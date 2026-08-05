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«Uh-oh»: ICQ torna come progetto di fan

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 5.8.2026

Più di due anni dopo la fine di ICQ, un progetto della comunità riporta in vita il messenger. "ICQ Reborn" riprende le caratteristiche centrali dell'originale, ma utilizza server propri ed è per ora disponibile solo per Windows.

Il simbolo del fiore (verde), l'identificativo utente numerato e il famoso suono "Uh-oh" sono tornati. Per me, però, ancora oggi suona più come "Ah-oh!". Con ICQ Reborn, i fan hanno ricreato il messenger dei primi anni 2000. Il software gratuito si basa strettamente sull'originale in termini di aspetto e funzionalità.

Dopo la registrazione, riceverai un nuovo UIN (User Identification Number), tramite il quale altre persone potranno trovarti e aggiungerti come contatto. Il messenger supporta sia le chat dirette che i messaggi offline. Questi vengono memorizzati temporaneamente sul server e consegnati non appena il destinatario si connette di nuovo.

I vecchi account rimangono persi

La nuova edizione non ha tecnicamente nulla a che fare con l'ICQ originale. Il progetto della comunità utilizza i propri server e non è collegato al precedente operatore VK. Pertanto, i vecchi numeri ICQ, i contatti e i messaggi non possono essere trasferiti o ripristinati. Attualmente, "ICQ Reborn" è disponibile esclusivamente per Windows 10 e Windows 11. Non esistono ancora versioni per macOS, Linux, Android o iOS.

ICQ è stato lanciato nel 1996 ed è stato uno dei primi servizi di messaggistica istantanea di successo a livello mondiale. Soprattutto tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, il messenger ha plasmato la comunicazione online di molti utenti di Internet. Al suo apice, il programma ha raggiunto più di 100 milioni di utenti. Puoi leggere di più sull'ascesa e il declino del messenger nel mio articolo di allora sulla disattivazione di ICQ.

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Se una comunità di utenti attiva si formerà di nuovo intorno a "ICQ Reborn" si vedrà solo nei prossimi mesi. Tuttavia, poiché i dati di contatto precedenti non possono essere trasferiti, gli utenti dovranno ricostruire completamente la loro rete.

Immagine di copertina: Burdun Iliya / Shutterstock

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