A cause de l'IA : "Clair Obscur : Expedition 33" n'est pas le jeu indépendant de l'année

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 22/12/2025

Lors des Game Awards de cette année, "Clair Obscur : Expedition 33", il a tout raflé. Le jeu a également été nominé à plusieurs reprises aux Indie Game Awards, mais a été disqualifié par la suite.

Deux fois, «Clair Obscur : Expedition 33» aux Indie Game Awards. Une fois pour la catégorie «Jeu de l'année» et une fois pour le «meilleur premier jeu». Si les développeurs peuvent conserver leurs neuf Game Awards 2025, ils ont dû rendre les deux Indie Game Awards.

La raison de cette disqualification est l'Intelligence Artificielle

«Clair Obscur : Expedition 33» est définitivement du niveau des jeux AAA. Pourtant, Sandfall Interactive fait partie des studios de développement indépendants. C'est pourquoi ils ont été sélectionnés pour les Indie Game Awards de Six One Indie. Les règles prédéfinies par les organisateurs s'appliquent toutefois à ces prix. Seuls les jeux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle sont nominés.

Sandfall Interactive n'a admis le recours à l'IA que le jour de la remise des prix. À ce moment-là, les Awards avaient déjà été enregistrés et les votes clôturés. C'est pourquoi l'exclusion n'intervient qu'après coup.

Le studio derrière Clair Obscur s'est vu retirer son prix Indie Game Award.

Source : Sandfall Interactive

Dans un communiqué de Six One Indie, les organisateurs affirment que «Clair Obscur» est un grand jeu. Mais, bien que les graphismes en question aient été supprimés dans la version finale du jeu, l'utilisation de l'IA est contraire aux directives. Le comité a donc décidé de retirer le prix

Quelles parties du jeu «Clair Obscur» sont générées par l'IA

Le studio de «Clair Obscur» a utilisé des actifs générés par l'IA (les éléments visuels du jeu) comme espaceurs pendant le développement. Ceux-ci ont été remplacés par le travail humain par la suite. Cependant, les Indie Game Awards appliquent une politique de tolérance zéro en ce qui concerne l'IA générée, y compris dans le processus de développement

Le jeu de l'année aux Indie Game Awards est désormais «Blue Prince» et le prix du meilleur premier jeu a été décerné à «Sorry We're Closed». Les deux studios de développement « à la mode games» et «Dogubomb» ont été informés par l'organisateur et pourront enregistrer des discours de remerciement ultérieurement. Ceux-ci devraient être produits après les vacances de Noël et publiés début 2026.

Photo d’en-tête : Sandfall Interactive

