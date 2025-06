Novità e trend 33 12

CD Projekt Red mostra un'impressionante tech demo di "The Witcher IV"

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 3.6.2025

Nell'ambito di una presentazione di Unreal Engine, lo studio di sviluppo CD Projekt Red mostra per la prima volta alcune scene di una tech demo di "The Witcher IV".

Epic Games rivela il futuro dell'Unreal Engine al Summer Game Fest. Anche lo studio di sviluppo polacco CD Projekt Red farà gli onori di casa alla presentazione di «State of Unreal»- attualmente sta sviluppando «The Witcher IV» con Unreal Engine 5.

Invece di accontentarsi di inutili dimostrazioni tecniche del gioco, lo studio ha portato con sé le prime scene in-engine del prossimo blockbuster open-world. E sono davvero notevoli. Sebbene i filmati non mostrino alcun gameplay «reale», danno un'idea della qualità visiva del gioco. Ciò che colpisce particolarmente del filmato mostrato è che gira su una PS5 - non PS5 Pro - con 60 FPS e ray tracing.

In «The Witcher IV», il protagonista non è più Geralt, ma Ciri. È l'inizio di una nuova «saga di Witcher» con diversi giochi. La regione in cui Ciri viaggia si chiama Kovir. Esplorerà il terreno montuoso con il suo fedele cavallo Kelpie, tra gli altri. CD Projekt Red ha collaborato con Epic Games per consentire le animazioni più realistiche possibili durante la cavalcata, comprese le impressionanti simulazioni muscolari.

Kelpie svolge un ruolo importante nell'esplorazione del mondo di gioco.

Come funziona la simulazione muscolare nel motore.

Il mondo di gioco dovrebbe impressionare per la sua vegetazione particolarmente fitta. Questa viene ora renderizzata utilizzando la tecnologia Nanite di Epic. Questo permette allo studio di visualizzare più alberi e cespugli contemporaneamente senza effetti di pop-in visibili in lontananza.

Questa sembra una vera foresta per una volta.

Ciri visita anche la città di Valdrest nella demo. Il mercato è pieno di PNG con animazioni dettagliate e modelli di personaggi che reagiscono alla presenza di Ciri. In una scena, CD Projekt Red mostra 300 (!) PNG nella piazza, il tutto a una velocità stabile di 60 fotogrammi al secondo.

Quanti NPC!

La breve presentazione del gameplay «» si conclude con un teaser della città di Lan Exeter, una grande città portuale della regione.

Un piccolo teaser alla fine.

Dovrai pazientare ancora un po' prima di poterti immergere in questo mondo incredibilmente bello. «The Witcher IV» non ha ancora una data di uscita. Puoi guardare l'intera presentazione di Unreal qui.

Tutti gli altri livestream del Summer Game Fest sono disponibili in questo articolo di approfondimento:

Immagine di copertina: CD Projekt Red

