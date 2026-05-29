Uno sviluppatore di 81 anni finalizza il suo gioco degli anni '80
"Return to Blacktooth" è il successore del gioco anni '80 "Head over Heels" del 1987. Grazie al boom del retrò, il programmatore ormai ottantenne è stato convinto a completarlo. È probabilmente il gioco con il tempo di sviluppo più lungo.
Colin Porch ha 81 anni e si è ritirato da tempo. Nel 1986 ha lavorato al classico gioco «Head over Heels» e qualche tempo dopo ha iniziato a sviluppare un successore. Tuttavia, la società Ocean Software, per la quale Porch lavorava, cancellò il progetto.
Molti anni dopo, riprese a lavorare sul gioco. Su suggerimento del suo capo di allora, che gli fece capire che i giochi retro erano molto richiesti. Porch ha fatto centro. 37 anni dopo l'inizio dei lavori, il sequel «Return to Blacktooth» è disponibile dall'inizio di maggio 2026 per 12,99 dollari per Amiga o per Atari ST. È quindi probabilmente il gioco che è stato in sviluppo più a lungo - anche se senza problemi nello stile di GTA 6.
Uno degli ostacoli più grandi è stato quello di assicurarsi i diritti del gioco dopo tanto tempo: Ocean Software non esiste più. Con Thalamus Digital Publishing, un'azienda specializzata in giochi retrò, la pubblicazione è stata possibile.
Negli anni '80 non era raro che i giochi venissero programmati o addirittura sviluppati completamente da una sola persona. Anche «Return to Blacktooth» è essenzialmente opera di Colin Porch. Solo la musica e alcuni piccoli dettagli come la schermata di caricamento sono stati realizzati da altri.
E così vediamo Porch giocare al suo stesso gioco, in perfetto stile, davanti a un Atari ST con schermo a tubo e joystick, che tiene in aria come un moderno controller. Per certe cose bisogna solo dedicare un po' di tempo.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
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