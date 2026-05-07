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Sorpresa: Nintendo annuncia un nuovo "Star Fox" per lo Switch 2

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 7.5.2026

Nintendo annuncia a sorpresa un nuovo gioco di "Star Fox" per Switch 2. Peccato: il ritorno della leggendaria serie di giochi è solo una nuova edizione di un vecchio classico.

Negli ambienti degli addetti ai lavori se ne parlava già da tempo. Tuttavia, la rivelazione arriva a sorpresa: senza alcun annuncio, Nintendo pubblica un Nintendo Direct «» e presenta un nuovo gioco «Star Fox». Si chiama ... «Star Fox». Il gioco verrà rilasciato il 25 giugno in esclusiva per la Switch 2.

Il primo gioco della serie di sparatutto spaziali è stato pubblicato nel 1993 per SNES. Fu il primo gioco per la console a utilizzare il chip «Super-FX», che permetteva una grafica poligonale 3D rivoluzionaria per l'epoca. Alla fine, Nintendo ha trascurato la leggendaria serie di giochi. Dopo il flop dello spin-off per Wii U (2016), il pilota di animali Fox McCloud è passato in sordina.

Nel gioco Super-FX è stato utilizzato il chip Super-FX.

Nel film «Super Mario Galaxy», la volpe ha celebrato il suo grande ritorno - a sorpresa per molti fan. Ora è anche chiaro che Nintendo non ha usato questo cameo solo per il fanservice, ma ha anche abilmente gettato le basi del marketing per il nuovo gioco.

Agenti volpi, voi!

Fox McCloud non fa parte dell'universo di Mario.

Fonte: Nintendo

Cosa contiene il nuovo gioco?

Un po' deludente: il «nuovo gioco» è semplicemente un remake del classico per N64 «Lylat Wars» (o: «Star Fox 64»). Dopo «Star Fox 64 3D» (3DS, 2001) e «Star Fox Zero» (Wii U, 2016), è la terza volta che Nintendo dà al gioco una nuova edizione.

Il layout dei livelli è rimasto invariato, ma lo sparatutto è stato rinnovato graficamente da zero. In termini di gameplay, tutto rimane invariato. «Star Fox» è uno sparatutto on-rails in cui voli automaticamente attraverso i livelli. In punti prestabiliti, sei tu a decidere quale svolta prendere. In alcuni livelli e nelle battaglie con i boss, volerai in un'arena in modo indipendente.

Alla base, questo è ancora «Star Fox 64».

Fonte: Nintendo

Espelli i nemici con laser e bombe, mentre schivi i proiettili nemici con manovre a rotta di collo.

Puoi controllare il gioco con la funzione mouse dei controller Joy-Con 2. Cool: è supportato anche il controller replica N64 di Nintendo per la libreria retrò online di Nintendo.

Con un «Barrell Roll» rimandi i colpi nemici al mittente.

Fonte: Nintendo

In alcuni livelli, viaggerai anche su superfici planetarie con il «Landmaster» e sott'acqua con il «sottomarino Blue-Marine».

Il principio on-rails rimane lo stesso sia a terra che in acqua.

Fonte: Nintendo

Oltre alla campagna storia, «Star Fox» offre anche una modalità sfida con sfide difficili. Puoi anche sfidare altri piloti in partite 4v4 in modalità battaglia - offline, online e con Gameshare.

Un bonus di benvenuto.

Fonte: Nintendo

Sono tornati anche i personaggi più chiacchierati dell'originale. Nei ruoli principali: L'eroe volpino Fox McCloud, il suo rivale uccello Falco Lombardi, il tecnico rana Slippy Toad e lo stratega coniglio Peppy Hare.

Fox, Slippy e Falco, da sinistra a destra.

Fonte: Nintendo

Come nell'originale, il cast blatera durante le battaglie spaziali. Secondo il produttore Yoshiaki Koizumi, i modelli dei personaggi sono stati deliberatamente progettati per essere più realistici e il più possibile simili alle loro controparti animali. Le nuove cutscene dovrebbero garantire una migliore conoscenza dei personaggi.

Il cast di animali serve anche come modello per i nuovi avatar della chat di gioco. Mentre giochi a «Star Fox», puoi fingere di essere Fox McCloud e co. nella tua telecamera. Lo Switch 2 traccia i tuoi movimenti e le tue espressioni facciali e li trasferisce ai modelli dei personaggi in tempo reale.

Funny.

Fonte: Nintendo

Remake outlook

Il noto leaker di Nintendo «Nate the Hate» ha previsto l'annuncio e la data di uscita di un nuovo «Star Fox» già a marzohttps://www.youtube.com/watch?v=CnuTGIq5JzI.

Particolarmente eccitante: questo non è l'unico remake che verrà rilasciato quest'anno. Secondo Nate (e VGC), Nintendo sta lavorando a una nuova edizione di «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», prevista per la fine del 2026.

Immagine di copertina: Nintendo

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