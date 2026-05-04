Novità e trend 19 5

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 4.5.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 25 aprile al 3 maggio).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «The Blood of Dawnwalker», «Microsoft Flight Simulator 2024», «Steam to Electric».

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente

«Alien Isolation Sequel» - ne è passato di tempo

A volte bastano 25 secondi di filmato oscuro per guadagnarsi un posto in questa lista. Con un teaser senza senso, lo studio Creative Assembly annuncia un sequel di «Alien Isolation». Tuttavia, il solo fatto che il gioco esista dovrebbe essere più che sufficiente per i fan di «Alien». Il primo gioco è stato pubblicato nel 2014 ed è ancora considerato il miglior «Alien» gioco di sempre.

Data: ????

Rilasciato per: ???

«Shot One Fighters» - Rissa strutturata in roguelite

Dopo aver visto il trailer di annuncio, mi sono subito innamorato di «Shot One Fighters». La grafica colorata, i personaggi stravaganti, la musica... tutto sembra così bello. Anche il gameplay mi ha conquistato. «Shot One Fighters» è un gioco di combattimento per giocatore singolo avvolto in una struttura roguelite. A ogni corsa, sblocchi nuove mosse, combo e abilità difensive. Grazie ai comandi semplici, il gioco dovrebbe essere adatto anche ai principianti nonostante la sua profondità di gioco. Se ti piace quello che vedi, puoi sostenere il gioco su Kickstarter.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Midnight Watcher: Village» - La sicurezza prima di tutto

Il trailer mi ricorda un po'«Firewatch» - solo molto, molto più inquietante. Assumi il ruolo di un «Midnight Watcher» che si trova in un villaggio siberiano abbandonato. Invece di un comodo lavoro come agente di sicurezza, ti aspettano notti infernali alle quali dovrai in qualche modo sopravvivere.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Attento al cartografo!» - Google Maps fai da te

Impersona un cartografo che esplora una terra misteriosa tra due regni ostili nel periodo dell'Illuminismo. Lungo il percorso, impari a conoscere gli abitanti del luogo e cerchi di esaudire i loro desideri. Il trailer del gioco d'avventura punta e clicca è particolarmente impressionante per il suo simpatico stile grafico.

Data: 2027

Rilasciato per: PC

«Steam to Electric» - crazy

Galaxy Grove, lo studio dietro «Station to Station» e «Town to City», torna con un nuovo gioco di simulazione basato sui voxel. « Steam to Electric» è una simulazione ferroviaria in cui dovrai costruire una rete ferroviaria efficiente, trasportare passeggeri e gestire il passaggio dai treni a vapore a quelli elettrici. I treni assurdi che appaiono nel trailer sono particolarmente eccitanti. Il folle treno a razzo o la monorotaia a elica non sono inventati, ma si basano su macchine storiche reali.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«The Blood of Dawnwalker» - finalmente una data di uscita

Uno dei miei giochi più attesi dell'anno è tornato con una vetrina di un'ora.

Prima di tutto: c'è finalmente una data di uscita. Il gioco uscirà il 3 settembre. Gli sviluppatori hanno anche fornito interessanti informazioni sullo sviluppo del gioco di ruolo d'azione. Puoi scoprire di più sul design del mondo aperto nell'Europa medievale dei vampiri, sugli elementi importanti della storia, sulle meccaniche di gioco e sul processo di motion capture. Vale la pena dare un'occhiata!

Non hai tempo per una lunga presentazione? Guarda il gameplay dell'open world in questo video.

Due aspetti rendono unica l'esplorazione dell'open world: di notte, il protagonista Coen ottiene dei superpoteri da vampiro che può usare in combattimento e per muoversi. Può facilmente correre sui muri o trasformarsi in un lupo per muoversi più velocemente. Un'altra caratteristica speciale: il gioco ha un conto alla rovescia. Coen deve salvare la sua famiglia entro 30 giorni - importanti missioni e altre importanti offerte fanno passare il tempo. Perciò non puoi oziare all'infinito.

Nel trailer della storia, puoi vedere perché Coen deve salvare la sua famiglia e cosa sono i vampiri assetati di potere e di sangue:

Quello che ti aspetta nella chic Collector's Edition lo puoi vedere in questa panoramica:

Le nostre prime impressioni sulla Gamescom dell'anno scorso sono riportate in questo articolo:

Retroscena Anteprima di «The Blood of the Dawnwalker»: un clone di «The Witcher» con tanta voglia di sangue di Philipp Rüegg

Data: 3 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Star Wars: Galactic Racer» - Questo sì che è podracing

Il «Star Wars» racer rivela anche una data di uscita nel nuovo trailer. A parte alcuni contenuti esclusivi della versione deluxe, non c'è nulla di nuovo da vedere nel video. Il titolo sembra comunque fantastico. Anche se ormai ho rinunciato a «Star Wars» come franchise (troppe serie e film mediocri o pessimi), darò una possibilità al gioco di corse. Per motivi nostalgici.

Data: 6 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«ShatterRush» - bene, lo farò da solo

I giochi di «Titanfall» di Respawn sono ancora considerati dagli appassionati di sparatutto come due dei migliori rappresentanti del genere. Tuttavia, un nuovo gioco sembra improbabile. Se l'editore EA non è in grado di farlo, dovranno intervenire gli indiani come Tetra Studios. «Con i suoi movimenti dinamici di parkour e i mech giganti, ShatterRush» ricorda molto il leggendario sparatutto di Respawn. Ora è possibile registrarsi per una fase di test pre-alfa gratuita.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«Heavy Metal Death Can» - Resident Submarine

Oldschool «Resident Evil»- horror di sopravvivenza su un sottomarino? Certo che sì! Anche la colonna sonora heavy metal conferisce al trailer un sapore davvero unico.

Data: 28 maggio

Rilasciato per: PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Microsoft Flight Simulator 2024: aggiornamento PS VR2» - nel vivo del gioco invece di essere solo lì

D'ora in poi, anche i fan della Playstation potranno rendere insicuri i cieli virtuali in modalità VR. Con l'aggiornamento gratuito, potrai volare su 125 aerei diversi da una prospettiva in prima persona.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5

«Final Fantasy XIV: Evercold» - il prossimo capitolo, anche in viaggio

Square Enix annuncia la sesta grande espansione per il MMORPG «Final Fantasy XIV». L'aggiornamento porta con sé molte cose. Tra le altre cose: nuove regioni, dungeon e città, nuovi lavori, nuovi alleati e un sistema di combattimento rivisto.

L'editore rivela anche che l'espansione sarà disponibile anche per il gioco in mobilità.

L'editore rivela anche che una versione Switch 2 del gioco verrà rilasciata ad agosto. Tuttavia, c'è una grossa fregatura: non potrai giocare con un abbonamento esistente (Playstation, Xbox o PC), ma dovrai acquistare un abbonamento aggiuntivo. Questo a causa dei rigidi requisiti imposti da Nintendo.

E' stato inoltre annunciato un crossover con l'anime «Neon Genesis Evangelion». Si tratta di una serie di raid di alleanza per 24 giocatori che verrà rilasciata come parte dell'aggiornamento «Evercold»

Data: gennaio 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«PowerWash Simulator 2: Star Wars Pack» - che l'idropulitrice sia con te

E ancora «Star Wars». Questa volta come DLC crossover in «Powerwash Simulator 2». Se hai sempre desiderato pulire un X-Wing con un'idropulitrice, questo aggiornamento a pagamento è un sogno che si avvera.

Data: Estate 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Arc Raiders: Riven Tides Aggiornamento» - non è così buono?

Con il grande aggiornamento «Riven Tides», lo sparatutto di estrazione «Arc Raiders» sta ricevendo uno dei suoi più grandi aggiornamenti, compresa una nuova mappa. Il trailer cinematografico è fantastico, ma le recensioni su Steam dopo il rilascio dell'aggiornamento non lo sono altrettanto. La Community è infastidita da numerose modifiche al bilanciamento che causano frustrazione. Tuttavia, questo non sembra danneggiare la popolarità del titolo.

Data: ad oggi

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

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