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Microsoft elimina la raccomandazione di 32 GB di RAM e ottimizza Windows per 8 GB

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 6.8.2026

Microsoft ha silenziosamente rimosso dal suo sito web la raccomandazione di 32 GB di RAM per i PC da gioco con Windows 11. In concomitanza, l'azienda promette di ottimizzare il sistema per i dispositivi da 8 GB, anche in risposta all'impennata dei prezzi della RAM.

Nella sezione Windows di Microsoft Learn, Microsoft ha eliminato in due documenti separati la sua raccomandazione di 32 GB di RAM per i PC da gaming. Più precisamente, l'azienda aveva affermato in testi di novembre 2025 e maggio 2026 che 32 GB di RAM fossero la scelta "senza pensieri" per i PC da gaming con Windows 11. Sebbene 16 GB fossero un buon punto di partenza, per i titoli più esigenti e le mod, 32 GB erano la configurazione ideale.

Dopo le forti critiche della comunità dei gamer – che si sono scatenate sui portali tecnologici e sui social media – l'azienda ha ritirato la raccomandazione di quest'anno già a maggio. Ora segue anche la cancellazione definitiva della raccomandazione dell'anno scorso. Con ciò, tutti i documenti che menzionavano i 32 GB dovrebbero essere scomparsi.

I prezzi della RAM sono aumentati notevolmente di recente. Una raccomandazione per una RAM costosa arriva quindi in un momento decisamente inopportuno – soprattutto perché Microsoft stessa vende dispositivi come il Surface Pro 12 e il Surface Laptop 13 con soli 8 GB di RAM nel modello base.

In linea con ciò, Microsoft ha annunciato a fine luglio 2026 in un post X di Pavan Davuluri che avrebbe reso Windows 11 più efficiente in termini di memoria. Windows 11 dovrebbe in futuro richiedere meno RAM. Le ottimizzazioni necessarie riguardano, tra l'altro, la gestione della memoria, la tecnologia dell'interfaccia WinUI 3 e i componenti del browser Chromium e WebView2. L'obiettivo dichiarato: Windows 11 dovrebbe funzionare fluidamente anche su dispositivi con 8 GB di RAM.

Immagine di copertina: Shutterstock

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