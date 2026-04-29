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Questo orologio è un vero Game Boy Colour

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2026

Chris "LeggoMyFroggo" Hackmann ha trascorso due anni a lavorare a un progetto che non serve a nessuno e che è affascinante proprio per questo motivo: Ha trasformato un Game Boy Color reale e giocabile in un orologio da polso di 38 millimetri.

A volte le cose più strane nascono dal perseguimento costante di un'idea. Chris Hackmann, conosciuto su YouTube come «LeggoMyFroggo», ha ridotto il Game Boy Colour dal 1998 alle dimensioni di uno smartwatch. Il suo «Time Frog Color» è un orologio insolito che riproduce i classici giochi del Game Boy Colour in un formato minuscolo. Il punto forte: Hackmann non si affida a una semplice soluzione software, ma rimane il più vicino possibile all'originale in termini tecnici.

Hackmann non è nuovo alla Community del modding. Qualche anno fa ha presentato il «Frog Boy Color», un Game Boy Color in una custodia per Game Boy Advance in formato orizzontale, seguito dall'ultracompatto «Tad Boy Color». Il «Time Frog Color» è la logica continuazione di questa serie e allo stesso tempo il suo capitolo più assurdo.

Tre regole, nessuna eccezione

Prima ancora di prendere in mano un saldatore, Hackmann si è imposto tre condizioni. Innanzitutto, l'orologio doveva utilizzare il processore originale del Game Boy Color. In secondo luogo, doveva essere in grado di riprodurre cartucce fisiche. In terzo luogo, doveva visualizzare l'ora anche quando era spento. Altrimenti non sarebbe stato semplicemente un orologio.

Queste restrizioni autoimposte hanno reso il progetto molto più complicato di quanto avrebbe dovuto essere. Un'emulazione su un hardware moderno sarebbe stata più ovvia. Tuttavia, Hackmann voleva il vero processore Sharp SM83 del Game Boy Color, la sua RAM video e la sua memoria di sistema, tutti insieme su una scheda elettronica personalizzata da inserire in un alloggiamento di 38 millimetri.

L'hardware originale in formato orologio

Il problema tecnico centrale era l'uscita delle immagini. Il chip GBC originale emette un segnale RGB parallelo che nessun display moderno compatibile con gli orologi è in grado di elaborare. Hackmann ha risolto il problema con un Raspberry Pi RP2040, che descrive come «FPGA dei poveri»: Il microcontrollore traduce il segnale dell'immagine parallela in un formato comprensibile dal display a colori da 1,12 pollici dell'orologio.

Hackmann ha fresato l'alloggiamento da una lega di alluminio 6061 e poi l'ha anodizzato in un caratteristico viola: un'allusione diretta all'indaco del Game Boy Color originale. Le dimensioni sono impressionanti: il «Time Frog Colour» ha una cassa di 38 millimetri ed è insolitamente spesso 15 millimetri. A titolo di confronto, un Apple Watch di grandi dimensioni ha un'altezza della cassa di 46 millimetri, ma rimane significativamente più sottile di circa 10 millimetri.

Il retro aperto mostra il poco spazio lasciato per il circuito stampato e lo slot per le cartucce.

Fonte: LeggoMyFroggo / YouTube

Mini cartucce

Hackmann si rifiutava di utilizzare una scheda SD con file ROM. Invece delle copie digitali, voleva delle cartucce fisiche, anche se sembrano completamente assurde in relazione all'orologio.

La sua soluzione: ha scelto di utilizzare delle cartucce fisiche.

La sua soluzione: ha sviluppato schede di circuiti miniaturizzate che vengono inserite in uno slot M.2. Hackmann utilizza deliberatamente solo il fattore di forma compatto che viene utilizzato anche nei laptop per gli SSD NVMe, ma non la loro elettronica. Il chip ROM originale o almeno compatibile del gioco in questione si trova sulle minuscole schede elettroniche. Hackmann ha scelto «Pokémon Oro», che ha funzionato senza problemi sull'orologio, come prova di funzionalità.

Questa decisione comporta una serie di conseguenze per l'orologio.

Questa decisione ha un costo fisico diretto: lo slot per la cartuccia occupa così tanto spazio nell'involucro che non è più possibile alloggiare una batteria.

La batteria è nel braccialetto

La soluzione di Hackmann al problema della batteria è tanto creativa quanto strana. Ha stampato la batteria direttamente nel cinturino in silicone e l'ha collegata alla cassa dell'orologio tramite un circuito stampato flessibile. Lui stesso ammette che questa soluzione non è ideale dal punto di vista termico e della sicurezza, ma ritiene che il rischio sia accettabile a patto che non si giochi con l'orologio durante la ricarica.

Il modello CAD mostra l'insolita soluzione di Hackmann per la batteria: l'unità di accumulo dell'energia non si trova nella cassa, ma nel braccialetto.

Fonte: LeggoMyFroggo / YouTube

I comandi si trovano ai lati della custodia. Su un lato c'è un pad direzionale molto più piccolo e il pulsante di accensione, mentre sul lato opposto ci sono quattro cosiddetti pulsanti del viso per A, B, Start e Select. In questo modo non si controlla l'orologio come un Game Boy, ma lo si preme dai lati. Hackmann stesso descrive l'esperienza di gioco come «meno che ottimale». Visti i pulsanti minuscoli e la posizione poco familiare della mano, questo sembra quasi cortese.

Due anni di lavoro, zero vantaggi pratici

Hackmann ha impiegato circa due anni per portare il «Time Frog Colour» dal primo schizzo all'orologio finito. Il risultato è pieno di compromessi: L'orologio non emette suoni perché i componenti necessari sono arrivati troppo tardi. Il display è minuscolo, la durata della batteria breve, il funzionamento complicato.

La familiare scritta Game Boy appare sul piccolo display. Si aziona tramite pulsanti laterali.

Fonte: LeggoMyFroggo / YouTube

Hackmann stesso lo riassume in modo secco: il suo orologio è un Game Boy Color con un'esperienza d'uso più scadente, un'autonomia più breve e il diritto di esistere «appena prima dei Mac and Cheese con ketchup». Ciononostante, si ritrova con un Game Boy Color giocabile al polso, almeno dal punto di vista tecnico.

Open Source non appena la documentazione sarà pronta

Hackmann ha annunciato che pubblicherà tutti i piani di costruzione, gli schemi dei circuiti e i file su GitHub non appena avrà completato la documentazione. Chiunque voglia ricreare il progetto dovrà avere pazienza, non solo per la complessità, ma anche per il costo. Le console Game Boy Colour usate hanno prezzi che superano il centinaio di dollari e le competenze necessarie in materia di elettronica, lavorazione CNC e produzione di circuiti stampati richiedono una certa esperienza.

Immagine di copertina: LeggoMyFroggo / YouTube

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