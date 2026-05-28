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Annunciato "Songs of the Past": "Witcher 3" avrà un nuovo DLC nel 2027

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2026

Undici anni dopo l'uscita di "The Witcher 3", CD Projekt Red ha annunciato una terza grande espansione della storia chiamata "Songs of the Past".

«The Witcher 3» ha già compiuto undici anni, mentre l'ultima espansione «Blood and Wine» è stata rilasciata dieci anni fa. Lo studio di sviluppo CD Projekt Red (CDPR) festeggia il suo compleanno il 28 maggio con un anniversary stream. Lo studio ha già fatto scalpore un anno fa con un'impressionante tech demo di «Witcher 4», attualmente in fase di sviluppo. Si potrebbe pensare che l'argomento «Witcher 3» sia chiuso.

Novità e trend CD Projekt Red mostra un'impressionante tech demo di "The Witcher IV" Domagoj Belancic 75 58

Ma non è così: CDPR ha annunciato una nuova espansione intitolata «Songs of the Past» per «Witcher 3» https://www.thewitcher.com/pl/en/news/51960/announcing-the-witcher-3-wild-hunt-songs-of-the-past. Le indiscrezioni erano già circolate alla fine del 2025. «Songs of the Past» uscirà nel 2027 per PC, PS5 e Xbox Series X|S e ti farà tornare a caccia di mostri nei panni di Geralt di Riva. CDPR non ha ancora commentato la trama. Informazioni concrete seguiranno alla fine dell'estate.

Non si sa ancora nulla della trama

Il nome «Songs of the Past» potrebbe concentrarsi su storie episodiche del passato di Geralt, ad esempio dell'epoca di Kaer Morhen, invece di una grande missione centrale. Forse il bardo Larkspur farà da cornice agli episodi con canzoni e ballate. Il DLC potrebbe anche creare un ponte verso «Witcher 4» con Ciri nel ruolo di protagonista. In questo modo si concluderebbe la storia di Geralt in un ultimo importante capitolo.

Il mostro che si vede alle spalle di Geralt nell'artwork dell'annuncio non è familiare al gioco precedente. Ricorda uno gnomo della foresta, ma non ha il tipico cranio di cervo. Potrebbe essere un altro tipo di spirito della foresta o una creatura corrotta da una maledizione.

Geralt deve affrontare di nuovo compagni ostili.

Fonte: CDPR/Fool’s Theory

CDPR sta sviluppando il nuovo contenuto insieme a Fool's Theory. Lo studio polacco impiega molti ex «sviluppatori di Witcher», tra cui il direttore generale Jakub Rokosz, che ha lavorato come progettista di missioni in «Witcher 3» e «Witcher 2».

Immagine di copertina: CDPR/Fool’s Theory

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