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Warhorse Studios annuncia il nuovo gioco di ruolo "Kingdom Come" e un gioco di ruolo "Il Signore degli Anelli".

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2026

Senza troppe pretese, gli esperti di giochi di ruolo di Warhorse Studio hanno annunciato due nuovi giochi: un'avventura di "Kingdom Come" e un gioco di ruolo open-world nell'universo del "Signore degli Anelli".

Lo sviluppatore ceco Warhorse Studios si è guadagnato la reputazione di potente sviluppatore di giochi di ruolo con i suoi due giochi «Kingdom Come: Deliverance». Ora sta lanciando la bomba senza drammi - e senza ulteriori dettagli - su X: Non solo potrai aspettarti un nuovo «gioco di Kingdom Come» ma anche un gioco di ruolo ambientato nell'universo del «Signore degli Anelli» di Tolkien. Sono entusiasta.

E sono sorpreso perché l'annuncio arriva insolitamente in anticipo. Il tanto atteso annuncio di «Kingdom Come: Deliverance 2» è avvenuto nel 2024, sei anni dopo l'uscita del suo predecessore. E ora, a poco più di un anno dall'uscita della seconda parte nel febbraio 2025, Warhorse ha rilasciato queste informazioni di passaggio.

Solo voci finora, ora è ufficiale

Le voci su un gioco «del Signore degli Anelli» di Warhorse circolano su Internet da mesi. Non è ancora stato confermato ufficialmente. Ciò che sorprende è che lo studio starebbe lavorando a due titoli importanti allo stesso tempo invece di concentrarsi su uno solo come in passato.

Come Insider Gaming ha riportato nell'ottobre del 2025, il gioco ipotizzato «Il Signore degli Anelli» si dice sia sostenuto da un investimento di 100 milioni di dollari da parte di Abu Dhabi. Con un budget del genere, i team di sviluppo potranno essere adeguatamente ampliati.

L'annuncio di Warhorse Studios su X.

Fonte: X/Warhorse

Warhorse non ha annunciato ulteriori informazioni sui giochi. Ci sarà un'avventura di «Kingdom Come»: Warhorse non parla direttamente di «Kingdom Come: Deliverance 3» e non di un gioco di ruolo. È quindi possibile che il nuovo gioco assuma una nuova prospettiva o giochi in modo leggermente diverso rispetto ai suoi predecessori. Allo stesso tempo, lo studio ha sottolineato in passato che continuerà a concentrarsi sui giochi di ruolo.

Il gioco «Middle-earth», invece, è chiaramente descritto da Warhorse come un gioco di ruolo open-world. Nelle indiscrezioni di ottobre, si parlava di un'avventura in terza persona nella Terra di Mezzo, «in grado di competere con "Hogwarts Legacy".» Resta da vedere se il gioco si concentrerà sulle Guerre dell'Anello o se riprenderà un'altra storia dell'universo di Tolkien.

Fellowship Entertainment: «Kingdom Come: Deliverance» e «Il Signore degli Anelli» sotto lo stesso tetto

La notizia arriva poco dopo l'annuncio dell'editore e proprietario di Warhorse, il gruppo svedese Embracer Group. Poche ore prima, il gruppo ha pubblicato una lettera aperta ai suoi investitori. Negli ultimi anni il gruppo ha acquisito numerosi studi di videogiochi, tra cui Warhorse nel 2019 e i diritti per i giochi, i film e il merchandising per «Il Signore degli Anelli», «La Terra di Mezzo» e «Lo Hobbit» nel 2022.

Nella lettera aperta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Embracer informa della fondazione di una società quotata in borsa chiamata «Fellowship Entertainment». Lo spin-off strategico permetterà al nuovo segmento di business di concentrarsi maggiormente sulle grandi produzioni AAA e su marchi importanti. Oltre a «The Lord of the Rings» e «Tomb Raider», questo include anche «Kingdom Come: Deliverance» e la serie di giochi «Metro».

Immagine di copertina: Warhorse Studios / "Kingdom Come: Deliverance 2

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