Tessuto invece di pelle artificiale: le nuove Fairbuds XL sono molto più confortevoli

Test del prodotto
Fairbuds XL alla prova: quando la sostenibilità è una buona idea
di Jan Johannsen
Fairphone migliora le sue cuffie: le Fairbuds XL hanno nuovi magneti nell'altoparlante e un materiale superiore più piacevole sulla pelle.
Mi era già piaciuta la prima generazione di Fairbuds XL. Le cuffie non solo sono sostenibili, ma hanno anche un suono meraviglioso. La facilità di riparazione è stata mantenuta nella nuova edizione. Ci sono innovazioni all'interno che hanno un impatto minimo. I miglioramenti apportati all'esterno sono più evidenti.
Con la seconda generazione di Fairbuds XL, Fairphone dice addio alla pelle artificiale. Al suo posto, un tessuto a rete - ovvero un tessuto con piccoli fori - ricopre i cuscinetti auricolari e la parte inferiore dell'archetto. La sensazione è quella di un abbigliamento sportivo. La parte superiore dell'archetto, invece, è in tessuto grossolano.
Il nuovo tessuto mi è piaciuto subito di più rispetto alla pelle artificiale della prima generazione. Le mie orecchie sono più ariose e non si scaldano così rapidamente. La rete ariosa è anche molto confortevole sul cuoio capelluto. Inoltre, grazie alle cuffie con protezione IP54 contro il sudore e gli spruzzi d'acqua, ho meno problemi di sudorazione.
La seconda modifica delle nuove Fairbuds XL non si vede, ma idealmente si sente. I driver delle Fairbuds XL sono dotati di magneti N52 più potenti rispetto ai loro predecessori. Dovrebbero essere più potenti e fornire bassi più intensi. Un diaframma in carta rivisto dovrebbe a sua volta aumentare la precisione alle frequenze medie e alte.
Ho già pensato che la prima generazione delle Fairbuds XL avesse un suono molto buono e non dovesse nascondersi dietro a cuffie di marchi affermati. Questo vale anche per la seconda generazione, compresa la cancellazione attiva del rumore. Tuttavia, non ho più a portata di mano la prima versione per poter fare un confronto diretto e dire esattamente quali effetti hanno i nuovi driver e il nuovo diaframma.
I numerosi aspetti positivi delle Fairbuds XL rimangono invariati. La batteria può essere sostituita senza bisogno di attrezzi. Per gli altri componenti è sufficiente un cacciavite se si rompono - anche se la prima generazione è compatibile con i nuovi singoli componenti della seconda generazione. I cuscinetti in similpelle usurati, ad esempio, possono essere sostituiti con il comodo tessuto a rete.
Il joystick rimane l'elemento di controllo più importante. Fornisce alle Fairbuds XL un controllo chiaro e intuitivo. L'applicazione Fairbuds (Android/iOS) è ancora necessaria per regolare l'equalizzatore.
Le nuove Fairbuds XL sono ora disponibili in verde e nero - in colori leggermente diversi rispetto ai loro predecessori:
C'è però una cosa che mi impedisce di passare direttamente alle nuove Fairbuds XL: le rimanenti scorte della prima generazione sono attualmente disponibili a un prezzo vantaggioso.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Test del prodotto
di Florian Bodoky
Test del prodotto
di Florian Bodoky
Retroscena
di Dayan Pfammatter