La vision du métavers de Zuckerberg a échoué

Debora Pape Traduction : traduction automatique 14/1/2026

Après avoir tenté pendant des années de rendre la réalité virtuelle accessible au plus grand nombre, Zuckerberg renonce. A l'avenir, Meta se concentrera sur l'IA et les wearables intelligents.

La tentative de faire aimer la réalité virtuelle (VR) au grand public est un échec : Meta réduit considérablement ses ambitions en matière de VR et ferme trois studios qui développaient des jeux VR pour le groupe de Mark Zuckerberg. A la place, l'entreprise veut se concentrer sur l'IA et le développement des lunettes de réalité augmentée.

En rachetant en 2014 pour plusieurs milliards de dollars Oculus, une société qui a rendu les lunettes VR grand public, Zuckerberg a fixé le cap pour les années à venir : attirer un large public vers la VR. Après avoir lancé plusieurs casques VR, il a annoncé le Metaverse en 2021. D'ici les années 2030, cette plateforme en ligne devrait s'imposer comme le point de ralliement virtuel et immersif de milliards de personnes pour travailler, interagir avec d'autres et passer leur temps libre.

La division Reality Labs du groupe a dépensé des sommes énormes pour cela : Rien qu'entre 2021 et 2025, les pertes se sont élevées à plus de 70 milliards de dollars.

Des produits de niche malgré des investissements importants

Plus que toute autre entreprise, Meta semblait suivre un principe simple sous la direction de Zuckerberg : Les investissements importants consentis pour fournir des produits solides porteront leurs fruits et, le moment venu, Meta dominera le marché qu'elle a elle-même construit. Les casques Meta-Quest sont bons et abordables pour les consommateurs, les jeux sont divertissants - et pourtant l'intérêt du public cible est resté modéré.

Meta a maintenu sa stratégie pendant des années et, malgré les critiques, a semblé vouloir ignorer l'accueil mitigé. Aujourd'hui, l'entreprise passe par pertes et profits les milliards investis et réajuste son cap.

La division Reality Labs en est particulièrement affectée. Environ 10 pour cent des membres du personnel perdent leur emploi, ce qui représente plus de 1000 personnes. C'est ce qui ressort d'une circulaire interne citée par Bloomberg. Trois studios de jeux VR seront fermés : Twisted Pixel Games («Marvel's Deadpool VR»), Sanzaru Games («Asgard's Wrath») et Armature Studio («Resident Evil 4 VR»).

Le développement de l'application de fitness VR Supernatural est également victime du coup de crayon rouge. Au total, Meta va réduire de 30 pour cent le budget de ses Reality Labs - et miser à la place sur des gadgets d'IA en rapport avec la vie quotidienne.

Meta se concentre sur l'IA et les interfaces intelligentes

Il n'est pas totalement surprenant que Meta se concentre sur le développement de dispositifs portables d'intelligence artificielle, en particulier de lunettes intelligentes. Avec Llama, l'entreprise dispose déjà d'un Large Language Model (LLM) bien établi. Contrairement aux casques VR lourds et inutilisables au quotidien, les lunettes intelligentes offrent davantage de cas d'utilisation : elles permettent par exemple de parler à l'assistant d'IA en mains libres lors de déplacements et de réaliser des enregistrements.

En collaboration avec la marque Ray Ban, Meta a lancé ces lunettes intelligentes fin 2023. Elles sont désormais disponibles en Europe et ont connu un succès surprise. À l'avenir, les lunettes intelligentes devraient également afficher du contenu AR. La réalité augmentée affiche des contenus virtuels sur l'environnement réel uniquement pour les yeux de l'utilisateur individuel. En 2024, Meta a présenté les Meta Orion, une paire de lunettes AR qui n'est pas encore prête pour la production.

Pour Zuckerberg, c'est une fuite en avant, mais elle comporte aussi des risques. Meta ne jouit pas de la meilleure réputation et est régulièrement impliqué dans des scandales liés aux données. La question cruciale pour le groupe reste de savoir si le grand public est prêt à ouvrir davantage sa vie privée pour des lunettes intelligentes et des assistants d'IA au quotidien.

