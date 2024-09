Project Orion : Meta présente des lunettes AR futuristes

Meta présente sa vision du futur avec un prototype de lunettes AR transparentes. Le "Project Orion" ne peut pas être acheté, mais il démontre quelques avancées technologiques.

Meta a présenté le prototype d'une nouvelle paire de lunettes pour la réalité augmentée (AR) lors de son événement Connect. "Project Orion" combine des verres transparents avec des écrans holographiques haute résolution. Le produit n'est pas prêt à être commercialisé. La technologie est trop chère pour cela. Mais elle donne un aperçu de l'avenir auquel aspire le CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

La plupart des casques AR actuels, comme le Meta Quest 3 ou l'Apple Vision Pro, ne sont pas transparents, mais projettent numériquement le monde extérieur sur des écrans placés devant les yeux. Ils sont de grande taille et reproduisent la réalité avec des concessions. Project Orion, en revanche, ressemble à des lunettes normales avec des bords et des branches plus épais. Les verres ne sont pas en verre, mais en carbure de silicium. Il est léger et moins sensible aux reflets. Ainsi, les lunettes devraient peser moins de 100 grammes.

Des écrans holographiques avec un champ de vision de 70 degrés sont intégrés dans les verres. C'est plus que, par exemple, le Microsoft HoloLens 2 (52 degrés), mais moins que le Meta Quest 3 (100 degrés). Les écrans enrichissent le monde réel avec du contenu numérique - comme un écran flottant dans l'espace ou des objets virtuels.

La puissance de calcul nécessaire est fournie par un petit ordinateur connecté sans fil. Ce "Wireless Compute Puck" traite les entrées et envoie le signal d'image aux lunettes avec une faible latence, selon Meta. Orion est commandé par la voix et par le suivi des yeux et des mains. Pour ce dernier, Meta a développé un bracelet d'électromyographie. Il détecte les mouvements des mains via les tensions musculaires au niveau des poignets.

Qualité d'image pas exceptionnelle, mais bonne

"The Verge" a déjà eu l'occasion d'essayer Project Orion. Le rédacteur Alex Heath a laissé les lunettes composer une recette de smoothie, a répondu à un appel vidéo et a joué à une partie de pong spatial avec Mark Zuckerberg. Il décrit également les écrans : "La qualité de l'image n'est pas assez bonne pour que je veuille regarder un film avec. Mais j'ai pu lire du texte sur une page web sans problème."

En plus du Project Orion, Meta a également présenté une version moins chère de son casque de réalité virtuelle Quest 3 : Le Meta Quest 3S a moins de mémoire, mais offre les mêmes caractéristiques. Il ne coûte que 299 dollars dans sa version de base (128 Go), soit 200 de moins que le Quest 3 normal (512 Go).