Tutte le date e i livestream del Summer Game Fest 2025

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 2.6.2025

Il Summer Game Fest è il successore della fiera dei giochi E3. Nel corso di una settimana, quasi ogni giorno ti verranno proposti nuovi streaming dal vivo, con più giochi di quanti se ne possano giocare ai videogiochi.

Giochi, giochi, giochi: il Summer Game Fest è alle porte e ci porterà centinaia di nuovi giochi nel corso di una settimana. Xbox, Devolver, PC Gamer e altri presenteranno i giochi in arrivo in numerosi livestream. Per essere sicuro di non perderti nulla, ho raccolto tutti gli showcase che fanno parte del Summer Game Fest.

State of Unreal

Il capo di Epic, Tim Sweeney, parlerà delle ultime novità di Epic e dell'Unreal Engine. Oltre agli aggiornamenti su «Fortnite», probabilmente vedrai anche dei teaser trailer per la crescente gamma di giochi sviluppati con l'Unreal Engine.

Epic

Quando: Martedì 3 giugno, ore 15:30

Dove: Twitch e Youtube



Il Mix

The Mix è stato creato da studi indie e appassionati di giochi per migliorare la commercializzazione dei giochi. Il nome sta per Media Indie Exchange. In precedenza, il tutto era conosciuto come «Guerilla Collective». Una delle attività promozionali è il Mix Showcase. Potrai assistere a una serie di nuovi giochi indie.

Mix

Quando: Martedì 3 giugno, ore 18:00

Dove: Twitch e Youtube

Vetrina dell'Accesso-Abilità

Come suggerisce il nome, questo showcase è interamente dedicato alle persone con disabilità. Il livestream si concentrerà sulle rispettive funzioni e opzioni di accessibilità.

Access-Ability Showcase

Quando: Venerdì 6 giugno, ore 17:00

Dove: Twitch e Youtube

Summer Game Fest Showcase

Lo showcase ufficiale del Summer Game Fest è uno degli eventi principali. Oltre alle numerose apparizioni di icone del mondo dei videogiochi come Hideo Kojima o di varie celebrità di Hollywood, è qui che si attendono le maggiori novità, a parte gli stream dell'editore stesso. Questi ultimi di solito contengono le versioni dettagliate dei trailer presentati all'SGFS. È moderato dall'uomo dietro al Summer Game Fest: Geoff Keighley.

Summer Game Fest

Quando: venerdì 6 giugno, ore 22:45

Dove: Twitch e Youtube

Giornata dei Devs

Day of the Devs è il risultato di una collaborazione tra lo studio di giochi «Psychonauts 2» Double Fine e la società di produzione Iam8bit. Da allora si è trasformato in un'organizzazione no-profit. La vetrina tende a mettere sotto i riflettori giochi di piccole e medie dimensioni. Tra questi, il platform d'azione e avventura «Tire Boy» o il nuovo lavoro dei creatori di «Hyper Light Drifter» chiamato «Possessor(s)».

Day of the Devs

Quando: Sabato 7 giugno, ore 13:00

Dove: Twitch e Youtube

Devolver Direct

Devolver è noto per i suoi bizzarri livestream. Tuttavia, solo la trasmissione è effettivamente in diretta - il video vero e proprio è pre-prodotto. L'anno scorso si trattava della mascotte Volvy, creata appositamente per l'evento e che si è trasformata in un robot assassino

Nel 2020, il programma sarà caratterizzato da una serie di eventi che si svolgeranno in un'unica giornata.

Nel 2020, la vetrina si concentrerà su un unico gioco: «Ball x Pit: The Kenny Sun Story». Secondo il comunicato stampa, questo è il gioco che Devolver non è riuscito a mettere giù nemmeno dopo centinaia di ore. Sarà interessante vedere se si tratta effettivamente dell'unico gioco in mostra.

Devolver

Quando: Sabato 7 giugno, ore 14:00

Dove: Twitch e Youtube

Wholesome Direct

L'esatto contrario di Devolver Direct è Wholesome Direct. Quello che è nato come un piccolo canale Twitter che curava «giochi piacevoli di» si è trasformato nel centro internet dei giochi piacevoli. Anche quest'anno il livestream sarà dedicato a giochi accoglienti e perfetti per rilassarsi.

Wholesome

Quando: Sabato 7 giugno, ore 18:00

Dove: Twitch e Youtube



Salone dei giochi guidati da donne

L'industria dei giochi è ancora dominata dagli uomini. Il Woman-Led Games Showcase coglie l'occasione per dare spazio alle donne e al loro lavoro. Saranno presentati 39 giochi, tra cui alcune anteprime mondiali.

WLGS

Quando: Sabato 7 giugno, ore 19:00

Dove: Twitch e Youtube

Vetrina dei giochi latino-americani

I giochi sviluppati nelle regioni di lingua spagnola sono i protagonisti del Latin American Games Showcase. Sono stati annunciati oltre 50 giochi per il livestream del 7 giugno. Me gusta mucho.

LAGS

Quando: Sabato 7 giugno, ore 20:00

Dove: Twitch e Youtube

Vetrina dei giochi del sud-est asiatico

Anche la Community del sud-est asiatico potrà assistere a un proprio stream. Verranno presentati oltre 45 giochi. Tra questi, gli aggiornamenti su «Until Then», un gioco di avventura narrativa ambientato in una città filippina immaginaria. Inoltre, il gioco «Sedap! A Culinary Adventure», che offre un mix di cucina cooperativa e battaglie, sarà anche rappresentato.

SAG

Quando: Sabato 7 giugno, ore 21:00

Dove: Twitch e Youtube

Green Games Showcase

Questa vetrina è dedicata alla tutela dell'ambiente. È organizzata dalla piattaforma no-profit Planetplay. Saranno esposti giochi che trattano argomenti ecologici. Verranno inoltre annunciati il vincitore o i vincitori del concorso «Day Zero Games: Solarpunk Jam». Il concorso invitava gli sviluppatori a presentare idee creative sull'argomento solarpunk.

Le donazioni raccolte grazie alla vetrina saranno destinate a un progetto di riforestazione.

Planetplay

Quando: Sabato 7 giugno, ore 22:00

Dove: Youtube

Future Games Show

Future è l'editore di blog e riviste come Edge, PC Gamer e Gamesradar. Il livestream interno è condotto da Laura Baily e Matthew Mercer, due noti doppiatori. Oltre a molti giochi indie, puoi aspettarti anche uno o due nuovi giochi AAA.

Future

Quando: Sabato 7 giugno, ore 22:00

Dove: Twitch e Youtube

Frosty Games Fest

Anche gli australiani e i kiwi potranno assistere al loro primo livestream dedicato. Il Frosty Games Fest presenterà i giochi sviluppati in Australia e Nuova Zelanda. Perché si chiama Frosty? Perché in Oceania è inverno mentre noi ci godiamo l'estate.

Frosty

Quando: Domenica 8 giugno, ore 1:00

Dove: Twitch e Youtube

Xbox Showcase

Anche quest'anno il più grande editore del mondo terrà il proprio livestream. Tra le altre cose, potremo vedere una nuova visione del gioco di ruolo fantascientifico «The Outer Worlds 2». In seguito ci sarà una presentazione separata di questo gioco. Sono previsti anche aggiornamenti su «Fable», Rares «Everwild» e «State of Decay 3». Potrebbe essere mostrato un gameplay di «Gears of War: E-Day» e il prossimo «Call of Duty». Qualcosa bolle in pentola anche sul fronte dell'hardware. Potrebbe essere presentata la console portatile Xbox sviluppata da Asus.

Xbox

Quando: Domenica 8 giugno, ore 19:00

Dove: Twitch e Youtube

PC Gaming Show

Poiché il Future Games Show non è sufficiente, PC Gamer ospita una propria vetrina. Non sorprende che sia dedicato ai giochi per PC: ne sono stati annunciati oltre 50. Ubisoft, Failbetter Games, Devolver Digital e Astra Logical saranno presenti con i loro titoli, tra gli altri.

PC Gamer

Quando: Domenica 8 giugno, ore 21:00

Dove: Twitch e Youtube

Black Voices in Gaming

Black Voices in Gaming è un'organizzazione no-profit che sostiene gli sviluppatori di giochi neri. Durante lo showcase, i giochi vengono presentati da studi gestiti da persone di colore o composti da una maggioranza di persone di colore. L'obiettivo è quello di dare risalto alle persone che tendono a essere sottorappresentate nell'industria dei giochi.

Black Voices in Gaming

Quando: Lunedì 9 giugno, ore 18:00

Dove: Twitch e Youtube



