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Neue Details zu «Transport Fever 3»: Urban Games arbeitet am Feinschliff

Urban Games präsentiert neues First-Look-Video zu «Transport Fever 3»: Fans dürfen sich auf ein runderes Interface, clevere Umwelt-Features und vollen Mod-Support direkt zum Release freuen.

Monatelang gab es zu «Transport Fever 3» kaum neue Informationen. Jetzt hat das Schaffhausener Studio Urban Games ein weiteres First-Look-Video veröffentlicht, das einige frische Details zur Wirtschaftssimulation präsentiert. Bevor du fragst: Einen Release-Termin für das Game gibt es weiterhin nicht. Nach wie vor peilt Urban Games eine Veröffentlichung in diesem Jahr an.

Das fünfte Video konzentriert sich nicht wie die bisherigen First Looks auf bestimmte thematische Aspekte von «Transport Fever 3». Stattdessen bietet es Einblicke in Verbesserungen und Entwicklungen, an denen das Team in den vergangenen Monaten gearbeitet hat. Es geht also eher um Feinheiten. Ich habe im Februar selbst eine frühe Spielversion ausprobiert und sehe in dem Video einiges, was ich aus der Preview noch nicht kannte.

Hintergrund «Transport Fever 3» angespielt: Vollen Straßen geht es an den Kragen Debora Pape 104 27

Interface-Optimierungen Dass «Transport Fever 3» einfacher zugänglich sein soll als die Vorgänger, hat Urban Games bereits im Interview betont, das ich im vergangenen Jahr mit den Entwicklern führte. Saubere und intuitive Management-Oberflächen spielen dabei eine wichtige Rolle: Du sollst weniger Zeit mit Menüs und Tabellen verbringen müssen, erklärt Urban Games’ Community Manager Sam Bennett im Hinblick auf die Kontrollfenster-Fluten in den Vorgängerspielen.

Der Linienmanager vereint die Verwaltung von Linien, Stationen und Fahrzeugen in einer einzigen Ansicht. Neu hinzugekommen ist, dass du die Linienführung durch Drag & Drop direkt in der Welt ändern kannst. Bisher musstest du dafür zunächst einen Wegpunkt auf die Straße setzen, anschließend im Linienmanager den richtigen Linienabschnitt auswählen und den neuen Wegpunkt danach manuell einfügen.

Die Ampeleinstellungen sind jetzt auch direkt an der Kreuzung sichtbar.

Quelle: Urban Games

Beim Ersatz von Fahrzeugen siehst du jetzt in einer übersichtlichen, farbig gestalteten Anzeige, was die Vor- und Nachteile des gewählten Vehikels gegenüber dem aktuellen Fahrzeug sind. Auch die Ampelverwaltung sieht jetzt besser aus als noch in der Preview. Grün- und Rotphasen der einzelnen Spuren werden bei der ausgewählten Ampel direkt in der Welt angezeigt und die Ampelphasenverwaltung ist im zugehörigen Fenster klarer aufbereitet.

Die Auswirkungen des Fahrzeugersatzes sind im Fenster nun besser zu erfassen.

Quelle: Urban Games

Entwicklungsstufen und freischaltbare Features Dein Unternehmen erreicht durch das Befriedigen von Stadtbedürfnissen höhere Entwicklungsstufen. Dabei schaltest du zusätzliche Gebäude und Funktionen frei. Das ist schon länger bekannt. Das Video zeigt nun eine neue Anlage, die die Umweltverschmutzung im Gemeindedistrikt reduziert und dadurch die Stadtentwicklung ankurbelt. Wie bei fast allem im Spiel bietet die Anlage aber nicht nur Vorteile: Sie ist sehr laut, deswegen musst du den Bauplatz dafür sorgfältig abwägen.

Auch Industrien tragen zur Umweltverschmutzung bei. Bennett erklärt im Video, dass du alle paar Entwicklungsstufen die Möglichkeit bekommst, die Verschmutzung und Lärmbelastung einer ausgewählten Industrie durch «Begrünung» um 80 Prozent zu verringern.

Mit diesem neuen Gebäude kannst du die Umweltverschmutzung in deiner Stadt reduzieren.

Quelle: Urban Games

Zu den freischaltbaren Funktionen gehören außerdem Marketingkampagnen. Einmal alle fünf Jahre kannst du damit die Bevölkerung einer Stadt zur vermehrten Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel bewegen, die Wirtschaft ankurbeln und Emissionen verringern.

Ferner behandelt das First-Look-Video kurz die bereits bekannte Möglichkeit, durch Prospektionen aktiv neue Rohstoffquellen zu erschließen. Details dazu nennen die Schaffhausener nicht. Das Video suggeriert, dass ein Flugzeug auf der Suche nach Rohstoffen den Distrikt überfliegt. Industrien entstehen grundsätzlich nur in Regionen, in denen sie zu erwarten sind, etwa Steinbrüche in den Bergen und Ölraffinerien an Gewässern. Das soll die Spielwelt realistischer wirken lassen. Fahrzeugbestand, Wahrzeichen und kosmetische Verbesserungen Dazu soll auch das neue dynamische Audiosystem beitragen. Je nach Landschaft und Wetter hörst du in Bodennähe passende Umgebungsgeräusche: im Sumpf etwa quakende Frösche und im Regenwald Urwaldgeräusche.

Zudem wurden die Gleismodelle sowie die Signallogik überarbeitet. Sie soll dir «viele neue Möglichkeiten» beim Schienenverkehr geben.

So sehen die Gleise für normale und für hohe Geschwindigkeiten aus.

Quelle: Urban Games

Urban Games implementiert weiterhin weitere Fahrzeuge: mehr als 300 sollen es mittlerweile sein und weitere kommen hinzu. Auch ein neues Wahrzeichen zeigt das Video: Neuschwanstein. Wahrzeichen sind einzigartige Monumente, die dem jeweiligen Gemeindedistrikt spezielle Boni verleihen. Zum Release wird es bereits einige Mods geben

Mods werden plattformübergreifend ab dem Release-Tag verfügbar sein. Urban Games gibt an, dass Dutzende Modder bereits seit fast einem Jahr Zugriff auf das Spiel haben und dafür sorgen, dass zur Veröffentlichung bereits einige Mods verfügbar sein werden.

Am Ende des Videos kündigt Bennett ein weiteres First-Look-Video an, das unter anderem die Kampagne des Spiels in den Fokus nimmt. Die insgesamt acht Kampagnenmissionen sollen sowohl als Einstieg ins Spiel dienen als auch später zusätzliche Herausforderungen bieten. Zwei davon, den Karnevalsumzug «Mardi Gras» und das Woodstock-Festival, konnte ich in der Preview bereits selbst anspielen. Das Video teasert eine weitere Mission an: Es sieht so aus, als wärst du für den erfolgreichen Start einer Rakete in den Weltraum verantwortlich.

Titelbild: Urban Games

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