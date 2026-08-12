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Word 1 portato: un editor di testo di 36 anni funziona nativamente su Windows 11

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 12.8.2026

Uno sviluppatore ha portato Microsoft Word 1.1a del 1990 su Windows 11. Il programma di 36 anni funziona nativamente come applicazione a 64 bit e non richiede né cloud, né intelligenza artificiale, né un abbonamento.

L'utente GitHub Justin Marshall (jmarshall23) ha portato il codice sorgente di «Microsoft Word for Windows 1.1a» per sistemi a 64 bit. Il codice proviene da Microsoft, che lo ha rilasciato nel 2014 insieme al Computer History Museum per uso non commerciale (codice sorgente su GitHub). Il file .exe portato funziona nativamente, cioè senza emulazione, su Windows 11.

Il codice sorgente è stato originariamente scritto per sistemi con 1 MB di RAM e processori nella gamma di megahertz a cifra singola – un contrasto con il software odierno, che spesso richiede diverse centinaia di MB di RAM. Marshall ha tradotto le parti in assembler a 16 bit e la gestione della memoria segmentata dell'originale in codice moderno. Ha assicurato il porting con una suite di test automatizzata – che verifica, tra l'altro, il comportamento di finestre di dialogo, formattazioni e salvataggio.

Chi desidera compilare il porting da solo, ha bisogno di un computer Windows a 64 bit, Visual Studio 2022 (o più recente) con il workload installato «Desktop development with C++» e CMake. Le istruzioni sono su GitHub. Il porting mostra quanto fosse semplice ed efficiente il software in passato – e quanto inutile zavorra si trascina dietro oggi.

Immagine di copertina: Justin Marshall

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