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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (4. Juli bis 11. Juli) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «The Henchmen», «Dune: Awakening», «The Cloudrooms».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Vampirium: 1997»

Wer braucht schon Grafik? Dieser Gameplay-Walkthrough zu «Vampirium: 1997» zeigt eine extrem reduzierte Bedienoberfläche, mit viel Text und minimalistischen visuellen Akzenten. Spielerisch erwartet dich eine «immersive Sandbox», in der du Missionen auf viele unterschiedliche Arten lösen kannst. Erfrischend anders.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«In Tenebris»

Wir bleiben bei minimalistischer Grafik. In diesem Game bist du blind und orientierst dich mithilfe von Echoortung. Je mehr Lärm du machst, desto wahrscheinlicher ist, dass Feinde dich hören. Super Idee für ein Horrorspiel!

Datum: ???

Erscheint für: PC

«King in the Mountain»

Und weiter geht's mit Minimalismus. Der Trailer zu «King in the Mountain» erinnert an Games wie «Dwarf Fortress». Du spielst einen verbannten König in einem Berg, der mit Gold, Edelsteinen und Artefakten zurück an die Macht kommen will.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Orbitals»

Dieses Koop-Spiel sieht aus wie ein Oldschool-Anime. Im Trailer siehst du die Eröffnungssequenz. Was das Game sonst noch zu bieten hat, liest du in Franziskas Vorschaubericht:

Hintergrund «Orbitals» angespielt: kooperativ und kompetitiv Franziska Behner-Thang 12 4

Datum: 3. September

Erscheint für: Switch 2

«Transport Fever 3»

Urban Games präsentiert neues Gameplay-Video zu «Transport Fever 3». Zug-Fans dürfen sich auf ein runderes Interface, ausgeklügelte Umwelt-Features und vollen Mod-Support direkt zum Release freuen. Ein Release-Datum fehlt aber immer noch. Mehr zum Game liest du in diesem Newsbeitrag:

News & Trends Neue Details zu «Transport Fever 3»: Urban Games arbeitet am Feinschliff Debora Pape 9 5

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Cloudrooms»

Wie die Backrooms, nur über den Wolken. Du bist in einem «liminal space» gefangen und musst entkommen, indem du kleine Anomalien suchst. Der Trailer lässt vermuten, dass sich der Titel in etwa wie «Exit 8» spielt.

Datum: 21. Juli

Erscheint für: PC

«The Henchmen»

«Wir haben ‹GTA› zu Hause.»

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

«Dreadwoods Gatekeeper»

Du spielst einen Torwächter an einem abgelegenen Aussenposten und entscheidest, wer rein darf und wer nicht. Der Trailer lässt vermuten, dass dich ziemlich viel abgefahrene Scheisse erwartet.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Dragon Ball Xenoverse 3»

Bock auf «Dragon Ball»? Das neue «Xenoverse»-Spiel zeigt im neuen Trailer vertiefte Eindrücke zum Gameplay und Kampfsystem. Sieht toll aus. Das findet auch Franziska, die ihre ersten Eindrücke bereits in dieser Vorschau festgehalten hat:

Hintergrund Vorschau: «Dragon Ball Xenoverse 3» lässt dich zum Super-Saiyajin werden Franziska Behner-Thang 9 1

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Doom: The Dark Ages – Revelations»

Ein Deepdive zum «Doom: The Dark Ages»-DLC «Revelations». Mein Eindruck: Jap, sieht nach «Doom» aus. Ich wünsche den Mitarbeitenden von id Software alles Gute damit – schliesslich wurde ihr Studio von der jüngsten Microsoft-Entlassungswelle besonders hart getroffen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dune Awakening»

Funcoms «Dune»-MMO schafft den Sprung auf Konsolen. Mit der Portierung erhält das Game zudem ein grosses Update, auch für den PC. Die bedeutendste Neuerung ist ein Singleplayer-Modus. Was du sonst noch erwarten kannst, erfährst du im Video.

Phils Eindrücke zur PC-Version liest du in diesem Beitrag nach:

Hintergrund «Dune: Awakening» angespielt: packend und überfordernd Philipp Rüegg 69 28

Datum: 22. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, bereits erhältlich für PC

«The Alters: The Last Vairable»

Das ungewöhnliche Sci-Fi-Survival-Spiel erhält eine rund 20-stündige (!) Erweiterung. Was Kollege Kevin zum Basis-Spiel meint, liest du in seiner Review nach:

Kritik Zwischen Aufbausimulation und Survival-Adventure: «The Alters» im Test Kevin Hofer 6 3

Datum: 13. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cronos: Lazarus»

Wohoooo! Das hervorragende «Cronos: The New Dawn» bekommt ebenfalls eine Erweiterung. Die soll deutlich actionorientierter sein als das Original. Falls du das Game noch nicht gezockt hast, solltest du es unbedingt nachholen – ein Muss für alle Horror-Fans.

Kritik «Cronos: The New Dawn» im Test: ein furchterregendes, fast perfektes Horror-Meisterwerk Domagoj Belancic 27 9

Datum: Ende 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Tetris 99»

Hm, vielleicht sollte ich wieder mal eine Runde «Tetris 99» zocken. Im neuen Cup-Event gibt's nämlich einen schicken «Star Fox»-Skin als Belohnung.

Datum: bis 13. Juli

Erscheint für: Switch

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