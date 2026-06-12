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Con /e/OS 4.0, dire addio a Google dovrebbe diventare più facile

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.6.2026

Con una funzione di backup, la possibilità di passare facilmente a Gmail e nuove funzionalità per i clienti aziendali, /e/OS 4.0 dovrebbe facilitare il distacco da Google.

La versione Android senza Google /e/OS punta, con la sua ultima versione, a semplificare ulteriormente l'abbandono di Google. Le modifiche direttamente sullo smartphone hanno un ruolo secondario: la maggior parte delle novità riguarda il Murena Workspace dell'azienda collegata al sistema operativo.

/e/OS e Murena: open source e l'azienda che lo supporta In /e/OS c'è una separazione tra il lavoro senza scopo di lucro sul software e il guadagno derivante dai prodotti correlati. Proprio come avviene, ad esempio, anche con diverse varianti di Linux. La eFoundation pubblica /e/OS. Murena vende gli smartphone compatibili, si occupa del marketing e, con il Murena Workspace, offre una serie di servizi online che competono con offerte simili dei grandi colossi tecnologici.

Con /e/OS 4.0, per gli attuali quasi 100.000 utenti cambia soprattutto l’aspetto grafico direttamente sullo smartphone. I nuovi sfondi risplenderanno di colori caldi, due icone delle app avranno un nuovo look e, grazie a linee più arrotondate, l'aspetto generale risulterà più moderno.

Ci sono piccole modifiche al design di /e/OS.

Trasferire le e-mail da Gmail

Con il nuovo «Gmail Migration Assistant» ora puoi trasferire anche le e-mail dal tuo account Google a Murena Workspace. Finora questo era possibile solo per i contatti, gli eventi del calendario e i file di Google Drive. Se vuoi, lo strumento imposta anche un inoltro automatico delle e-mail e informa i contatti del nuovo indirizzo e-mail. Puoi anche far cercare all’assistente le tue e-mail in base a abbonamenti, account e altri servizi collegati al vecchio indirizzo e-mail, per modificarli gradualmente.

Durante l'importazione, Murena scansiona le email alla ricerca di abbonamenti, account e simili, se lo desideri.

Inoltre, /e/OS 4.0 introduce i nuovi cosiddetti " «" (» ). Questi dovrebbero rappresentare un'alternativa al "Google Device Verification System", che manca al sistema operativo. In definitiva, l'obiettivo è far funzionare correttamente più app su /e/OS. Ci sono applicazioni che funzionano correttamente solo se possono far verificare un dispositivo dal Device Verification System. Questo riguarda soprattutto le app del settore bancario e di altri ambiti sensibili simili.

Nuove funzioni per Murena Workspace: focus sui clienti aziendali

Con /e/OS 4.0, soprattutto Murena Workspace riceve nuove funzioni che sono utilizzabili anche indipendentemente dal sistema operativo dello smartphone. Con queste, il fornitore si posiziona come alternativa europea per i clienti aziendali che vogliono abbandonare servizi come Office 365 o Google Workspace.

Murena Sign è un nuovo strumento per le firme digitali e dovrebbe soddisfare i requisiti del regolamento eIDAS dell'UE sulle identità digitali.

Anche i privati potranno usare Murena Meet.

Murena Meet è uno strumento di videoconferenza con crittografia end-to-end. Dovrebbe funzionare interamente sull'infrastruttura di Murena senza ricorrere a fornitori terzi.

Un'altra novità interessante soprattutto per i clienti aziendali: gli smartphone con /e/OS ora possono essere gestiti con programmi MDM (Mobile Device Management). Murena sta anche lavorando a un proprio sistema, attualmente in fase di test con un'università, un comune e un operatore di telefonia mobile.

Anteprima di /e/OS 4.1: backup online, servizio di mappe e gestore di password

Durante la presentazione di /e/OS 4.0 c'è stata anche un'anteprima delle novità che /e/OS 4.1 dovrebbe portare.

Che Murena stia lavorando a un proprio servizio di mappe è noto già da tempo. Murena Maps entrerà nella fase beta con /e/OS 4.0 e dovrebbe poi passare alla piena operatività con la versione 4.1.

La nuova funzione di backup online dovrebbe facilitare il passaggio ai nuovi dispositivi /e/OS. Finora dovevi salvare i tuoi dati localmente o tramite altri servizi. La nuova funzione utilizza a questo scopo l'account utente di Murena Workspace. Sei tu a scegliere cosa salvare online: dati delle app, impostazioni di sistema, file multimediali, file, e-mail, calendario, password.

/e/OS avrà una funzione di backup online.

Piccolo svantaggio: la versione gratuita dell'account Murena offre solo un gigabyte di spazio di archiviazione. Se, ad esempio, il tuo smartphone ha 256 gigabyte di spazio di archiviazione, per l'abbonamento Murena corrispondente dovrai pagare 80 euro all'anno.

Il gestore di password di Murena Workspace, finora disponibile solo nel browser, dovrebbe arrivare sugli smartphone come app. È in grado di compilare automaticamente i dati di accesso e generare password per nuovi account.

Il gestore di password di Murena arriva sugli smartphone.

Già prima della presentazione, il CEO di Murena Gaël Duval aveva rivelato in un post privato sul blog che la conversione delle registrazioni vocali in testo avverrà direttamente sullo smartphone. Finora, la funzione Voice-to-Text inviava le registrazioni vocali al cloud in forma anonima e tramite un proxy per nascondere l'IP. Secondo Duval, in questo modo, tecnicamente, rimanevano private. Tuttavia, la fiducia nei servizi basati sul cloud sarebbe troppo scarsa. Per questo motivo, la funzione verrà implementata direttamente sullo smartphone. Ciò richiederebbe più risorse, soprattutto spazio di archiviazione, ma in compenso funzionerebbe anche offline. La modifica dovrebbe avvenire presto «» .

Sono in arrivo più smartphone e un nuovo App Store

Duval fornisce ulteriori anticipazioni nel suo blog. Ad esempio, nel 2027 ci saranno altri partner hardware. Recentemente, il Gigaset GS6 (Pro) la gamma di smartphone che si possono acquistare con /e/OS preinstallato.

Inoltre, sarebbe in lavorazione un nuovo App Store per /e/OS. Valori equi, tecnologie innovative e offerte migliori per gli sviluppatori di app dovrebbero, secondo il vago annuncio, ridurre la dipendenza dai colossi della tecnologia.

Immagine di copertina: Murena

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