec de nouvelles illustrations et ne pas utiliser des assets réutilisés du jeu vidéo.

Une des premières cartes Pal montrées dans le nouveau jeu de cartes à collectionner.

Source : Pocketpair

Pocketpair souligne que le «Palworld Official Card Game» n'est pas destiné à être un simple produit de collection. Les systèmes centraux du jeu vidéo - dont la gestion des ressources, la construction de base et les capacités individuelles des Pal - seront systématiquement transposés dans la mécanique des cartes. L'accent sera mis sur la planification stratégique, le timing et l'interaction entre les différents effets.

Plus qu'un clone?

La comparaison «Pokémon» accompagnera «Palworld» dans le jeu de cartes. Pocketpair tente cependant d'apporter sa propre touche : La construction de base et la gestion des ressources sont inhabituelles dans l'environnement classique des TCG et pourraient conférer au jeu une originalité clairement identifiable. L'expérience de Bushiroad suggère que les mécanismes seront plus complexes qu'un simple «monstre contre monstre».

Pour l'instant, il n'y a pas de détails concrets sur les règles, les types de cartes, la tarification ou la portée du produit. Ces informations ne devraient pas être disponibles avant les prochains mois. D'ici là, Pocketpair envoie surtout un message : «Palworld» ne doit pas seulement s'établir comme un jeu, mais comme une marque à long terme, au-delà de l'écran.

Situer le jeu dans le marché actuel des TCG

Cette annonce intervient à un moment où les jeux de cartes à collectionner connaissent un net regain d'intérêt. Le «Pokémon»-TCG, qui domine depuis des décennies, continue d'enregistrer une forte demande et des prix parfois en forte hausse sur le marché secondaire. Pour les nouveaux fournisseurs, l'entrée sur le marché devient donc plus exigeante, mais en même temps économiquement attractive.

Photo d’en-tête : Pocketpair

