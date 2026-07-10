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L'altra metà: il Jolla Phone si adatta al suo dorso

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 10.7.2026

A Helsinki, Jolla ha consegnato i primi dispositivi del nuovo Jolla Phone a coloro che lo avevano preordinato. 500 persone erano in fila. Allo stesso tempo, l'azienda ha annunciato delle cover posteriori intercambiabili che cambieranno lo smartphone.

Jolla ha ripreso il suo concetto di «The Other Half» per il suo ultimo telefono. L'idea: lo smartphone riconosce la parte posteriore direttamente al momento del fissaggio tramite un connettore e si adatta ad essa. La semplice variante iniziale modifica l'aspetto in base al colore della parte posteriore arancione, nera o bianca. Per ogni colore è stata persino composta una musica extra. L'azienda premia i primi 10.000 membri della comunità con una parte posteriore blu.

L'idea di Jolla va oltre le modifiche estetiche. Nel prossimo passo, le cover intelligenti dovrebbero adattare lo smartphone a diverse situazioni. Così si potrebbe attivare app, account e contatti per il lavoro con una cover e bloccare app bancarie o dati sensibili con un'altra – ad esempio quando si esce a festeggiare. Come ulteriori esempi, il produttore menziona modalità per bambini o anziani, che possono essere attivate cambiando la cover posteriore.

Hardware e software di «The Other Half» sono open source. Jolla invita hobbisti, startup e aziende a sviluppare le proprie cover posteriori.

Uno smartphone dalla Finlandia

Il nuovo Jolla Phone è stato presentato a dicembre 2025. Da allora, l'azienda di ex dipendenti Nokia ha raccolto oltre 15.000 preordini. Con Sailfish OS, che anche Commodore utilizza per il suo Flip-Phone, l'azienda utilizza un proprio sistema operativo e si vanta di essere l'unico sistema operativo europeo per smartphone. In linea con questo e con la storia dell'azienda, l'assemblaggio finale del Jolla Phone avviene a Salo, la storica sede di Nokia.

Il primo Jolla Phone è stato lanciato nel 2013 ed è stato presentato in piazza Narinkkatori. Il luogo dove si è formata la coda per il ritiro del nuovo Jolla Phone.

Immagine di copertina: Jolla

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