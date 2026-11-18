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Tre ore di "GTA 6"

«GTA 6» è finalmente arrivato. Almeno per i kiwi o per chi possiede un account neozelandese. Noi ne facciamo parte. Guarda come mettiamo a soqquadro Leonida.

13 anni! È questo il tempo che abbiamo dovuto attendere prima che i signori di Rockstar Games rilasciassero il successore di «GTA 5». Le aspettative sono grandi almeno quanto le cifre relative al processo di sviluppo. Un miliardo di dollari statunitensi sarebbe costato lo sviluppo di «GTA 6». Circa 5000 persone hanno partecipato alla sua creazione. Scopriremo nel nostro livestream se l'investimento sarà valso la pena.

Programma

Abbiamo trasmesso in streaming dalle 12:00 alle 15:00 su Twitch e Youtube. «GTA 6» verrà sbloccato in Nuova Zelanda alle 12:00 ora svizzera. Con il nostro account Kiwi, dovremmo avere accesso anche noi in quel momento. Il gioco uscirà regolarmente da noi giovedì a mezzanotte.

Concorso

Simon, Domi ed io ci siamo messi in ghingheri per il livestream. Se indovini quali sono le tre persone che abbiamo preso come modello dagli screenshot ufficiali, avrai la possibilità di vincere una copia di «GTA 6».

Aggiornamento: concluso Per partecipare, invia un'e-mail con i tre screenshot corretti entro la fine del livestream a redaktion@digitecgalaxus.ch con oggetto «Gewinnspiel GTA 6». Tra tutti i partecipanti metteremo in palio una copia di «GTA 6» per PS5. È meglio se ci comunichi anche nome e indirizzo e se preferisci che inviamo il codice direttamente via e-mail o se è sufficiente che arrivi tutto per posta.

Nell'episodio attuale del nostro podcast Tech-telmechtel parliamo in dettaglio di «GTA 6».

Novità e trend «Non ci sarà mai un altro gioco come GTA 6» Philipp Rüegg 6 like 6 12 commenti 12

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