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Lego ricrea il Sega Mega Drive in un set retrò

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 7.5.2026

Il Sega Mega Drive è disponibile in un modello da esposizione con due controller, una cartuccia e un Sonic-Easter-Egg nascosto.

Una delle console più influenti dell'era dei 16 bit avrà un set Lego tutto suo. Il produttore danese di giocattoli sta ampliando il suo assortimento di hardware per videogiochi nostalgici e ora si sta concentrando su Sega. Il Mega Drive, annunciato di recente, verrà distribuito come mattoncino compatto. Nei primi anni '90, la console è stata al centro della guerra delle console con Nintendo e ha reso Sonic uno dei personaggi più famosi della storia dei videogiochi.

Cosa contiene il set

Il set porta il numero 40926 e contiene 479 pezzi, due controller staccabili e un modulo di gioco che può essere rimosso dalla console. La console finita misura circa 16 centimetri di larghezza, 12 di profondità e 4 di altezza. Secondo Lego, i due controller sono alti circa due centimetri e larghi otto, mentre la lunghezza di circa 24 centimetri è dovuta ai cavi indicati.

Non manca nemmeno Sonic. Il porcospino blu è visibile sulla cartuccia e Lego ha anche nascosto un piccolo ritratto di lui all'interno della console.

Mega Drive o Genesis: a te la scelta

Il set è flessibile anche per quanto riguarda l'assemblaggio. Il Lego Mega Drive è dotato di parti aggiuntive che ti permetteranno di convertirlo in qualsiasi momento in un modello statunitense.

Questo ha una valenza storica.

Questa console ha un background storico: in Giappone è stata rilasciata nel 1988 con il nome di Mega Drive. In Nord America, Sega la lanciò con il nome di Genesis nel 1989, poiché il nome Mega Drive non poteva essere utilizzato liberamente per motivi di marchio commerciale.

Il fatto che il Mega Drive sia stato lanciato con il nome di Genesis non è un problema.

Il fatto che il Mega Drive sia più un piccolo modello da esposizione che un oggetto da collezione si evince dal suo design economico. Lego ha rinunciato a costosi mattoncini stampati e si affida invece a economici adesivi per loghi, etichette e dettagli.

Prezzo e classificazione

Al prezzo di 39,99€ per 479 pezzi, il set si colloca nel segmento medio-basso dei prodotti con licenza Lego. In termini puramente matematici, ciò si traduce in un prezzo dei pezzi di circa 8,3 centesimi per mattoncino. Molti modelli di gioco paragonabili - come il Nintendo Entertainment System (NES) e l'Atari 2600 - sono notevolmente superiori. Il Game Boy ha un prezzo simile, ma offre funzioni più elaborate con un minor numero di componenti.

Lego ha fissato il 1° giugno 2026 come data di lancio ufficiale. Non è chiaro se il set sarà disponibile anche in Germania. Ti terrò aggiornato.

Immagine di copertina: Lego / Sega

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