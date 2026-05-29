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Uno sviluppatore di 81 anni finalizza il suo gioco degli anni '80

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 29.5.2026

"Return to Blacktooth" è il successore del gioco anni '80 "Head over Heels" del 1987. Grazie al boom del retrò, il programmatore ormai ottantenne è stato convinto a completarlo. È probabilmente il gioco con il tempo di sviluppo più lungo.

Colin Porch ha 81 anni e si è ritirato da tempo. Nel 1986 ha lavorato al classico gioco «Head over Heels» e qualche tempo dopo ha iniziato a sviluppare un successore. Tuttavia, la società Ocean Software, per la quale Porch lavorava, cancellò il progetto.

Molti anni dopo, riprese a lavorare sul gioco. Su suggerimento del suo capo di allora, che gli fece capire che i giochi retro erano molto richiesti. Porch ha fatto centro. 37 anni dopo l'inizio dei lavori, il sequel «Return to Blacktooth» è disponibile dall'inizio di maggio 2026 per 12,99 dollari per Amiga o per Atari ST. È quindi probabilmente il gioco che è stato in sviluppo più a lungo - anche se senza problemi nello stile di GTA 6.

Come Head over Heals, il gioco mostra i livelli da una prospettiva 3D.

Fonte: Thalamus Digital Publishing

Uno degli ostacoli più grandi è stato quello di assicurarsi i diritti del gioco dopo tanto tempo: Ocean Software non esiste più. Con Thalamus Digital Publishing, un'azienda specializzata in giochi retrò, la pubblicazione è stata possibile.

Negli anni '80 non era raro che i giochi venissero programmati o addirittura sviluppati completamente da una sola persona. Anche «Return to Blacktooth» è essenzialmente opera di Colin Porch. Solo la musica e alcuni piccoli dettagli come la schermata di caricamento sono stati realizzati da altri.

E così vediamo Porch giocare al suo stesso gioco, in perfetto stile, davanti a un Atari ST con schermo a tubo e joystick, che tiene in aria come un moderno controller. Per certe cose bisogna solo dedicare un po' di tempo.

Immagine di copertina: Screenshot itv

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