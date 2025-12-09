Novità e trend 6 1

Tessuto invece di pelle artificiale: le nuove Fairbuds XL sono molto più confortevoli

Fairphone migliora le sue cuffie: le Fairbuds XL hanno nuovi magneti nell'altoparlante e un materiale superiore più piacevole sulla pelle.

Mi era già piaciuta la prima generazione di Fairbuds XL. Le cuffie non solo sono sostenibili, ma hanno anche un suono meraviglioso. La facilità di riparazione è stata mantenuta nella nuova edizione. Ci sono innovazioni all'interno che hanno un impatto minimo. I miglioramenti apportati all'esterno sono più evidenti.

Tessuto a rete al posto della pelle artificiale

Con la seconda generazione di Fairbuds XL, Fairphone dice addio alla pelle artificiale. Al suo posto, un tessuto a rete - ovvero un tessuto con piccoli fori - ricopre i cuscinetti auricolari e la parte inferiore dell'archetto. La sensazione è quella di un abbigliamento sportivo. La parte superiore dell'archetto, invece, è in tessuto grossolano.

Tessuto a rete per i cuscinetti auricolari.

Il nuovo tessuto mi è piaciuto subito di più rispetto alla pelle artificiale della prima generazione. Le mie orecchie sono più ariose e non si scaldano così rapidamente. La rete ariosa è anche molto confortevole sul cuoio capelluto. Inoltre, grazie alle cuffie con protezione IP54 contro il sudore e gli spruzzi d'acqua, ho meno problemi di sudorazione.

Rete robusta per la parte superiore dell'archetto.

Magneti più resistenti e una nuova membrana

La seconda modifica delle nuove Fairbuds XL non si vede, ma idealmente si sente. I driver delle Fairbuds XL sono dotati di magneti N52 più potenti rispetto ai loro predecessori. Dovrebbero essere più potenti e fornire bassi più intensi. Un diaframma in carta rivisto dovrebbe a sua volta aumentare la precisione alle frequenze medie e alte.

Il suono e la cancellazione attiva del rumore delle Fairbuds XL sono impressionanti anche nella seconda generazione.

Ho già pensato che la prima generazione delle Fairbuds XL avesse un suono molto buono e non dovesse nascondersi dietro a cuffie di marchi affermati. Questo vale anche per la seconda generazione, compresa la cancellazione attiva del rumore. Tuttavia, non ho più a portata di mano la prima versione per poter fare un confronto diretto e dire esattamente quali effetti hanno i nuovi driver e il nuovo diaframma.

Sostenibilità e funzionamento rimangono convincenti

I numerosi aspetti positivi delle Fairbuds XL rimangono invariati. La batteria può essere sostituita senza bisogno di attrezzi. Per gli altri componenti è sufficiente un cacciavite se si rompono - anche se la prima generazione è compatibile con i nuovi singoli componenti della seconda generazione. I cuscinetti in similpelle usurati, ad esempio, possono essere sostituiti con il comodo tessuto a rete.

Il joystick è ottimo per controllare le cuffie.

Il joystick rimane l'elemento di controllo più importante. Fornisce alle Fairbuds XL un controllo chiaro e intuitivo. L'applicazione Fairbuds (Android/iOS) è ancora necessaria per regolare l'equalizzatore.

La batteria rimane sostituibile.

Le nuove Fairbuds XL sono ora disponibili in verde e nero - in colori leggermente diversi rispetto ai loro predecessori:

C'è però una cosa che mi impedisce di passare direttamente alle nuove Fairbuds XL: le rimanenti scorte della prima generazione sono attualmente disponibili a un prezzo vantaggioso.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

